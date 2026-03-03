La Ley de Segunda Oportunidad con cobertura en toda España gracias a Repara tu Deuda Abogados - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de marzo

Las dificultades económicas no entienden de fronteras ni de tamaños de población. Autónomos, trabajadores por cuenta ajena y pequeños empresarios pueden verse atrapados por obligaciones financieras que superan su capacidad real de pago. La existencia de un mecanismo jurídico que ofrezca una salida ordenada y regulada resulta, por tanto, determinante.

En este marco, Repara tu Deuda Abogados aplica la Ley de Segunda Oportunidad con cobertura en toda España, permitiendo que ciudadanos de cualquier comunidad autónoma puedan acogerse a este procedimiento y reestructurar su situación dentro de la legalidad vigente.

Alcance nacional real en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad

La dimensión territorial constituye uno de los pilares de la actividad del despacho. La tramitación de expedientes procedentes de distintas comunidades autónomas demuestra que la Ley de Segunda Oportunidad puede gestionarse con eficacia para cualquier punto del país, garantizando igualdad de acceso al mecanismo con independencia del lugar de residencia.

El perfil de quienes inician el procedimiento es amplio y diverso. Se encuentran pequeños empresarios que realizaron inversiones fallidas, profesionales afectados por desempleo o situaciones laborales inestables, así como personas que han atravesado problemas de salud propios o de su entorno familiar. Todos ellos comparten la necesidad de una solución jurídica que les permita dejar atrás una etapa de bloqueo financiero.

Tras la reforma de septiembre de 2022, el procedimiento se ha simplificado y se ha adaptado al marco europeo en distintos aspectos.

De forma paralela, y en línea con los criterios comunitarios, se ha consolidado recientemente la posibilidad de incluir deudas con la Administración Pública. Este ajuste ha ampliado el alcance efectivo del mecanismo para quienes cumplen los requisitos legales y actúan de buena fe

Repara tu Deuda Abogados ha superado los 415 millones de euros exonerados a personas de diferentes territorios del país, consolidando una implantación nacional basada en la experiencia acumulada desde 2015.

Gestión digital y análisis contractual en todo el territorio

La cobertura en toda España se apoya también en herramientas tecnológicas que facilitan la gestión sin condicionantes geográficos. La aplicación MyRepara, disponible para dispositivos Android e iOS, permite consultar el estado del procedimiento, aportar documentación y mantener comunicación directa con el equipo jurídico, agilizando trámites desde cualquier ubicación.

De forma alternativa, el despacho puede analizar los contratos suscritos con bancos y entidades financieras para comprobar la posible existencia de cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, productos revolving, minicréditos, préstamos o hipotecas.

Las opiniones sobre Repara tu Deuda reflejan la experiencia de miles de personas que, desde distintos puntos de España, han logrado obtener el EPI conforme a la normativa vigente. La combinación de implantación nacional, adaptación normativa y soporte tecnológico configura un modelo que hace efectiva la Ley de Segunda Oportunidad en todo el territorio español.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es