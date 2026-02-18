I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE impulsa el consumo de fruta y verdura europea en Valencia - Vlc Loves Design Consultoria Comunicación

Valencia, 18 febrero 2026 - Las agrupaciones de agricultores italianos Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia y Terra Orti celebrarán mañana jueves 19 de febrero a las 12:00 horas, en el espacio creativo Culaccino (Valencia), un nuevo encuentro en el marco de la Campaña Europea “I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE”. El evento consistirá en un workshop dedicado a promover el consumo de frutas y verduras frescas de temporada, de la mano de destacados referentes del sector, poniendo en valor la calidad, la sostenibilidad y la frescura de los productos hortofrutícolas europeos.

“I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE” también está presente en mercados internacionales como Suiza, Noruega, Reino Unido y Canadá, donde continúa cosechando resultados muy positivos en términos de participación, impacto y promoción del consumo saludable. La campaña se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes en el impulso de la excelencia hortofrutícola europea, con presencia activa en los principales encuentros internacionales del sector y fortaleciendo alianzas estratégicas entre productores, distribuidores y consumidores.

La cita en Valencia, tiene como objetivo promover el consumo de frutas y verduras frescas, tanto en España como en el resto de Europa, la compra y, sobre todo, el consumo consciente de productos hortofrutícolas europeos de temporada, sostenibles y de alta calidad para un estilo de vida más sano, seguro, consciente y respetuoso con el planeta. En la campaña se incluyen las producciones europeas ecológicas y se hace especial hincapié en que el consumidor elija las que lucen los sellos de garantía europea de una Denominación de Origen Protegida DOP o la de una Indicación Geográﬁca Protegida IGP. La acción está coﬁnanciada por la Unión Europea y busca que el consumidor elija seguir una dieta sana, más segura y sostenible para el entorno.

España se consolida como uno de los grandes referentes europeos en el sector de frutas y hortalizas frescas. En 2025, las exportaciones españolas superaron los 19.500 millones de euros (estimaciones sobre 10 meses en 2025) y alcanzaron alrededor de 11,8 millones de toneladas, confirmando el papel estratégico del país como uno de los principales proveedores del mercado comunitario.

El consumo de frutas y verduras continúa siendo un pilar fundamental de la alimentación saludable en Europa. Según el Freshfel Europe Consumption Monitor 2023, la ingesta media en la Unión Europea se sitúa en torno a los 350–365 gramos per cápita al día, lo que equivale a aproximadamente 133 kg anuales.

En España, estas cifras son aún más elevadas. Diversas estimaciones sectoriales sitúan el consumo medio en torno a 353 gramos diarios por persona, es decir, cerca de 129 kg al año, reflejando el fuerte arraigo de la dieta mediterránea y la importancia de estos productos en los hábitos alimentarios nacionales. Fuente:Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En paralelo, el comercio internacional muestra una creciente competencia. En 2025, España importó cerca de 3,6 millones de toneladas de frutas y hortalizas, según datos estimados de FEPEX, con un peso cada vez mayor de los países extracomunitarios. Ya en 2024, las importaciones alcanzaban los 3,2 millones de toneladas, de las cuales unas 1.034.000 toneladas procedían de la Unión Europea (156.500 de Italia) mientras que aproximadamente dos tercios del volumen total correspondía a orígenes no europeos, destacando Marruecos, Costa Rica, Perú y Brasil entre los principales competidores de los productos de la Unión Europea.

Los europeos adoran la fruta y la verdura como parte integrante de una dieta sana y respetuosa con el medio ambiente: ¡más del 67% consume varias raciones al día! Un amor que sigue creciendo, a medida que los europeos son cada vez más conscientes de lo deliciosas y saludables que son las frutas y verduras: no es de extrañar que, desde 2020, el consumo de frutas en los países europeos haya aumentado un 15% y el de verduras un 5%.

Italia y Europa producen una amplia gama de frutas y hortalizas, como uvas, cerezas, manzanas, tomates, alcachofas o patatas, que representan una excelencia agrícola basada en la frescura (gracias al consumo estacional), la sostenibilidad medioambiental, el bienestar nutricional, la seguridad alimentaria y trazabilidad, además de la calidad certificada y el origen garantizado.

Para probar los ricos productos italianos el evento contará con un showcooking en directo protagonizado por la chef Patricia Fontes (@losfogonesdepatri), quien mostrará cómo preparar platos deliciosos, saludables y creativos, resaltando la versatilidad de las frutas y verduras frescas europeas como protagonistas de una cocina moderna y equilibrada. Esta experiencia gastronómica permitirá a los asistentes descubrir nuevas formas de integrar el producto fresco y de temporada en el día a día, reforzando el mensaje central de la campaña: comer sano puede ser sencillo, atractivo y sostenible.

