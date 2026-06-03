Jungheinrich celebra la segunda edición de su Mobile Robots Congress

David Cayuela, Director de AWE en Jungheinrich - Jungheinrich

(Información remitida por la empresa firmante)

El pasado 19 de mayo se dieron cita en las instalaciones de Jungheinrich en Pinto (Madrid) representantes de clientes actuales y de empresas con un alto potencial de automatización a corto y medio plazo. Jungheinrich presentó sus soluciones en materia de Robots Móviles Autónomos (AMRs). EAE 212a para aplicaciones de suelo a suelo. arculee M para el transporte underload de palets. ERC 213a para operaciones de apilado

Madrid, 3 de junio de 2026.- Tras una primera edición en Barcelona hace dos años, Madrid ha reunido en esta ocasión a clientes actuales y potenciales de Jungheinrich en materia de automatización. Todos ellos han acudido en representación de empresas que apuestan por la automatización total o parcial de sus procesos intralogísticos.



Bajo el claim 'Antes todo se hacía a mano; ahora la eficiencia se automatiza', el congreso ha reivindicado de la mano de Lluís Soldevila, CEO de Aktitude, con su ponencia HUMANOS, el papel del ser humano para emocionar y para crear y dar vida a unos Robots Móviles que pueden agilizar y optimizar la logística interna y elevar la productividad exponencialmente.



Los robots móviles en cuestión eran las soluciones Autonomous Mobile Robots (AMR) de Jungheinrich, que se presentaron en una demo inmersiva.



• EAE 212a, muy fácilmente integrable en entornos existentes y escalable, con un alto grado de autonomía y una capacidad de carga de 1.200 kg que resulta ideal para operaciones de suelo a suelo.



• arculee M que, con una capacidad de carga de 1.300 kg, es la solución perfecta para el manejo seguro de palets en entornos donde operan personas y máquinas.



• ERC 213a, el AGV que asume tareas de transporte recurrentes en pasillos estrechos y de apilado hasta 4,4 metros de altura y de 1.300 a 1.700 kg de capacidad de carga máxima.



El Mobile Robots Congress de Jungheinrich contó también con la colaboración de ID Logistics, que ha confiado en Jungheinrich para automatizar su centro logístico operado para Affinity y GB Foods en La Bisbal del Penedès.



Stanislas Herreras, Director de R&D de ID Logistics Iberia, compartió este caso de éxito en automatización aplicada en operaciones reales, implementada junto a Jungheinrich. Este caso práctico puso de manifiesto cómo las carretillas de pasillo estrecho automáticas y los robots móviles están aportando eficiencia, optimización del espacio y mayor flexibilidad en los almacenes.



David Cayuela, Director de Automation & Warehouse Equipment en Jungheinrich: "Vamos a seguir fomentando espacios de intercambio como este que nos permitan conectar con empresas susceptibles de automatizar sus procesos intralogísticos para poder identificar sus necesidades, proponerles soluciones y acompañarles en el proceso de la automatización".



Sobre Jungheinrich

Como uno de los principales proveedores mundiales de soluciones para la manipulación de materiales, Jungheinrich lleva más de 70 años desarrollando productos y soluciones innovadoras y sostenibles para los flujos de materiales. Como pionero del sector, la empresa familiar cotizada en bolsa está comprometida con la creación del almacén del futuro. En el ejercicio financiero de 2024, Jungheinrich y su equipo de más de 21.000 empleados generaron ingresos de cerca de €5.4 mil millones. Su red global comprende 12 plantas de producción y empresas de servicio y ventas en 42 países. La empresa cotiza en el índice MDAX.

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