KAYAK: Cómo la temporada media se ha convertido en el momento más inteligente para viajar en 2025

Madrid, 15 septiembre de 2025.-

Esta temporada media, el interés por los viajes premium despega: las búsquedas de vuelos en clase business entre los españoles han aumentado un 20 % frente a las del verano y un 19 % respecto al año pasado, mientras que las búsquedas de hoteles 5 estrellas han crecido un 21 % frente al verano y un 155 % en comparación con 2024. Granada es el destino más de moda entre los españoles, con un aumento del 131 % en las búsquedas de vuelos frente a la temporada alta de verano, seguida de Marrakech (+106 %)

En 2025, la temporada media ya no es solo para los que buscan los mejores precios. Según los últimos datos de KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, el interés por viajar en este momento del año está en auge, con los viajeros aprovechando esta época para hacerlo de forma más cómoda y premium.



Los últimos datos de KAYAK, revelan una temporada media que va más allá de buscar las mejores ofertas y se adentra en algo mucho más atractivo: los upgrades. Los viajeros españoles están buscando el confort, el espacio y experiencias un poco más especiales, aprovechando unos precios para añadir esos toques extra que en temporada alta suelen quedar fuera del presupuesto. Los datos también revelan los destinos más de moda entre los españoles para esta temporada media en comparación con el pico del verano.



"Este año, la mentalidad del viajero en temporada media parece alejarse de conformarse con menos a conseguir más por menos", afirma Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. "Ya sea un asiento en clase business rumbo a São Paulo, una suite en un hotel palaciego de París o una tranquila mañana en los jardines de la Alhambra, septiembre y octubre de 2025 están demostrando que el momento más ideal para viajar también puede ser el que más invita a darse un pequeño lujo".



La temporada de upgrades

¿Qué son exactamente estos toques de je ne sais quoi? En lo que corresponde a vuelos, entre septiembre y octubre las búsquedas de vuelos en clase business por parte de los españoles han aumentado un 20 % respecto a la temporada alta de verano, mientras que las de clase premium han crecido un 32 %. Además, en comparación con la temporada media de 2024, el interés por la clase business ha subido un 19 % y un 18 % por la premium.



Con menos aglomeraciones y tarifas similares e incluso más bajas que en julio y agosto, como es el caso de los vuelos premium cuyo precio es un 19 % más económico en septiembre y octubre,, darse el capricho de un asiento más amplio o disfrutar de una copa de champán nunca ha sido tan fácil — ni tan popular.



Los upgrades de los viajeros no ocurren únicamente en el aire. En tierra, las búsquedas de hoteles 5 estrellas han aumentado un 21 % respecto al verano y un 155 % en comparación con la temporada media de 2024. Desde riads boutique en Marrakech hasta grandes hoteles en Florencia, los datos muestran que los viajeros españoles buscan aprovechar esta época para alojarse en lugares que en temporada alta quizá consideran "demasiado", especialmente teniendo en cuenta que los precios por noche en un hotel 5 estrellas son un 16 % más baratos que en julio y agosto.



Dónde cobra vida la temporada media

Esta temporada, los viajeros no solo están "elevando" la forma en la que viajan, sino también los destinos a los que se dirigen. Oriente Medio, el Pacífico Sur y Europa son las regiones que más han crecido en búsquedas de vuelos respecto a la temporada alta de verano, con aumentos del +81 %, +11 % y +10 %, respectivamente. Más cerca de casa, varias ciudades también revelan un creciente atractivo frente al verano, ofreciendo la combinación perfecta de encanto estacional y, en muchos casos, mejor relación calidad-precio.



En comparación con la temporada alta de verano, las búsquedas de vuelos de los españoles sitúan a Granada como el destino más de moda, con un aumento del 131 % y precios medios de 139 €. Burdeos también se posiciona como uno de los destinos "top" entre el viajero nacional, con un incremento del 75 % en búsquedas y vuelos casi a mitad de precio (-48 %) respecto al verano, con una media de 93 €.



Destino



1. Granada

• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +131 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 139 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +9 %



2. Marrakech

• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +106 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 123 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: -2 %



3. Florencia

• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +94 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 199 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: -6 %



4. París

• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +86 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 138 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: -9 %



5. Düsseldorf



• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +85 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 174 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: -18 %



6. Roma

• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +84 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 113 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: -6 %



7. El Cairo

• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +82 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 317 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: -18 %



8. Budapest

• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +81 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 154 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: -23 %



9. Burdeos

• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +75 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 93 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: -48 %



10. Dubái

• % cambio en búsquedas de vuelo en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: +74 %

• Precio medio vuelo ida y vuelta Sept-Oct 2025: 567 €

• % cambio en el precio de vuelos en Sept-Oct vs Jul-Aug 2025: -11 %





