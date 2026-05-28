KAYAK: Cuatro destinos españoles, entre los 15 más buscados a nivel global este verano

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(Información remitida por la empresa firmante)

Canadá, Estonia, Brasil, Colombia e Irlanda son los países emisores cuyas búsquedas de vuelos a España más crecen en comparación con el verano pasado. Los destinos del norte de España se encuentran entre los más atractivos para los viajeros internacionales, con las búsquedas de vuelos a A Coruña, Oviedo, Santiago de Compostela y Bilbao creciendo a doble dígito en comparación con el verano de 2025

Madrid, 28 de mayo de 2026.- Según Turespaña (1), España está registrando un fuerte interés entre los viajeros internacionales de cara a la temporada de verano y los datos de búsqueda de KAYAK destacan aún más esta tendencia, con cuatro ciudades españolas entre los 15 destinos más buscados a nivel global por los viajeros internacionales.



Se trata de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga que, de acuerdo con los datos de búsquedas de vuelos realizadas en KAYAK, ocupan los puestos 6, 7, 9 y 15 del ranking de los destinos más buscados a nivel global entre el turista extranjero para este verano.



Destinos más buscados por los viajeros internacionales a nivel global verano 2026



1. Tokio, Japón



2. Bangkok, Tailandia



3. Londres, Reino Unido



4. Nueva York, Estados Unidos



5. París, Francia



6. Madrid, España



7. Barcelona, España



8. Roma, Italia



9. Palma de Mallorca, España



10. Lisboa, Portugal



11. Cancún, Mexico



12. Orlando, Estados Unidos



13. Los Ángeles, Estados Unidos



14. Atenas, Grecia



15. Málaga, España



"A pesar del impacto que el aumento en los costes de combustible y el contexto global actual han tenido sobre las tarifas aéreas, nuestros datos señalan un escenario positivo para el viajero internacional que quiera viajar a España" afirma Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. "Según nuestros últimos datos, los precios medios de los vuelos a España desde los países que muestran un mayor interés por viajar a destinos españoles registraron caídas o estabilidad con respecto a la semana previa, a excepción de Italia. Al mismo tiempo, para los viajeros de Italia, Reino Unido, Noruega y Francia, los precios medios de los vuelos a España se sitúan por debajo de los del pasado año (2)".



Top 10 países emisores cuyas búsquedas con destino España más han crecido

Entre los países emisores que más interés muestran por viajar a algún destio español este verano, destaca el crecimiento de Canadá, Estonia, Brasil, Colombia e Irlanda, cuyas búsquedas de vuelos crecen a doble dígito en comparación con el pasado año.



Estos son los países emisores y la variación en % en las búsquedas de vuelos a España en verano 2026 vs verano 2025.



1. Canadá: 24%



2. Estonia: 23%



3. Brasil: 23%



4. Colombia: 22%



5. Irlanda: 21%



6. Ecuador: 20%



7. Finlandia: 14%



8. Australia: 13%



9. Austria: 12%



10. Polonia: 12%



Top 10 destinos españoles más buscados y de mayor tendencia entre los viajeros internacionales

Entre los destinos más buscados en España por los viajeros internacionales para este verano, si bien Madrid y Barcelona lideran el ranking, los destinos de costa dominan el top 10.



Destinos más buscados en España por los viajeros internacionales verano 2026



1. Madrid



2. Barcelona



3. Palma de Mallorca



4. Málaga



5. Alicante



6. Ibiza



7. Valencia



8. Las Palmas de Gran Canaria



9. Bilbao



10. Sevilla



En cuanto a los destinos de mayor tendencia, el norte de España es el que despierta el mayor atractivo entre los viajeros internacionales. A Coruña lidera el ranking con un incremento en las búsquedas de vuelos del 30% en comparación con el verano pasado, seguida de Oviedo (+28%), Santiago de Compostela (+25%), Bilbao (+21%) y Santa Cruz de Tenerife (+20%).



Estos son los destinos más buscados en España por los viajeros internacionalesla y la variación en % en las búsquedas de vuelos por parte de los viajeros internacionales en verano 2026 vs 2025



1. A Coruña: +30 %



2. Oviedo: +28 %



3. Santiago de Compostela: +25 %



4. Bilbao: +21 %



5. Santa Cruz de Tenerife: +20 %



[1] https://www.tourspain.es/es/notas-prensa-turismo/informes-tendencias-mercados-emisores-verano-2026/



[2]Datos referidos a la semana del 4 al 11 de mayo. Fuente: Resumen de precios de vuelos de KAYAK.

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