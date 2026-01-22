Los Loop Awards ya tienen ganadores: estas son las mejores campañas de marketing de 2025 según el público

El escenario recreaba la habitación de @itziaroltra - Loop Awards

MADRID

Los Loop Awards celebran su primera gala presencial en Madrid con lleno absoluto y reúnen a todo el sector del marketing y la publicidad

Los Loop Awards, los premios anuales de marketing en los que decide el público, ya tienen ganadores. La sexta edición de los premios se celebró ayer, 20 de enero, con su primera gala presencial, un evento que reunió en Madrid a profesionales del marketing, la publicidad y la comunicación y que logró llenar las 300 butacas disponibles en los Teatros Luchana. La gala pudo seguirse también en streaming, ampliando su alcance más allá del recinto.



Tras cinco ediciones celebrándose en formato digital, los Loop Awards dieron ayer un paso más con una gala que congregó a marcas, agencias, creadores de contenido y profesionales del sector, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro anuales del marketing en España.



Los ganadores de los Loop Awards 2025

Los premios, decididos íntegramente por votación popular, han contado en esta edición con cerca de 12.000 votos del público, que han reconocido a las siguientes marcas y campañas:



• Mejor spot publicitario: KFC, por "Megabox 5€. Buen precio, mala rima".





• Mejor campaña de publicidad exterior: Movistar junto a Netflix, por llenar España con las alcantarillas de Stranger Things.





• Mejor campaña de redes sociales: Decathlon, por "Repartos Pedri", la campaña lanzada junto al jugador del FC Barcelona.





• Mejor campaña de influencer marketing: Frigo, por "Piensa en un helado", junto al creador de contenido Benja Serra.





• Mejor campaña de real time marketing: Movistar Arena, por su rápida reacción tras el momento viral de Iván Rojo en Operación Triunfo.





• Marca revelación: Conservas Emilia, por su estrategia de comunicación desde Santoña (Cantabria) a través de la cuenta @los_escobedo.





• Marca del año: Milfshakes, el galardón estrella de la noche, que reconoce la trayectoria global de la marca en marketing y comunicación a lo largo del año.





Además, de forma sorpresa, se entregó un premio especial fuera de votación, el reconocimiento a la Marca con impacto social del año, que recayó en @ecojuanmanuel, por su labor al frente del refugio Zooasis en Albacete y su impacto social a través de redes. El premio fue entregado mediante un vídeo del creador de contenido Peldanyos, quien adoptó a su perro gracias a Juan Manuel.



Una gala experiencial y diferente

La gala de los Loop Awards 2025 se concibió como una experiencia completa y distinta a la de los eventos tradicionales del sector. La velada comenzó guardando un minuto de silencio en respeto y memoria a las víctimas del accidente de los trenes Málaga-Madrid del pasado 18 de enero.



Tras un brindis de bienvenida y una recepción distendida para los asistentes, en la que no faltaron las ya icónicas aceitunas —símbolo de los premios—, y continuó con una ceremonia ágil y dinámica, marcada por sorpresas y momentos especiales. Tras la entrega de premios, el evento culminó con un afterwork y networking, donde los asistentes pudieron disfrutar de activaciones de marca, música en directo y propuestas originales pensadas para fomentar el encuentro y la conversación entre profesionales del sector, convirtiendo la gala en una auténtica celebración del marketing.



El respaldo de marcas y colaboradores

La primera gala presencial de los Loop Awards ha contado con Leroy Merlin y Metricool como impulsores principales, junto a Octopus Energy, que ha participado como aliado de la transparencia, uno de los valores que definen estos premios.



También han formado parte del evento marcas como Bodegas Yllera, Kaiku Caffè Latte, Wuolah, Clotsy Brand y Xcape. Como colaboradores han participado Xpecado, El Águila, Mi Pequeña Fábrica, Aceitunas López, TEM – Todo es Marketing, Comunicae y Teatros Luchana, que cedió el espacio para la celebración de la gala. El desarrollo técnico del evento ha corrido a cargo de Jaleo Producciones.



Caras conocidas sobre el escenario

La entrega de premios contó con la participación de profesionales y creadores de contenido del sector como Javi Hoyos, Iván Rojo, Ángela Henche, Paula Vilaboy (Blondiemuser), Dani Gordo y Alfon de la Rocha, del podcast Vaya Vaina, Telmo Trenado y María G. Durán (Mariaspeaksenglish).



La gala estuvo presentada por Itziar Oltra, divulgadora de marketing y creadora de los premios, quien destacó la evolución del proyecto: "Ver cómo algo que empezó en 2020 como un vídeo grabado en mi habitación se convierte hoy en una gala presencial con todo el sector reunido es muy emocionante. Los Loop Awards nacieron para que el público decidiera qué marcas y campañas habían conectado de verdad, y que hoy sigan creciendo sin perder esa esencia es lo más bonito de todo".



Un proyecto con recorrido

Con seis ediciones celebradas, cinco de ellas en formato digital, y una comunidad de más de 200.000 seguidores acumulados entre sus redes sociales, los Loop Awards refuerzan su posición como los premios de marketing en los que vota el público y miran ya a futuras ediciones tras el éxito de esta primera gala presencial.



La gala completa puede verse en diferido en el canal oficial de YouTube: https://www.youtube.com/@loop_awards





