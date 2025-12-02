LHM Legal afirma que la prevención jurídica evita sanciones millonarias

Leticia Hernández Méndez - LHM Legal - Bruno Rascao

La prevención jurídica es la estrategia que está evitando grandes sanciones en sectores como la minería, el agua, la energía o el medio ambiente

Madrid, 02 de diciembre de 2025.-

En sectores tan regulados como la minería, el uso del agua, las energías renovables o la actividad medioambiental, la gestión del riesgo jurídico ya no es una opción, sino una condición imprescindible para poder operar.



El marco normativo actual —marcado por regulaciones estatales, autonómicas, municipales y europeas— obliga a las empresas a moverse en un entorno de alta exigencia. Y, aunque pueda parecer evidente, aún son muchos los proyectos que se paralizan o pierden rentabilidad por no contar con asesoramiento especializado en derecho administrativo sancionador y cumplimiento normativo sectorial.



En este escenario, la prevención jurídica se está consolidando como la herramienta más efectiva para proteger inversiones, evitar sanciones millonarias y garantizar la continuidad de cualquier actividad.



El problema real: los incumplimientos no suelen ser intencionados, sino fruto del desconocimiento.



Los empresarios que operan en sectores regulados comparten una misma realidad: la complejidad normativa es tan amplia que resulta prácticamente imposible abarcarla sin acompañamiento experto.



Y las consecuencias del incumplimiento —incluso involuntario— pueden ser devastadoras:



1. Sanciones económicas que comprometen toda una inversión.



• En minería y derecho de aguas, las multas pueden alcanzar fácilmente 1 millón de euros.



• Las infracciones medioambientales pueden llegar a alcanzar los 2,4 millones de euros por infracción en los casos más graves.



• Lo más habitual es encontrar sanciones en torno a los 300.000 € en estos sectores.



2. Paralización o cierre de la actividad

Incluso si la empresa decide litigar, la falta de estrategia jurídica adecuada puede impedir ganar tiempo, reorganizar operaciones y evitar el cierre temporal.



3. Pérdida de oportunidades y retrasos críticos

Un simple trámite presentado fuera de plazo puede desencadenar una sanción de más de 100.000 €, además de retrasos operativos que afectan directamente a la rentabilidad.



Infracciones frecuentes que podrían evitarse con planificación jurídica

Los expertos en derecho sancionador coinciden: la mayoría de las sanciones se habrían evitado con un asesoramiento preventivo. Algunos ejemplos comunes en la práctica:



Minería



• No ejecutar o no actualizar un plan de restauración.



• Realizar acopios o vertidos no autorizados.



• No presentar a tiempo documentación obligatoria, incluso aunque esté preparada.



Consecuencias habituales: sanciones entre 100.000 y 400.000 €, y a veces suspensión de labores.



Energía



• Modificaciones en plantas fotovoltaicas sin notificar a la administración: cambios de ubicación, ampliaciones o ajustes técnicos.

Sanciones que habitualmente rondan los 600.000 €.



Aguas



• Actividades sin concesión o autorización: desde pequeñas hidroeléctricas hasta explotaciones agrícolas que requieren riego.

Riesgo: multas elevadas y cierre inmediato de la actividad.



La prevención jurídica continua: la herramienta más rentable para cualquier empresa

Ante este contexto, cada vez más compañías están adoptando sistemas de asesoramiento continuado, como la iguala jurídica, que permite anticipar riesgos antes de que se transformen en sanciones.



¿Por qué funciona la iguala jurídica?



• Conocimiento profundo del negocio: los abogados se integran en el día a día del cliente.



• Detección temprana de riesgos: cambios normativos, vencimientos de plazos o nuevas obligaciones administrativas.



• Acompañamiento constante: asesoramiento a medida por una cuota fija y sin sorpresas.



• Ahorro real: evitar un solo procedimiento sancionador ya compensa años de asesoramiento preventivo.



Para sectores donde una sanción puede superar el millón de euros, la prevención es la estrategia empresarial más inteligente.



LHM Legal: especialistas en "abogacía de terreno" para sectores regulados

LHM Legal, despacho dirigido por la abogada Leticia Hernández Méndez, se ha posicionado en España como una referencia en derecho sancionador y en la gestión jurídica de sectores regulados: minería, agua, energía y medio ambiente.



Su método de trabajo destaca por algo que no todos los despachos ofrecen:



La abogacía de terreno



• Si es necesario visitar una cantera, un cauce o una planta, se visita.



• El abogado entiende la realidad operativa, no solo el expediente administrativo.



• Esta cercanía permite detectar riesgos que desde un despacho serían invisibles.



• El resultado: estrategias más útiles, más precisas y efectivas.



Cuando llega una sanción, esta comprensión profunda del entorno permite a LHM Legal activar defensas jurídicas que, en muchos casos, logran reducir drásticamente las multas o incluso hacerlas desaparecer.



Leticia Hernández lo resume de forma clara: "La prevención no es solo conocimiento jurídico; es comprender el terreno, los procesos y las decisiones reales del empresario".



Conclusión: la prevención jurídica es la mejor inversión para cualquier empresa que quiera operar sin sobresaltos

Para quienes trabajan en minería, aguas, energía o medio ambiente, la mejor estrategia empresarial es rodearse de expertos que combinen conocimiento normativo, experiencia en derecho sancionador y trabajo de campo.



La iguala jurídica no es un gasto: es el seguro que protege la continuidad del negocio y evita que una sanción ponga en riesgo años de inversión.



Si se quiere conocer cómo trabaja LHM Legal y cómo pueden ayudar a prevenir sanciones, visitar: https://www.lhmlegal.com/descubre-lhmlegal/



"Una inversión preventiva hoy puede ser el motivo por el que un proyecto siga avanzando mañana".



