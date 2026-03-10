LAKOTA Project invita a empresas e inversores a MUBIL 2026 - NTDENERGY, SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Tudela (Navarra), 10 de marzo de 2026.— LAKOTA Project, iniciativa tecnológica impulsada por NTDENERGY, invita a empresas, integradores, operadores e inversores a conocer en directo su plataforma de movilidad durante MUBIL Mobility Expo 2026, que se celebrará los días 25 y 26 de marzo en Ficoba (Irún, Gipuzkoa). La invitación se enmarca en la fase final del proyecto, centrada en la industrialización, la creación de alianzas y la puesta en marcha de despliegues en entornos reales.

Las ciudades y los grandes operadores afrontan retos crecientes —descarbonización, congestión, restricciones de acceso, necesidad de servicios más eficientes y presión de costes— mientras la logística de última milla y la protección de infraestructuras críticas demandan nuevos modelos operativos. En ese contexto, LAKOTA propone un enfoque basado en plataforma: una base tecnológica modular y escalable sobre la que se despliegan distintas aplicaciones según la necesidad del operador, el entorno y el caso de uso.

“Queremos que las empresas vean la tecnología en directo y puedan valorar el potencial industrial de la plataforma y de sus aplicaciones. MUBIL es el entorno adecuado para abrir conversaciones con quienes pueden acelerar esta fase final: socios industriales, operadores e inversores”, señala Ricardo Arrondo Gil, CEO de NTDENERGY

Tras los primeros ensayos realizados en Sendaviva, LAKOTA prevé repetir demostraciones durante MUBIL Mobility Expo 2026 en la zona Test Drive. En este espacio, las empresas asistentes podrán comprobar distintos escenarios de operación —pilotado, teleoperado y autónomo— y evaluar capacidades de maniobra, control y continuidad operativa en un entorno de demostración y pruebas.

Tecnología aplicada: arquitectura orientada a industrialización, teleoperación y autonomía

LAKOTA se presenta como una plataforma 100% eléctrica, modular y conectada, diseñada para operar con supervisión remota. En su diseño tecnológico integra una plataforma Omnisteering disponible en dos versiones —rígida (Stark) y plegable (Fold)— y un sistema Robot‑Wheel que reúne en cada rueda funciones de dirección, tracción, suspensión y freno eléctrico. A esta base se suma una arquitectura drive‑by‑wire, concebida para habilitar el control electrónico del vehículo y servir de soporte a capacidades de teleoperación y conducción autónoma.

El proyecto incorpora además elementos orientados a operación conectada y experiencia de control, como volante háptico, y contempla el uso de panel solar como parte del conjunto tecnológico. El objetivo, según la iniciativa, es ofrecer una plataforma adaptable a entornos urbanos, recintos y zonas industriales donde la maniobrabilidad, el control y la eficiencia operativa resultan determinantes, incluyendo despliegues vinculados a servicios municipales y seguridad.

Fase final: industrialización y acuerdos de despliegue

NTDENERGY sitúa LAKOTA en un estado de madurez tecnológica TRL 9 (Technology Readiness Level), un indicador de ingeniería utilizado para expresar el grado de preparación de una tecnología y que, en su nivel más alto, se asocia a sistemas validados en entorno operativo. Con ese punto de partida, la compañía afirma estar preparada para la industrialización y busca acuerdos que permitan pasar de demostrativos a despliegues recurrentes, con cadena de suministro, fabricación y operaciones escalables.

Más de 25 configuraciones para varios mercados

LAKOTA comunica más de 25 configuraciones derivadas de su plataforma modular y sitúa sus propuestas como preparadas para pilotos comerciales en 2026. En esta fase, el proyecto busca acuerdos con instituciones, operadores y partners para validar despliegues y acelerar la industrialización. Entre las aplicaciones descritas se incluyen:

Logística de última milla: Un “pod” (Proof of Delivery, o Prueba de Entrega) de reparto orientado a paquetería, alimentación y medicamentos, con capacidad tripulada de 600 kg y 1,2 m de volumen, y capacidad autónoma de 1.500 kg de carga y 2,5 m de volumen. El concepto combina navegación autónoma con teleoperación 5G desde centros logísticos, plantea como objetivo una supervisión de 1 operador por unas 10 unidades y contempla integración con plataformas de gestión logística (TMS).

Taxi‑bus modular para recintos: Microbuses eléctricos de 4 plazas, con 300 litros para equipaje de mano e integración con sistemas operativos de entornos como aeropuertos o puertos. El servicio se plantea con rutas programables y paradas bajo demanda, teleoperación 5G y gestión centralizada de flota, con una velocidad operativa comunicada de 25 a 50 km/h en circuitos cerrados.

Videovigilancia y seguridad perimetral: Una unidad de patrullaje con cámaras 360º, sensores térmicos y detección de intrusiones mediante inteligencia artificial, con “streaming” en tiempo real hacia un centro de control. El proyecto comunica cobertura de hasta 5 km por unidad y un objetivo de supervisión de 1 operador por 10 unidades, orientado a polígonos industriales, puertos, aeropuertos y activos energéticos como plantas solares o parques eólicos.

Servicios de Emergencias 112: Una unidad de respuesta rápida para Protección Civil y ayuntamientos, con cámaras 360º con transmisión en tiempo real y teleoperación segura. LAKOTA plantea tiempos de respuesta inferiores a cinco minutos en un radio de tres kilómetros y subraya la maniobrabilidad Robot‑Wheel para acceder a cascos históricos y zonas peatonales, incorporando un enfoque de ciberseguridad alineado con UNECE R155.

Reuniones B2B durante MUBIL Mobility Expo 2026

Durante los días 25 y 26 de marzo, el equipo de LAKOTA prevé mantener reuniones con empresas interesadas en participar en la fase de industrialización, ya sea como co‑fabricantes, integradores tecnológicos, operadores de despliegue o socios estratégicos e inversores. El objetivo de estos encuentros es explorar acuerdos industriales, pilotos de referencia y modelos de escalado internacional.

Sobre NTDENERGY y LAKOTA Project

NTDENERGY es una spin‑off de NTDD con sede en Navarra centrada en movilidad eléctrica y plataformas modulares. LAKOTA Project es su iniciativa para desarrollar una plataforma autónoma, modular y conectada orientada a soluciones de movilidad y servicios urbanos en colaboración con operadores, instituciones y socios industriales.



Emisor: NTDENERGY, SL

Contacto: NTDENERGY, SL

Número de contacto: 606162109