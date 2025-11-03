Publicado 03/11/2025 12:17
- Comunicado -

Lucas Franco Abogados refuerza su posicionamiento como despacho multidisciplinar en Madrid con atención 24h

Lucas Franco Abogados refuerza su posicionamiento como despacho multidisciplinar en Madrid con atención 24h
Lucas Franco Abogados refuerza su posicionamiento como despacho multidisciplinar en Madrid con atención 24h - lucas franco abogados
(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2025.-

En un contexto de creciente complejidad jurídica y necesidad de respuestas inmediatas, los clientes buscan soluciones completas y ágiles. Por eso, Lucas Franco Abogados anuncia el refuerzo de su posicionamiento como despacho abogados multidisciplinar en Madrid, con un esquema de trabajo que integra especialización, coordinación interna y disponibilidad permanente. La firma, activa desde 1975, consolida un modelo que combina experiencia contrastada y trato cercano; además, incorpora atención 24h en materia penal para incidentes urgentes, detenciones o diligencias imprevistas. El objetivo es claro. Reducir la incertidumbre del cliente y ofrecer estrategias legales coherentes, alineadas con sus prioridades, tanto si se trata de particulares como de empresas con operaciones en la capital y su entorno.

Especialización coordinada y foco en la experiencia del cliente

El despacho refuerza sus áreas clave, civil, penal, mercantil, deportivo y fiscal-contable, mediante equipos que colaboran de forma transversal. Así se garantiza una visión completa del caso y decisiones consistentes, sin demoras innecesarias ni mensajes contradictorios. Más de 45 años de ejercicio respaldan este método, que prioriza la claridad, los plazos realistas y la defensa eficaz en sede judicial y extrajudicial.

Además, se optimizan los canales de contacto. Se establece un circuito de seguimiento con hitos informativos, por eso cada cliente conoce el estado de su asunto y las próximas actuaciones. La relación resulta más transparente y, en consecuencia, más eficiente para la toma de decisiones.

Guardia penal 24h y asesoramiento integral en Madrid

La guardia penal 24h extiende la capacidad de respuesta del bufete ante urgencias nocturnas o festivas, cuando cada minuto cuenta. En cambio, para asuntos de planificación, contratación, compliance, reestructuraciones o reclamaciones, se articula un acompañamiento preventivo que evita riesgos y mejora resultados. “El compromiso es simple: estar cuando se nos necesita y ofrecer una defensa rigurosa, basada en hechos y estrategia”, señala el equipo de dirección del despacho.

Este enfoque integral se apoya en protocolos internos y formación continua. Sin embargo, la prioridad permanece invariable: proteger los intereses del cliente con soluciones viables, medibles y sostenibles en el tiempo.

Como parte de este impulso, Lucas Franco Abogados invita a solicitar una primera toma de contacto y evaluar necesidades concretas sin esperas. La firma mantiene su sede en Madrid y atiende consultas presenciales y telemáticas, con coordinación ágil entre especialidades. La combinación de multidisciplinariedad, disponibilidad permanente y método de trabajo constituye la base de su propuesta de valor. Quien busque un despacho de abogados multidisciplinar en Madrid con respuesta inmediata y visión práctica, encuentra aquí un aliado para afrontar tanto urgencias como proyectos legales de largo recorrido.

 

Emisor: lucas franco abogados

Contacto
Contacto: lucas franco abogados
Número de contacto: 600858686

Contador

Contenido patrocinado