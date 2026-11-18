Kairon Particular: de una inversión inicial de 7.000 euros a vender la empresa a un fondo de inversión - Rubén Bengala

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- Lo que comenzó en 2019 como una academia online de idiomas fundada con 7.000 euros terminó convirtiéndose en una empresa con más de 3.000 alumnos y presencia en diez países. En mayo del 2026, sus fundadores, Rubén Bengala y Beatriz de las Heras, decidieron vender el negocio a un fondo de inversión, una operación que les enfrentó a decisiones que iban mucho más allá del precio.

La trayectoria de Kairon Particular está vinculada a la experiencia emprendedora de Rubén Bengala, quien comenzó su vida laboral como teleoperador, realizando alrededor de 500 llamadas diarias. Tras iniciar su actividad empresarial en 2011 con un proyecto relacionado con el ocio y los eventos, en octubre de 2019 puso en marcha junto a su mujer una academia digital especializada en la enseñanza de idiomas.

El negocio fue creciendo hasta superar, según los datos facilitados por sus fundadores, los 3.000 alumnos y los 100 colaboradores, entre profesores y personal de estructura, distribuidos en diez países.

Una venta que planteó nuevos desafíos

En mayo de 2026, después de aproximadamente seis meses de negociaciones, ambos fundadores vendieron el 100% Kairon Particular a un fondo de inversión cuya identidad no se ha hecho pública.

Una de las particularidades de la operación fue que el comprador aceptó el precio solicitado. Sin embargo, alcanzar ese acuerdo no significó que todas las dificultades estuvieran resueltas.

En mi caso, firmar no fue cerrar, y cerrar no fue cobrar, explica Bengala, en referencia a un proceso en el que parte del importe quedó vinculado a un mecanismo de pago condicionado conocido como earn-out.

La operación también tuvo una dimensión personal. La negociación se desarrolló sin comunicarla inicialmente a la plantilla y los dos fundadores experimentaron de manera diferente la decisión de desprenderse de la compañía.

De la experiencia empresarial a un libro

Aquellas circunstancias llevaron a Bengala a escribir Cómo vender tu empresa sin que te la metan, una obra de 156 páginas en la que aborda las distintas fases de una compraventa empresarial. Ya disponible en Amazon

Su experiencia plantea una cuestión relevante para otros emprendedores: preparar una compañía para su posible venta no implica necesariamente desprenderse de ella, sino disponer de alternativas cuando cambian las circunstancias profesionales o personales.

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