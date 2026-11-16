Ley de Segunda Oportunidad online: cómo dejar atrás las deudas sin acudir al juzgado - Abogados para tus deudas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de noviembre de 2026.- Abogados para tus deudas tramita la Ley de Segunda Oportunidad online para clientes de toda España, con la demanda presentada en un máximo de 30 días y una resolución que suele llegar en seis a doce meses.

La Ley de Segunda Oportunidad ya se puede tramitar online de principio a fin. La documentación se reúne en minutos, la demanda se presenta de forma telemática y el cliente sigue su expediente desde el móvil, sin desplazarse al juzgado y viva donde viva.

Así lo explica Abogados para tus deudas, despacho con sede en Barcelona especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, que trabaja con clientes de todo el país. Entre sus casos publicados hay personas de Santa Cruz de Tenerife, Soria o Vitoria que han cancelado sus deudas sin desplazarse a Barcelona.

Qué significa tramitar la Ley de Segunda Oportunidad online

La ley es la misma y el procedimiento judicial también. Lo que cambia es la forma de llegar hasta él. La recopilación de documentación, que antes obligaba a pedir certificados en ventanilla, se resuelve en unos diez minutos con un sistema guiado. El equipo jurídico prepara la demanda, la revisa y la presenta telemáticamente, y el cliente consulta en todo momento en qué fase está su caso.

"Una persona con deudas que no puede pagar ya vive con mucho estrés. Nuestro trabajo es que no tenga que sumar colas, papeleo y desplazamientos, y que sepa en todo momento en qué punto está su caso", explica Marta García, letrada de Abogados para tus deudas con 17 años de ejercicio en el Colegio de Abogados de Barcelona.

Cuánto tarda la Ley de Segunda Oportunidad

Es la pregunta que más se repite. En Abogados para tus deudas la demanda se presenta en un plazo máximo de 30 días desde la entrega de la documentación, y en 10 días en la modalidad más rápida. Desde ahí, la notificación oficial de la cancelación suele llegar en un plazo aproximado de seis a doce meses, según el juzgado y la complejidad de cada caso.

Las cinco fases del procedimiento

Estudio de viabilidad: se analiza si la persona cumple los requisitos y qué parte de la deuda se puede cancelar. Creación del expediente: el cliente aporta la documentación a través del sistema guiado. Presentación de la demanda: los abogados preparan, revisan y presentan la demanda. Seguimiento online: el cliente sigue su caso desde el móvil o el ordenador. Resolución: el juzgado dicta la exoneración y la persona sale de los ficheros de morosidad como ASNEF.

Casos reales de clientes de toda España

Los casos que el despacho publica en su web muestran que la distancia ya no es un obstáculo:

Daniel, Santa Cruz de Tenerife: canceló 30.280 euros. Había intentado salir del sobreendeudamiento reunificando sus deudas, pero acabó sin poder asumir los pagos. Vicente, Soria: canceló 69.155 euros. Había pedido créditos para pagar otros créditos, una espiral que no hizo más que aumentar la deuda. Juan, Vitoria: canceló 30.000 euros en deudas con bancos y financieras, después de refinanciarlas varias veces para seguir pagando.

"Refinanciar o pedir un préstamo para tapar otro suele hacer el agujero más grande. Cuando una persona ya no puede pagar, la Ley de Segunda Oportunidad es la salida legal que tiene", señala García.

Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad son los mismos se tramite online o no:

Ser particular o autónomo residente en España. Tener deudas con dos o más acreedores distintos. Actuar de buena fe, con transparencia y colaboración con el juzgado. Tener un pasivo total que no supere los cinco millones de euros.

Tener trabajo o ingresos no impide acogerse, y las deudas con Hacienda y la Seguridad Social pueden cancelarse hasta 10.000 euros con cada una.

Preguntas frecuentes

¿Se puede tramitar la Ley de Segunda Oportunidad online?

Sí. La documentación, la presentación de la demanda y el seguimiento del expediente pueden hacerse de forma telemática, sin que el cliente tenga que acudir al juzgado.

¿Cuánto tarda la Ley de Segunda Oportunidad?

La demanda puede presentarse en 10 a 30 días y la cancelación suele llegar en un plazo aproximado de seis a doce meses.

¿Salgo de ASNEF al cancelar mis deudas?

Sí. Una vez dictada la sentencia de exoneración, la persona sale de los ficheros de morosidad.

Sobre Abogados para tus deudas

Abogados para tus deudas es un despacho de abogados con sede en Barcelona especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, la cancelación de deudas y la insolvencia de particulares y autónomos. Fundado en 2018, presta servicio en toda España, acumula más de 200 millones de euros en deudas canceladas y más de 3.000 clientes que han cancelado sus deudas, con una valoración de 4,7 sobre 5 en Google.

Contacto

Emisor: Abogados para tus deudas

Contacto: Abogados para tus deudas

Número de contacto: 930502305