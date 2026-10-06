La luz afrontará los meses más caros del invierno en enero y febrero a partir de los 150 €/MWh

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(Información remitida por la empresa firmante)

Tempos Energía pronostica que enero y febrero serán los meses más caros del invierno para la electricidad. La previsión más sólida situaría la factura de la luz entre los 150- 170 euros/MWh, un precio que duplica a la del año pasado

Tras una pérdida de más de 500 millones de barriles desde el inicio de la guerra, el escenario base para el Brent sitúa su precio entre los 95 y los 115 dólares siempre que la guerra se mantenga en punto muerto y el flujo desde el Golfo se mantenga

Sevilla, 6 de octubre de 2026.- Desde Tempos Energía pronostican que la luz más cara del invierno no será la de Navidad, sino la de los meses de enero y febrero que superarán al mes de diciembre por primera vez en seis años. Tempos Energía espera que, durante los dos primeros meses del 2027, con Ormuz cerrado y sin frío, la factura de la luz se sitúe entre los 150 y los 170 euros el megavatio hora, más del doble que el mismo periodo del año anterior. Durante esos dos meses el gas cotizaría entre los 85 y 95 euros el megavatio hora, debido a que Europa no podría contar con los cargamentos rusos de gas natural licuado y con la necesidad de rellenar los almacenamientos de Alemania.

Si el frío se convierte en el protagonista y el estrecho de Ormuz se mantiene cerrado, el gas de enero podría romper los tres dígitos. Apuntan desde la consultora que la cotización del gas se situaría entre los 95 y los 105 euros el megavatio hora y la luz se dispararía hasta la cota de los 172 y 189 euros el megavatio hora.

Ante la posibilidad de que Ormuz abra sus compuertas, los barcos no llegarían antes de que comience la temporada de frío, pero “eliminaría de golpe casi la mitad de los 42 euros de prima de la guerra”, reconoce Aceituno. Aunque se debe tener presente que la travesía de los cargueros conlleva entre dos y cuatro semanas de viaje. Si la ola de frío se adelanta a la llegada de los barcos, el gas se quedará entre los 68 y los 75 euros el megavatio la hora y la luz estaría entre los 129 y los 140 euros el megavatio hora. Estos precios son hasta tres veces superiores que el invierno pasado.

Si la apertura del estrecho se anuncia antes de Navidad los primeros metaneros se amarrarían en puerto europeo en enero, el gas bajaría hasta el rango contenido entre los 51 y 58 euros el megavatio hora y el precio de la luz, volvería a situarse en los precios de enero y febrero de 2025, entre los 101 y 112 euros el megavatio hora. Si la apertura se retrasa al nuevo año, ese precio se contemplaría a partir del mes de febrero.

Cambios del 2027 que afectarán a la factura: gas ruso, Alemania y el termómetro

La luz del mes de noviembre se compra a 145,10 euros el megavatio hora y la de diciembre a 144, 30 euros el megavatio hora con un tráfico en el estrecho de Ormuz del 20 por ciento, el almacenamiento de gas en Europa a once puntos por debajo en comparación con el año anterior y la competencia por cada cargamento entre Europa y Asia.

Los precios de la luz de Navidad estarán marcados por tres acontecimientos que se producirán entre enero y febrero. El primero de ellos marca en el calendario la fecha del 1 de enero de 2027 cuando la Unión Europea dejará de recibir gas natural licuado de Rusia. Como aclara el CEO de Tempos Energía, Antonio Aceituno, “no es un gas marginal, entre enero y septiembre, a Europa ha llegado más de 12 millones de toneladas de GNL ruso, un 60 por ciento más que el año anterior. Ese gas se va de golpe en pleno invierno y hay que sustituirlo en pleno invierno en la misma subasta en la que Europa y Asia pujan”.

A finales de septiembre, Alemania, el principal consumidor de gas en Europa tenía sus depósitos al 58 por ciento, lo que equivale a 27,6 puntos por debajo de su media de cinco años y desde la comercializadora francesa GazelEnergie los expertos advierten que “si el invierno es frío, podría estar vacío a principios de febrero”. A esta advertencia Aceituno subraya que “un almacén vacío no se nota el día que se vacía sino antes cuando el mercado empieza a comprar para que no ocurra”.

El tercer factor depende del termómetro y el análisis de la consultora recoge las palabras del meteorólogo de Atmospheric G2, Mark Stephens- Row, viendo señales tempranas de “que a medida que entremos en diciembre y enero el vórtice polar podría debilitarse”. Ante esto, “el frío llega cuando el gas ruso ya no está y el almacenamiento en Alemania ya se habría gastado”, apunta Aceituno.

Los precios “tocan con los dedos una crisis energética”

Para Antonio Aceituno “los precios tocan con los dedos una crisis energética y ocho meses de subida sin ningún tipo de respiro”. Octubre ha arrancado con la luz a 165 euros el megavatio hora, que equivale al precio del último nivel de la crisis energética de 2022. La hora más barata son las 13 horas, que se paga a 76 euros, tres veces más que en el recién pasado mes de septiembre. El mediodía ha dejado de regalar luz en octubre y los motivos se encuentran en que los ciclos combinados cuestan más, se reducen las horas de luz solar y como subraya el experto “trasladar el consumo a las horas de sol ya apenas ahorra”.

El mercado mide el vacío que deja Ormuz

El barril de brent afronta los próximos tres meses desde los 113,96 dólares, con la media mensual de septiembre en los 114,08 dólares, la más alta desde junio de 2022.

Los inventarios mundiales han perdido más de 500 millones de barriles desde el mes de febrero, cuando comenzó la guerra. Hasta esa fecha, el mercado se preguntaba cuándo volverían los barriles de crudo, pero ahora la incógnita consiste en saber cuándo comenzarán a notarse esos barriles. Desde Tempos Energía observan un desajuste entre el mapa y las reservas y reconocen que “el precio lo no mide el estrecho, sino el vacío que ha dejado Ormuz”

Las elecciones estadounidenses de medio mandato parten el horizonte en dos, ya que Trump ha ligado a esa fecha su decisión sobre Irán. Aclara Aceituno que “antes, el precio se movía por expectativas y después, por barriles”. Barclays, el banco con sede en Londres, avisa de que los inventarios siguen bajando y el barril más inmediato se paga con prima. Mientras esa prima se mantenga, cada barril tiene comprador antes de bajar de precio. Otros dos factores nuevos entran en juego son la demanda de China, que importará menos en el último trimestre y la liberación del diésel por parte del G7 en el inicio del invierno, que coincide con el momento en el que Rusia y China han cerrado sus exportaciones de combustible y las refinerías de Europa y Estados Unidos trabajan a pleno rendimiento con el mantenimiento aplazado.

Con el diésel del invierno encima de la mesa, el flaqueo de la demanda asiática y el calendario tras elecciones en Estados Unidos, Tempos Energía plantea tres escenarios para el crudo. El escenario base parte de la reposición de existencias con el precio del barril entre los 95 y 115 dólares, en donde la guerra continúa en un punto muerto, los flujos del Golfo se mantienen como antes de que estallara la guerra y los barriles prometidos del G7 llegando escalonadamente, el precio bajaría porque la demanda se enfría, pero como explica Aceituno “no se hunde porque cada barril que sobra va a reponer lo que falta en los tanques antes que a abaratar la transacción siguiente”.

El escenario alcista contemplaría un precio entre los 125 y los 145 dólares y señalan desde la consultora que “sería el Brent más caro desde 2008”. Por el contrario, el escenario bajista estimado entre los 80 y los 95 dólares requiere de un alto al fuego verificable, la entrega real del G7 y que la demanda siga cayendo

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

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