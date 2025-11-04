Juice Plus+ transforma el cacao en un ritual de bienestar y sabor

(Información remitida por la empresa firmante)

Como fuente natural de magnesio, hierro y potasio, el cacao adquiere valor en la alimentación saludable, contribuyendo al metabolismo energético normal, al funcionamiento del sistema nervioso y a la reducción del cansancio y la fatiga. Juice Plus+ lanza una edición limitada de Pure Cacao Rocks para aquellos que buscan un momento de calma, energía natural y sabor auténtico. Se trata de una invitación a reconectar con el bienestar a través de la nutrición consciente, a base de cacao cultivado en Ecuador

Madrid, 04 de noviembre de 2025.-

El cacao vuelve a ocupar un lugar destacado en la alimentación moderna, reconocido por su origen natural y sus valiosas propiedades nutricionales. En una época en que se buscan alimentos que unan placer y equilibrio, este ingrediente milenario recupera protagonismo en las tendencias de bienestar. Tanto es así que el gasto en cacao y chocolate en España alcanzó en 2024 los 2.161 millones de euros, con un consumo estimado de 161.000 toneladas, lo que refleja el creciente interés por productos de mayor calidad, sostenibles y con beneficios para la salud, según los últimos datos de la consultora NielsenIQ.



En este contexto, Juice Plus+ -la gama nutricional que ofrece complementos alimenticios para conseguir una alimentación sana y equilibrada de una manera sencilla- suma la edición limitada de un nuevo producto a su portfolio: Pure Cacao Rocks, una propuesta premium elaborada con cacao de grado ceremonial, cultivado en Ecuador, que reivindica la esencia más pura y auténtica del cacao.



Diseñado para disfrutar de una experiencia sensorial auténtica y beneficiosa para el cuerpo y la mente, Pure Cacao Rocks presenta un formato "rocoso", natural y sin procesar, con una textura suave y una disolución más cremosa. Su versatilidad permite disfrutarlas directamente, añadirlas a batidos o mezclas de frutos secos, o prepararlas como bebida caliente. También pueden incorporarse a recetas de repostería, ampliando las posibilidades de consumo cotidiano.



Más allá del placer, el cacao es un superalimento que destaca por su perfil nutricional. Entre sus beneficios más reconocidos, se encuentran los siguientes:



• Como fuente natural de magnesio, hierro y potasio, ayuda al metabolismo energético y el buen funcionamiento muscular y nervioso.



• Contribuye a reducir el cansancio y la fatiga, gracias a su contenido en hierro y magnesio.



• Contiene compuestos bioactivos, como los flavonoides, que pueden ayudar a mantener la atención y favorecer la claridad mental.



• Aporta antioxidantes naturales que protegen las células frente al estrés oxidativo.



• Aporta pequeñas cantidades de triptófano, un aminoácido implicado en la síntesis de serotonina, relacionada con el bienestar y la relajación. Por ello, el consumo moderado de cacao puro puede generar una sensación placentera y de bienestar, en parte por su contenido en compuestos naturales y su sabor característico.



"Desde el punto de vista de la nutrición, el cacao puro es un alimento naturalmente rico en minerales como magnesio, hierro y potasio, y en compuestos antioxidantes, como los flavonoides, que contribuyen al metabolismo energético y a la protección frente al estrés oxidativo", explica Paula Sáiz de Bustamante, farmacéutica especializada en nutrición y colaboradora de Juice Plus+. "Pure Cacao Rocks ofrece cacao en su forma más pura y natural, elaborado sin azúcares añadidos ni ingredientes procesados, preservando el sabor y las propiedades propias del cacao puro."



Pure Cacao Rocks nace para quienes buscan un momento de calma, energía natural y sabor auténtico. No es simplemente un producto, es una invitación a reconectar con el bienestar a través de la nutrición consciente.



