Lujo al alcance de todos: el nuevo diamante de Zeeman ya está en España

el nuevo diamante de Zeeman ya está en España - ZEEMAN

(Información remitida por la empresa firmante)

Un diseño clásico desarrollado en un laboratorio que acerca el diamante a todos los públicos por tan solo 29,99€. El colgante está disponible exclusivamente online hasta agotar existencias

Madrid, 21 de mayo de 2026.- Durante décadas, el diamante ha sido 'LA pieza': un símbolo de celebración, de amor, de grandes momentos y ubicado en un imaginario de lujo. Una pieza deseada y admirada que, tradicionalmente, ha estado al alcance de unos pocos.



Ahora, Zeeman, la empresa familiar holandesa referente en productos básicos y textiles de calidad al mejor precio, quiere cambiar esa percepción. Por eso, la marca presenta en España uno de sus lanzamientos más sorprendentes: un colgante con diamante cultivado en laboratorio por solo 29,99 €, que busca democratizar el acceso a un artículo históricamente asociado a la exclusividad.



En un momento en el que la industria de la joyería evoluciona hacia nuevos estándares, Zeeman apuesta por los diamantes lab-grown, piezas creadas en laboratorio mediante técnicas avanzadas que reproducen el proceso natural de cristalización del carbono.



El resultado es un diamante química, física y ópticamente idéntico al extraído de la tierra: misma estructura de carbono 100% puro, misma dureza, mismo índice de refracción y el mismo brillo. La diferencia está en el cómo. Y es que, al producirse en instalaciones especializadas y a gran escala, se rompe la lógica de la escasez que tradicionalmente ha marcado su precio.



Un diamante, al estilo Zeeman

Con esta propuesta, la marca lleva al gran consumo una tecnología que está redefiniendo el sector de la joyería y vuelve a demostrar que el lujo también puede ser accesible.



Fiel a su manera de entender el diseño y el consumo, Zeeman ha desarrollado una pieza que combina estilo con un precio asequible. El colgante ha sido producido a gran escala y adquirido directamente de los fabricantes, eliminando intermediarios y sobrecostes, lo que permite ofrecerlo al precio más competitivo posible.



Una propuesta que refleja la esencia de la marca: acercar al día a día productos que tradicionalmente parecían reservados para unos pocos, demostrando que la calidad y el diseño no tienen por qué ir ligados a precios inaccesibles.



"En Zeeman se apuesta por productos bien hechos y al alcance de todos. Por eso, con este diamante cultivado en laboratorio, queremos demostrar que un símbolo como el diamante no tiene por qué ser exclusivo: ofrece el mismo brillo y calidad, pero sin el mito de la escasez ni costes innecesarios. Porque que el valor está en cómo está hecho, no en lo inaccesible que sea. Y al final, se trata de poder elegir calidad sin pagar de más", señala Kasper Figee, Marketing Manager de Zeeman.



"El interés por piezas con estética premium está creciendo en España. Este lanzamiento responde a esa tendencia, acercando propuestas con acabados cuidados y diseño atractivo a precios accesibles", comenta Carlos Torrecillas, Responsable de ventas para España.



Detalles del producto y disponibilidad

El nuevo colgante incorpora un diamante redondo de talla brillante cultivado en laboratorio, con un peso de entre 0,10 y 0,12 quilates. La piedra presenta una claridad VS2, un grado de color entre D y F, un diámetro de 3 mm y una talla de muy buena a excelente, diseñada para maximizar su brillo.



El diamante está engastado en un clásico montaje de cuatro garras sobre plata de ley 925, compuesta por un 92,5% de plata pura, y cuenta con un recubrimiento de rodio de alta calidad, que aporta un brillo superior y protección frente a la oxidación y los arañazos.



La pieza incluye una anilla de 4 mm, que facilita su uso tanto en cadena como en pulsera, y se entrega en un estuche.

El colgante está disponible exclusivamente a través de la página web de Zeeman a partir del día 20 de mayo y hasta agotar existencias.

Contacto

Emisor: Zeeman

Nombre contacto: Carla Sigler

Descripción contacto: TEAM LEWIS

Teléfono de contacto: +34 935 22 86 30