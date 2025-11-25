Kaki y kiwi, los sabores del invierno: dos frutas europeas para vivir la temporada en su mejor momento

(Información remitida por la empresa firmante)

Tal como explican desde EUFRUITBASKET, este invierno, el kaki y el kiwi llegan a los mercados en su mejor momento para recordar que comer fruta de temporada es la forma más sencilla y deliciosa de cuidar la salud. Dos sabores europeos que invitan a recuperar el hábito de incluir cinco raciones diarias de frutas y hortalizas en la rutina y disfrutar del invierno con frescura, color y vitaminas

El invierno tiene color propio, y este año llega con dos frutas que reivindican el placer de comer de temporada: kaki y kiwi. Jugosos, llenos de vitaminas y en su punto óptimo de maduración, se convierten en la mejor invitación para disfrutar de la fruta fresca en los meses más fríos y apoyar la producción agrícola europea y local.



En un contexto en el que los especialistas en nutrición insisten en la importancia de consumir al menos cinco raciones diarias de frutas y hortalizas, el kaki y el kiwi emergen como dos aliados perfectos: accesibles, versátiles, sabrosos y llenos de beneficios para reforzar la salud y el bienestar durante el invierno.



Kaki y kiwi: 'un invierno más natural, más fresco y más nuestro'

El invierno es la estación ideal para redescubrir estas dos frutas.

El kaki, dulce y suave, es fuente de vitamina A, manganeso y fibra, una opción perfecta para meriendas, postres o como ingrediente en recetas sencillas.



El kiwi, fresco y equilibrado en acidez, destaca por ser rico en vitamina C, convirtiéndose en un imprescindible para reforzar el sistema inmunitario.



Ambas frutas proceden de cultivos europeos comprometidos con la calidad, la sostenibilidad y la frescura. Su disponibilidad invernal recuerda que cada estación tiene su propio sabor y que elegir productos europeos y de temporada es una forma de cuidarse mientras se apoya a los agricultores locales.



Activaciones en mercados para reconectar con la fruta de invierno

Para acercar estos sabores al público, la campaña europea EUFRUITBASKET, cofinanciada por la Unión Europea, impulsa del 24 de noviembre al 8 de diciembre diversas actividades en mercados municipales de Madrid y Valencia. Habrá espacios de degustación, información nutricional y recomendaciones prácticas pensadas para inspirar a consumidores de todas las edades a incorporar más fruta fresca en su día a día.



Las activaciones tendrán lugar en nueve mercados municipales de Madrid —Villaverde, Las Águilas, Prosperidad, Maravillas, La Paz, Chamartín, Antón Martín, Diego de León y Las Ventas— y en el Mercado Central de Valencia. Miles de ciudadanos podrán disfrutar de un recorrido invernal por el sabor y la frescura del kaki y el kiwi, descubriendo nuevas formas de integrarlos en su alimentación diaria.



Sobre la iniciativa EUFRUITBASKET

EUFRUITBASKET es una campaña de promoción que busca acercar al público las frutas europeas, destacando su calidad, frescura, sostenibilidad y trazabilidad. A través de actividades informativas y degustaciones, la campaña fomenta elecciones alimentarias saludables basadas en productos naturales y estacionales. Esta iniciativa se desarrolla en España y Alemania entre 2024 y 2027 bajo el sello 'Enjoy, it’s from Europe'.



Sobre las organizaciones proponentes

La Asociación Española del Kaki (AEKAKI) reúne a los principales productores y comercializadores de kaki en España, promoviendo la calidad, la sostenibilidad y la proyección de este fruto europeo en los mercados.



ASEPOP Velventou, organización de referencia en Grecia, está especializada en el cultivo de kiwi de alta calidad y trabaja con métodos sostenibles y estrictos estándares europeos de trazabilidad.



