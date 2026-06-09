Lyra analiza el 'Agentic Commerce': cómo la IA transforma la forma de comprar y pagar

"Agentic Commerce”: cómo la IA transforma la forma de comprar - Lyra

(Información remitida por la empresa firmante)

La evolución de los agentes de IA y protocolos abiertos como Agentic Commerce Protocol (ACP) anticipan un nuevo escenario para el retail y los proveedores de servicios de pago, donde las transacciones podrán ser iniciadas, gestionadas y optimizadas directamente por asistentes inteligentes

Madrid, 9 de junio de 2026.- La IA está redefiniendo una de las fronteras del ecommerce, "el momento de la compra". Lo que era experimental hoy empieza a tomar forma bajo un nuevo concepto que gana protagonismo en el ecosistema digital global: el Agentic Commerce.



Los asistentes basados en IA pueden buscar, comparar, seleccionar e incluso ejecutar compras en nombre del usuario. Detrás de esta evolución aparecen iniciativas como el Agentic Commerce Protocol (ACP), un estándar abierto desarrollado por OpenAI para permitir interacciones comerciales seguras entre agentes de IA, comercios y proveedores de pago.



Para Lyra España, esto representa uno de los cambios más relevantes para el futuro de los pagos digitales y del retail omnicanal. "Estamos entrando en una etapa donde la experiencia de compra dejará de depender únicamente de una navegación tradicional en ecommerce. Los agentes de IA comenzarán a participar activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de transacciones, lo que obligará a todo el ecosistema de pagos a evolucionar", explica Lionel Martin, Associate Director & CTO de Lyra España.



El concepto de Agentic Commerce plantea un cambio profundo en la relación entre consumidores, comercios y plataformas digitales. Según el enfoque presentado por el propio protocolo ACP, la idea es crear un lenguaje común que permita a los agentes de IA interactuar directamente con los sistemas de checkout y pago de los comercios, manteniendo la seguridad, el control de los datos y la relación directa entre marca y cliente.



Este avance resulta relevante para los MSP (Merchant Service Providers) y actores especializados en pagos, ya que introduce nuevos desafíos. Desde Lyra destacan que el crecimiento de este modelo no implica reemplazar la experiencia humana, sino complementarla con automatización avanzada y decisiones asistidas por IA. La infraestructura de pagos se vuelve un elemento estratégico para habilitar experiencias fluidas, seguras y adaptadas a los nuevos entornos conversacionales. "El desafío será procesar pagos de forma eficiente a la vez de construir infraestructuras capaces de dialogar con agentes inteligentes, interpretar contexto y garantizar transacciones seguras en tiempo real", añade Martin.



Uno de los puntos más relevantes del modelo ACP es que los comercios mantienen el control sobre el checkout, los pagos y la relación con el cliente, evitando depender completamente de plataformas externas. El protocolo busca crear un estándar abierto y compatible con distintos proveedores tecnológicos y sistemas de pago existentes.



A nivel global, compañías como OpenAI y Google están impulsando protocolos y arquitecturas orientadas al comercio basado en agentes inteligentes, anticipando un mercado donde las interfaces conversacionales tendrán un peso cada vez mayor en el proceso de compra.



Para Lyra, esto abre una oportunidad estratégica para que los proveedores de servicios de pago evolucionen desde un rol transaccional hacia plataformas capaces de integrar inteligencia, automatización y experiencia de usuario en tiempo real. "La inteligencia artificial aplicada a pagos no es una tendencia futura, es una transformación que ya comenzó. El reto para la industria será adaptarse rápidamente sin perder de vista la seguridad, la confianza y la experiencia del usuario", concluye Martin.

Contacto

Emisor: Lyra

Nombre contacto: Carla Herrera

Descripción contacto: RAKU

Teléfono de contacto: 0111555040300