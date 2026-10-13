Luis Sambucety, de CEO a músico premiado; tres reconocimientos en un mismo año - Sam Road

(Información remitida por la empresa firmante)

El CEO de Dentalios, conocido artísticamente como Sam Road, suma en 2026 un reconocimiento a su trayectoria empresarial y dos galardones musicales, uniendo dos facetas profesionales aparentemente alejadas.

Madrid, 13 de octubre de 2026.- Empresa y música parecen, a primera vista, dos mundos difíciles de conectar. En el caso de Luis Sambucety, CEO de Dentalios y músico bajo el nombre artístico de Sam Road, ambos han coincidido en 2026 en forma de reconocimiento.

Hace apenas unos meses, Sambucety recibía el Best CEO Leadership Award 2026, un reconocimiento a su trayectoria profesional y a su forma de entender la dirección, el liderazgo y el desarrollo de las organizaciones.

Ahora, aquella distinción encuentra continuidad lejos de los despachos.

Como Sam Road, el músico y compositor acaba de sumar dos reconocimientos internacionales a una trayectoria musical que comenzó hace más de cuatro décadas.

Los InterContinental Music Awards 2026 distinguieron su canción Ahora me toca a mí dentro de Best of Europe, en la categoría European Rock.

A este reconocimiento se suma el Premio Latino 2026 a la Mejor Producción Musical en Álbum de Rock por MR YO, entregado el pasado 5 de octubre en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid durante la Gala Internacional de los Premios Latino.

Tres reconocimientos en un mismo año que muestran dos facetas diferentes de una misma trayectoria.

Antes de desarrollar su carrera empresarial, Sambucety ya formaba parte de la escena musical vallisoletana de los años ochenta. Fue uno de los fundadores de Los Nadie y posteriormente integrante de Desconocidos, formación con la que consiguió el primer premio del concurso Rock Castilla y León. A lo largo de aquellos años participó además en diferentes proyectos y bandas como Hiperbórea, Mariano’s Dog, 3 Kaires o Sambu y Sónicos.

La música nunca desapareció completamente, aunque durante muchos años permaneció en un segundo plano mientras desarrollaba su actividad profesional y empresarial. Décadas después, aquella faceta ha regresado bajo el proyecto Sam Road.

“Durante mucho tiempo entendí la empresa y la música como dos mundos completamente distintos. Ahora creo que no lo son tanto. En ambos necesitas una idea, constancia, rodearte de personas mejores que tú y aceptar que las cosas importantes casi nunca salen bien a la primera”, señala Sambucety.

Canciones sobre personas corrientes

El proyecto Sam Road se construye alrededor de historias cotidianas, el paso del tiempo, las relaciones y las contradicciones humanas, con una identidad musical que transita entre el rock, el pop y la canción de autor.

Su álbum MR YO, reconocido en los Premios Latino, parte precisamente de esa mirada adulta hacia las personas, sus contradicciones y la manera en la que afrontan la vida.

El reconocimiento de Ahora me toca a mí en los InterContinental Music Awards añade una dimensión internacional al proyecto al situar una de sus composiciones entre las propuestas premiadas dentro de la categoría europea de rock.

Para Sambucety, sin embargo, los tres reconocimientos de 2026 mantienen una conexión que va más allá de los propios galardones.

“Un premio empresarial y dos premios musicales pueden parecer cosas que no tienen ninguna relación. Para mí hablan de lo mismo: seguir haciendo cosas cuando ya no tienes ninguna obligación de demostrar nada. Quizá ahí empieza la parte más interesante de la vida.”

A sus sesenta años, Sambucety mantiene activas ambas facetas. Continúa al frente de Dentalios, proyecto empresarial vinculado al sector odontológico, mientras desarrolla nuevas composiciones y proyectos bajo la identidad artística de Sam Road.

Una trayectoria que comenzó hace más de cuarenta años en Valladolid y que hoy vuelve a conectar dos mundos que durante mucho tiempo parecieron separados: la empresa y la música.

Más información en www.samroad.music

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Contacto: Sam Road

Email de contacto: sambucetyluis@gmail.com