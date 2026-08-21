Una madre de Cáceres deja atrás 64.043 € con Repara tu Deuda Abogados y la Ley de Segunda Oportunidad - REPARA TU DEUDA ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Divorciada y con un hijo menor a su cargo, el ERTE y el desempleo terminaron agravando unas dificultades que comenzaron con los gastos del nuevo hogar

Madrid, 21 de agosto de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que una mujer de Cáceres deje atrás una deuda de 64.043 euros. La exonerada ha obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) después de varios años en los que sus circunstancias personales y laborales fueron reduciendo progresivamente su capacidad para atender los pagos.

Los abogados de Repara tu Deuda comentan que el origen de la insolvencia se remonta a los años posteriores a su divorcio. Con un hijo menor a su cargo y dependiendo de un único sueldo, necesitó recurrir a financiación para alquilar y amueblar la vivienda familiar. Parte de ese dinero también se destinó a necesidades esenciales como alimentación, luz, agua, teléfono, manutención, ropa y material escolar.

El equilibrio que trataba de mantener se complicó cuando el propietario fue actualizando el precio del alquiler conforme al IPC. La subida de esta partida, unida a unos recursos que ya eran ajustados, hizo que acudiera a microcréditos para atender los gastos cotidianos. Poco después llegó la crisis sociosanitaria y permaneció durante un periodo prolongado en ERTE, con una merma considerable de lo que percibía cada mes.

Ante esta nueva realidad, utilizó tarjetas de crédito para garantizar las necesidades de su hijo. Los años siguientes estuvieron marcados por pagos acumulados, embargos y una etapa prolongada de desempleo. Las obligaciones siguieron creciendo mientras sus recursos resultaban insuficientes. Incluso intentó refinanciar lo pendiente en distintas ocasiones, pero ninguna de estas alternativas consiguió devolverle la estabilidad.

Una segunda oportunidad cuando las soluciones anteriores ya no bastan

Casos como este reflejan una de las razones por las que la Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en una vía para particulares y autónomos que han intentado responder a sus compromisos, pero terminan atrapados en un sobreendeudamiento que ya no pueden revertir por sus propios medios. El mecanismo lleva aplicándose en España desde 2015 y permite que, cuando concurren las condiciones previstas legalmente, el afectado pueda desprenderse de unas cargas que se han vuelto inasumibles.

Desde Repara tu Deuda Abogados señalan que esta herramienta permite a los afectados “empezar financieramente desde cero”, una posibilidad especialmente significativa después de años intentando mantener los pagos pese a cambios familiares, laborales o personales que alteran por completo la economía doméstica.

El despacho inició su actividad especializada en esta materia en septiembre de 2015. A lo largo de estos años ha atendido a particulares y autónomos con orígenes de insolvencia muy diferentes, desde pérdidas de empleo y negocios que no funcionaron hasta separaciones o reducciones inesperadas de los recursos familiares.

Tras obtener la exoneración, el Programa Vida Nueva sin Deudas de Repara tu Deuda ofrece además acompañamiento para facilitar la normalización de la vida financiera del cliente, dando continuidad al nuevo comienzo que supone dejar atrás las cantidades pendientes.

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