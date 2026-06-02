Juan Sosa Fernández enseña a más de 1.000 pymes y autónomos cómo vender más de forma rentable y escalable - La Máquina de Hacer Clientes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de junio de 2026.- La profesionalización de los procesos comerciales se ha convertido en un factor determinante para las empresas que buscan crecer de forma sostenida. En muchos casos, la diferencia entre estancarse o consolidar una expansión rentable reside en la capacidad de construir sistemas comerciales claros, medibles y replicables. En este ámbito, Juan Sosa Fernández se ha consolidado como una figura especializada en capacitación comercial y venta B2B, impulsando modelos orientados a vender más mediante metodologías aplicadas a pymes y autónomos en distintos mercados internacionales. A través de La Máquina de Hacer Clientes, Juan Sosa Fernández ha desarrollado una metodología centrada en la escalabilidad, la rentabilidad y la implementación práctica de procesos comerciales. Su trayectoria, iniciada en 1999, le ha permitido asesorar a más de 1.000 pymes en Argentina, Latinoamérica, España, Francia y Estados Unidos, trabajando sobre estructuras comerciales orientadas a generar crecimiento previsible y sostenible. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

La Máquina de Hacer Clientes y la transformación de la venta B2B

La propuesta desarrollada por Juan Sosa Fernández parte de un enfoque basado en procesos y no en acciones aisladas. La metodología de La Máquina de Hacer Clientes plantea que vender más no depende únicamente del talento individual del equipo comercial, sino de la capacidad de diseñar sistemas que permitan captar clientes de forma constante y ordenada.

El modelo integra capacitación comercial, automatización, indicadores de gestión, CRM, liderazgo y metodologías de venta consultiva adaptadas a las necesidades de cada empresa. El objetivo es que las organizaciones puedan construir estructuras comerciales capaces de crecer sin depender de improvisaciones ni de esfuerzos puntuales.

Su enfoque está especialmente orientado a CEOs, gerentes comerciales, directores generales y propietarios de pymes que buscan profesionalizar sus departamentos de ventas y desarrollar procesos replicables. La metodología también incorpora herramientas vinculadas al marketing estratégico y a la gestión basada en datos, permitiendo optimizar la rentabilidad y mejorar la toma de decisiones comerciales.

Expansión internacional y posicionamiento en el mercado español

Con presencia en distintos países y experiencia en mercados de habla hispana y anglosajona, Juan Sosa Fernández ha desarrollado una visión internacional aplicada a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Además de su actividad como consultor, participa como conferencista en espacios empresariales vinculados al liderazgo, la capacitación comercial y el crecimiento de negocios.

Actualmente, impulsa su expansión en España mediante alianzas estratégicas y proyectos enfocados en el segmento pyme y la venta B2B. Su presencia en la Comunidad Valenciana y Barcelona forma parte de una estrategia orientada a acercar metodologías de escalabilidad comercial a empresas que buscan ordenar sus procesos de ventas y aumentar su rentabilidad.

La actividad de Juan Sosa Fernández también abarca iniciativas relacionadas con comunicación, marketing y desarrollo empresarial, consolidando un ecosistema de soluciones orientadas al crecimiento sostenido. Su modelo de trabajo mantiene como eje principal la implementación práctica de procesos comerciales capaces de generar clientes de manera constante y facilitar que las organizaciones puedan vender más de forma rentable y escalable.

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