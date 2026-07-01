Lamb Weston revoluciona el foodservice con el lanzamiento de Snap Fries y Frites Atelier

Frites Atelier - Lamb Weston

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía presenta Snap Fries y Frites Atelier, dos soluciones pensadas para responder a necesidades muy distintas del mercado: la agilidad operativa en entornos de alto tránsito y la búsqueda de experiencias gastronómicas más sofisticada

Madrid, 1 de julio.- Lamb Weston, uno de los principales referentes mundiales en productos de patata congelada, presenta en España dos nuevas propuestas para el canal foodservice: Snap Fries y Frites Atelier. Dos innovaciones muy diferentes entre sí, pero conectadas por un mismo objetivo: responder a la evolución del mercado y demostrar que la patata frita puede ir mucho más allá del acompañamiento tradicional.



La compañía considera que la categoría está viviendo una nueva etapa de evolución. Tradicionalmente entendida como un simple acompañamiento, la patata se ha convertido en una herramienta para generar valor, diferenciar la propuesta gastronómica y mejorar la rentabilidad de los establecimientos. Las patatas se posicionan como uno de los alimentos más apreciados por los consumidores. De hecho, el 92% afirma que le gustan o le encantan, según la base de datos Consumer Preferences de Datassential.



Según los últimos análisis del mercado foodservice español, la calidad de la comida y los sabores se consolidan como uno de los principales criterios de elección para los consumidores, mientras que factores como la conveniencia, la rapidez del servicio y la experiencia global continúan ganando relevancia tal y como indica el último informe de GlobalData Future of Foodservice Spain.



Mientras Snap Fries permite ofrecer patatas de calidad en lugares donde hasta ahora era más difícil hacerlo por limitaciones de espacio, equipamiento o personal, Frites Atelier busca elevar la patata frita a la categoría de experiencia gastronómica.



Con ambos lanzamientos, Lamb Weston refuerza su apuesta por un producto capaz de aportar valor a los operadores, ayudándoles a diferenciar su oferta y reforzar la rentabilidad, y también a los consumidores, que demandan soluciones rápidas, cómodas y con mayor valor gastronómico.



Snap Fries: patatas fritas diseñadas para los nuevos momentos de consumo

La primera de estas innovaciones es Snap Fries, que nace para responder al crecimiento de los formatos de consumo rápido fuera de los entornos tradicionales de restauración; como áreas de servicio, grab & go, delivery, travel retail, ocio y restauración rápida.



Presentadas en una bandeja individual de 120 gramos, Snipe Fries requieren una manipulación mínima y permiten reducir tiempos de preparación, sin necesidad de freidoras. Su formato facilita el servicio en canales donde tradicionalmente resultaba más complejo ofrecer patatas fritas de forma consistente, como gasolineras, trenes, aviones, cines, estadios y otros espacios de ocio.



Snap Fries fue desarrollada inicialmente para el sector aéreo y ya forma parte de la oferta de KLM, lo que demuestra que su formato encaja en entornos donde la agilidad, el espacio y la sencillez operativa son esenciales.



"Con Snap Fries queremos facilitar a los operadores la posibilidad de servir buenas patatas fritas en lugares donde antes era difícil hacerlo bien. Ahora, se han eliminado fricciones en tiempo, espacio y manipulación, sin renunciar a la calidad ni a la experiencia del consumidor", Laszlo Orosz, Country Manager Iberia de Lamb Weston.



Frites Atelier: la patata frita elevada a experiencia premium

La evolución del mercado no solo pasa por formatos rápidos y fáciles de servir. También crece el interés por propuestas diferenciales y con mayor valor en el plato. Frites Atelier responde a esa tendencia con una patata frita concebida para convertirse en protagonista de la experiencia culinaria más cuidada y sofisticada. Desarrollada por Lamb Weston junto al chef neerlandés Sergio Herman, reconocido con tres estrellas Michelin, esta nueva solución premium reinterpreta uno de los productos más universales de la restauración desde una mirada propia de la alta gastronomía.



Las Frites Atelier están elaboradas con patata agria con piel, seleccionada por su sabor y textura. Concebidas para ofrecer una experiencia de lujo accesible, en respuesta a las últimas tendencias de la categoría, según indica el informe Potato Trends Reporr 2025-The food people, las Frites Atelier incorporan un recubrimiento que consigue un exterior dorado y crujiente y un interior suave y aterciopelado.



Son aptas para dietas veganas, no contienen gluten y están pensadas para combinarse con toppings y salsas premium, lo que permite a restaurantes, hoteles y gastrobares crear propuestas de valor sin añadir complejidad a la operativa de cocina.



"Los acompañamientos están adquiriendo cada vez más protagonismo dentro de la experiencia global. Frites Atelier demuestra que una simple ración de patatas puede elevar significativamente la percepción de calidad de un plato y aportar ese toque de creatividad y atención al detalle que normalmente esperamos encontrar en la alta gastronomía", señala Laszlo Orosz.



Dos innovaciones para una misma transformación del mercado

Con Snap Fries y Frites Atelier, Lamb Weston refuerza su apuesta por una innovación orientada a las necesidades reales del canal foodservice. Dos propuestas distintas, pero conectadas por una misma idea: demostrar que la patata frita puede dejar de ser una simple guarnición para convertirse en un producto capaz de generar nuevas ocasiones de consumo, mejorar la experiencia del cliente y aportar mayor valor.



Sobre Lamb Weston

Lamb Weston es uno de los principales proveedores mundiales de productos de patata congelada para restaurantes y retailers. Desde hace más de 75 años, Lamb Weston lidera la innovación en la categoría, desarrollando productos pioneros que simplifican la gestión en cocina y ayudan a sus clientes a ofrecer experiencias más sabrosas a sus consumidores. Desde los campos donde se cultivan las patatas de Lamb Weston hasta las alianzas estratégicas con sus clientes, la compañía siempre busca ir más allá y nunca se conforma.



Emisor: Lamb Weston

Contacto

Nombre contacto: Sheridan Comunicación

Descripción contacto: Agencia Sheridan

Teléfono de contacto: 91 535 00 68

