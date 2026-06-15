El litoral español se consolida como destino preferido por los españoles para sus vacaciones de verano

Calella de Palafrugell - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

El viajero planifica con casi cinco meses de antelación y apuesta por el litoral peninsular, que concentra 68% de las reservas con un precio medio por noche de 252 euros

El viajero español amplía horizontes: Grecia crece un 28,5%, Riviera Maya un 36,7% y Noruega dobla su demanda respecto al verano anterior

El verano ya no empieza en junio: la antelación media de compra se sitúa en 144,9 días, casi cinco meses

BARCELONA, 15

El verano 2026 consolida al litoral español como destino prioritario para los usuarios de ATRÁPALO, con las costas nacionales concentrando el 78% de las reservas en el segmento hotelero. En concreto, los destinos de costa peninsulares acaparan el 68% de las reservas, mientras que Canarias tiene el 6% y Baleares el 4%.

Al frente del ranking se sitúa Mojácar (Almería), que lidera por primera vez con un 7,31% de las reservas, adelantando a destinos más consolidados como Benidorm (5,18%) y Roquetas de Mar (4,70%). La Costa Brava, con Salou, La Pineda y Cambrils también se sitúa entre los destinos más solicitados por los usuarios de ATRÁPALO, sumando el 10,72% de las reservas, a las que hay que añadir la demanda de Salou-PortAventura (1,39%).

Asimismo, destaca la presencia en la lista de la costa onubense: Mazagón (2,28%) e Islantilla (1,40%) se cuelan entre los quince primeros puestos, lo que confirma el ascenso de Huelva como destino de verano de referencia. En esa lista también figuran destinos más tradicionales como Peñíscola (2,65% de las reservas), Chipiona (2,35%), Gandía (1,97%), Lloret de Mar (1,62%) y Benalmádena (1,52%).

En clave internacional, el análisis de los datos de reservas de ATRÁPALO dibuja un perfil de viajero que amplía su geografía vacacional. Noruega dobla su demanda (+101,3%), México (Riviera Maya) crece un 36,7% y Grecia sube un 28,5%. La plataforma también destaca otros destinos de larga distancia como Costa Rica, Caribe, Japón, Vietnam, Uzbequistán o Colombia por el interés que despiertan entre los viajeros españoles.

Además, las reservas de viajes a Estados Unidos aumentan un 53% durante las fechas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con Nueva York y Florida como los lugares más solicitados por los usuarios de ATRÁPALO. "Se trata de una tendencia que refleja una apuesta por destinos de largo radio y mayor valor experiencial", afirma Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO.

En el lado contrario, los destinos internacionales que más caen en reservas este verano son Cuba (-98,5%), Egipto (57,5%), "dos países muy afectados por la inestabilidad política internacional", añade Roberto Ramos.

En materia de producto, el Dynamic Packaging -la fórmula vuelo + hotel que permite construir el viaje a medida- es el segmento que muestra un mayor dinamismo, con un crecimiento del 4,3% en demanda y del 6,6% en valor respecto al verano anterior, y se consolida como la modalidad de viaje independiente más elegida en ATRÁPALO.

El verano ya no empieza en junio

Los datos de reservas de ATRÁPALO para el verano 2026 confirman que la antelación media de compra se sitúa en 144,9 días, casi cinco meses, con destinos como Alcecéber (164 días), Mazagón (161 días) o Islantilla (156 días) que superan ampliamente esa media.

La estancia media alcanza las 3,95 noches y el precio medio por noche se sitúa en los 235,78 euros, con destinos de costa peninsular que oscilan entre los 187 euros de Alcocéber (Castellón) y los 325 euros de Chipiona. "La ocupación media por habitación es de 2,92 personas, perfil consistente con familias y pequeños grupos de amigos", explica Roberto Ramos.

Acerca de Atrápalo

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

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