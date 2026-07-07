Leroy Merlin, reconocida por su estrategia global de bienestar en los XI Premios Mi Empresa es Saludable

Galardonados Gala Premios MEES 2026 - Más Cuota

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de julio 2026.- Los XI Premios Mi Empresa es Saludable reunieron el pasado martes en Madrid a algunas de las organizaciones más avanzadas en bienestar laboral en España. En una edición con 34 candidaturas y centrada en "La era del bienestar aumentado", Leroy Merlin recibió la máxima distinción de la noche por su estrategia global Human First, en una gala que también reconoció el creciente rigor, evidencia e impacto del bienestar corporativo en el negocio

La XI edición de los Premios Mi Empresa es Saludable reunió el pasado martes, 30 de junio, en el Campus Castellana de la Universidad Camilo José Cela, a algunas de las organizaciones más destacadas en el ámbito del bienestar laboral en España.



En una edición marcada por 34 candidaturas, Leroy Merlin recibió la máxima distinción de la noche, el Premio Mi Empresa es Saludable a la estrategia global, por su modelo Human First y por convertir el bienestar en una estrategia 360º integrada en la cultura de la compañía, con impacto en miles de empleados.



Los Premios MEES reconocen cada año a empresas, instituciones y profesionales que desarrollan iniciativas relevantes en salud, bienestar, prevención, liderazgo, comunicación, nutrición, salud emocional e innovación dentro del entorno laboral.



Además de Leroy Merlin, la XI edición de los Premios MEES reconoció a Cruz Roja Comunidad de Madrid en la categoría de Bienestar Emocional; MAPFRE en Bienestar Físico; Laboratorios Ferrer en Bienestar Social; Madrid Salud en Innovación Saludable; ASISA en Nutrición; Good Rebels en PYME / Startup; ISDIN en Comunicación Saludable; José Armando Tellado, CEO del Grupo Central Lechera Asturiana, como Líder Saludable; y María Jesús Marín Farrona como Divulgadora Saludable.



La gala, conducida por Noemí Boza, socia de Más Cuota y editora de Mi Empresa es Saludable, estuvo centrada en "La era del bienestar aumentado", un concepto que aborda el nuevo escenario de la salud en las organizaciones a partir de la longevidad, la tecnología, la salud emocional, la inclusión, la microbiota, la prevención y el liderazgo.



El contenido de la jornada puso sobre la mesa algunos de los grandes cambios que están ampliando la conversación sobre bienestar corporativo. Se habló de una salud que sale cada vez más del entorno sanitario para entrar en los hábitos cotidianos, en la organización del trabajo y en la capacidad de las empresas para anticipar necesidades reales. También de longevidad saludable, de medicina del estilo de vida y de la importancia de llegar a cada etapa vital con más autonomía y calidad de vida.



La salud emocional ocupó un espacio relevante, especialmente a través del debate sobre el papel de la inteligencia artificial y la necesidad de contar con herramientas especializadas, seguras y entrenadas por profesionales. La gala también abordó la inclusión laboral, la salud digestiva y la microbiota como nuevos ámbitos de prevención, así como el valor de la inteligencia colectiva entre empresas para avanzar con más evidencia, medición e impacto en negocio.



Los XI Premios MEES han sido posibles gracias al impulso de GoodGut, Healthy Minds y Madrid Excelente. Además, han contado con la colaboración de Savia, Previntegra, Refruiting y Menudas Empresas, y con Sagardoy Business & Law School y la Universidad Camilo José Cela como partners académicos.



Con su XI edición, los Premios MEES mantienen el prestigio de ser uno de los reconocimientos más longevos del panorama del bienestar laboral en España. Una trayectoria que este año ha ampliado su rigor con 34 candidaturas de alto nivel y una deliberación especialmente exigente por parte del jurado.



La edición de 2026 constató, además, el gran momento que vive el bienestar corporativo, cada vez más apoyado en la evidencia, la medición y su impacto en el negocio. Un ámbito que ha ganado madurez y que hoy ocupa un lugar relevante en las conversaciones sobre cultura, salud, compromiso y competitividad empresarial.







Emisor: Mi Empresa es Saludable

Nombre contacto: Miguel Barrionuevo

Descripción contacto: Director Mi Empresa es Saludable

Teléfono de contacto: 680242901



