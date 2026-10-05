Loop Sessions llena en Málaga y consolida su apuesta por llevar el marketing a distintas ciudades españolas

Loop Sessions Vol.2 Málaga - Universo Loop

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro reunió a 200 profesionales, marcas, creadores y estudiantes, y convirtió el marketing en un show participativo con ponencias, dinámicas, activaciones y experiencias de marca

Málaga, 5 de octubre de 2026.- Loop Sessions Vol.2 ha llenado su segunda edición en Málaga, donde 200 profesionales, marcas, creadores y estudiantes se dieron cita el pasado viernes en el Museo del Automóvil y la Moda para vivir un formato de marketing en directo que combinó inspiración, entretenimiento, participación y experiencias de marca.



El encuentro reunió a asistentes procedentes de diferentes puntos de España, consolidando la vocación nacional de un proyecto que busca llevar el marketing a distintos territorios y generar nuevos puntos de encuentro entre las personas que forman parte del sector.



La segunda edición de Loop Sessions llegaba a Málaga después de una primera parada en Valencia y tras la celebración de los Loop Awards en Madrid. El proyecto se plantea como una plataforma itinerante que conecta marcas, profesionales y creadores a través de experiencias alejadas de los formatos tradicionales de los eventos de marketing.



Las charlas fueron solo la excusa

Bajo el concepto 'Las charlas son solo la excusa', Loop Sessions Vol.2 planteó una programación en la que el público dejó de ser un mero espectador para convertirse en parte activa de la experiencia.



Cartas con diferentes habilidades, dinámicas con el público, un árbitro encargado de controlar los tiempos, una tómbola en mitad del escenario y un confesionario durante el afterwork fueron algunas de las acciones que rompieron con el formato convencional de una jornada de ponencias.



La programación comenzó con NONAME, protagonizado por Belén Pueyo, social media manager de Operación Triunfo, que abordó el funcionamiento del programa en redes sociales.



Le siguió THE CASE, protagonizado por Itziar Oltra en colaboración con MILFSHAKES, la marca impulsada por el creador de contenido Nil Ojeda, que puso el foco en qué sucede cuando una campaña consigue traspasar sus propios códigos y llega a públicos que no necesariamente comprenden el lenguaje o las referencias originales de la marca.



En THE LAB, Puzzles Lluqui, proyecto dedicado a la venta de puzzles, y La Señora Flores, floristería creativa, protagonizaron una intervención conjunta. Ambos proyectos, representados por Lluch Sangil y Marcell Hernández, respectivamente, habían sido seleccionados a través de una dinámica desarrollada en redes sociales.



El programa continuó con THE WHO, que finalmente contó con la participación del actor y artista malagueño Fran Perea, tras la ausencia de María G. Durán. Perea repasó su evolución profesional, su proyecto El hombre invisible y los cambios que ha experimentado la relación entre artistas, proyectos y audiencias con la llegada de las redes sociales. Su aparición fue, además, una de las sorpresas de la jornada y uno de los momentos que más expectación generó entre los asistentes.



La programación se cerró con SEVENTEEN, protagonizado por José Villalobos, de Cervezas Victoria, que dispuso de 17 minutos para hablar sobre la campaña de la marca alrededor del Mundial, construyendo su intervención alrededor del concepto de "realidad".



Las marcas también formaron parte del show

La participación de las marcas fue uno de los elementos centrales del formato. En lugar de limitarse a una presencia visual, las compañías integraron sus propuestas dentro de la experiencia y contribuyeron a construir el propio evento.



InfoJobs trasladó a Loop Sessions su iniciativa Cool Jobs, que permitió que dos asistentes vivieran la experiencia como invitados VIP, incluyendo el papel de árbitra durante las sesiones. La acción estuvo remunerada con 1.000 euros y recibió más de 2.000 candidaturas por puesto.



Octopus Energy puso la energía al afterwork con música y dinámicas propias, incluido un bingo, mientras que Santa Teresa Gourmet convirtió su presencia en un confesionario en el que los asistentes podían compartir sus pequeños "pecados" como parte de la activación de su campaña de relanzamiento de marca.



El afterwork contó también con las propuestas gastronómicas de X Pecado y Telepizza, además de una barra de Cervezas Victoria y la presencia de Altos de Torona, cuyo vino gallego fue otra de las propuestas de la jornada.



Babaria fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes con un neceser como parte del welcome pack, mientras que Events Music aportó apoyo local a la producción y Jaleo Producciones estuvo al frente de la producción del encuentro.



Por su parte, YTEZETA studios aprovechó la cita para presentar su primer estudio, La caída de los influencers, elaborado a partir de las respuestas de más de 1.000 consumidores y centrado en analizar la percepción actual de los influencers y su capacidad de influencia.



Un evento que continúa más allá de Málaga

La experiencia presencial se amplió también al entorno digital. El contenido generado alrededor de Loop Sessions ha superado ya las 400.000 visualizaciones en redes sociales, con LinkedIn e Instagram repletos de publicaciones, fotografías y vídeos compartidos por asistentes, ponentes y marcas. La gala fue además retransmitida en directo a través del canal de YouTube de Loop Awards, permitiendo seguir el evento desde fuera de Málaga.



"Lo que más me ha sorprendido ha sido la acogida de Málaga. Muchas de las personas que vinieron no me conocían personalmente y, aun así, confiaron en la propuesta y decidieron dedicar una tarde de viernes a venir a un evento de marketing. Convocar es difícil; conseguir que 200 personas aparezcan es todavía más difícil cuando el evento es gratuito y todos tenemos planes. Salgo de Málaga con la sensación de que Loop tiene sentido y de que hay una comunidad enorme en España con ganas de encontrarse, aprender y vivir el marketing de otra manera", explica Itziar Oltra, doctora en Marketing, profesora universitaria, divulgadora especializada en marketing en redes sociales y LinkedIn Top Voice.



Oltra considera además que la respuesta de la ciudad confirma el potencial de su ecosistema profesional: "Málaga ha demostrado que tiene un ecosistema de marketing, comunicación y creación de contenido potentísimo y, sobre todo, una comunidad con muchísimas ganas de que pasen cosas. Para Loop es una confirmación de que este proyecto tiene cabida en distintas ciudades de España y nos da todavía más ganas de seguir construyéndolo".



El encuentro contó con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Málaga, que estuvo presente durante la celebración y ha mostrado su disposición a seguir colaborando con futuras iniciativas del proyecto.



Loop Awards 2026, próxima parada

La celebración de Loop Sessions Vol.2 en Málaga no es un punto final para el proyecto. La organización ya trabaja en nuevas ediciones de Loop Sessions en otras ciudades y prepara la próxima gran cita de su universo: los Loop Awards 2026 se celebrarán el 19 de enero de 2027 en el Teatro Capitol de Madrid, con una gala que prevé reunir a 1000 personas.



Tras Valencia y Málaga, Loop continúa así su recorrido por España con el objetivo de construir nuevos espacios de encuentro para el ecosistema nacional del marketing y demostrar que el marketing no tiene por qué limitarse a comunicar algo: también puede conseguir que la gente lo viva.

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