Kivnon refuerza su dirección y consolida su crecimiento tras un año en Cap Capital

Kivnon alcanza los 13 millones de euros de facturación con un EBITDA superior al 20% y consolida la estrategia industrial de Cap Capital - Cap Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

Un año después de su integración en el holding, la compañía —con 17 años de trayectoria— refuerza su equipo ejecutivo con Luisa Llompart como CEO y Carlos Sedó como director de operaciones.

Madrid, 12 de junio de 2026.- Kivnon ha cerrado su última etapa con una facturación de 13 millones de euros y un EBITDA superior al 20%, unos resultados que sitúan a la compañía entre los activos industriales rentables del ecosistema de Cap Capital y que refuerzan la solidez de la estrategia del holding. Especializada en soluciones AGV y AMR para entornos industriales y logísticos, Kivnon cuenta con 17 años de trayectoria y se ha consolidado como uno de los actores de referencia en automatización inteligente aplicada a la industria en España.

La evolución de Kivnon ilustra el tipo de compañía sobre el que Cap Capital construye valor: empresas con tecnología propia, producto probado, rentabilidad, conocimiento técnico y capacidad para escalar en mercados estratégicos. Sus soluciones de robótica móvil permiten automatizar movimientos internos, optimizar flujos logísticos, mejorar la seguridad en planta y aumentar la flexibilidad operativa de las compañías industriales.

Un año después de su incorporación al grupo, Kivnon ha reforzado su estructura directiva con Luisa Llompart como CEO y Carlos Sedó como director de operaciones. El objetivo es consolidar el crecimiento de la compañía, fortalecer su disciplina operativa y acelerar la ejecución comercial en un mercado donde la automatización se ha convertido en una palanca crítica de competitividad.

“Kivnon representa exactamente el tipo de compañía que queremos impulsar desde Cap Capital: tecnología propia, producto probado, rentabilidad, equipo experto y capacidad real para escalar. No hablamos de una apuesta conceptual, sino de un negocio sólido que confirma que nuestra estrategia industrial funciona”, señala Ricardo Martins, Global CEO de Cap Capital.

Kivnon forma parte de Green Robotics, el vertical de Cap Capital dedicado a robótica, inteligencia artificial aplicada y automatización industrial. Su integración refuerza la apuesta del grupo por compañías tecnológicas con base operativa real, capacidad industrial y potencial de crecimiento internacional.

La automatización industrial responde a algunos de los principales retos de la industria europea: presión sobre costes, escasez de talento técnico, necesidad de trazabilidad, mejora de la seguridad y búsqueda de mayor eficiencia en planta. En ese contexto, las soluciones AGV y AMR ganan peso como tecnologías esenciales para modernizar los procesos industriales y logísticos.

“Europa necesita compañías capaces de desarrollar tecnología industrial propia y convertirla en soluciones reales para el mercado. Kivnon tiene trayectoria, producto, equipo y rentabilidad para consolidarse como plataforma de robótica móvil dentro del grupo”, añade Martins.

En esta etapa, Kivnon afianza su posición como referente en automatización inteligente, mientras Cap Capital consolida una estrategia centrada en construir valor en empresas industriales con capacidades reales, equipo directivo y potencial de crecimiento.

Sobre Kivnon

Kivnon es una compañía especializada en robótica móvil y automatización inteligente, con 17 años de trayectoria en el desarrollo de soluciones AGV y AMR para entornos industriales y logísticos. Sus tecnologías ayudan a mejorar la eficiencia, la seguridad y la flexibilidad de los procesos productivos en sectores como automoción, logística, alimentación, farmacia y fabricación avanzada.

Sobre Cap Capital

Cap Capital es un holding industrial europeo especializado en la adquisición, integración y desarrollo de compañías con potencial de crecimiento. El grupo trabaja en sectores clave para la autonomía industrial y tecnológica de Europa: energía, telecomunicaciones e infraestructuras; robótica e inteligencia artificial; y aeronáutica y defensa.

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