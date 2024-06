Mail Boxes Etc. refuerza su compromiso con la campaña 'Comparte y Recicla' en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Mail Boxes Etc. (MBE) se enorgullece de anunciar su colaboración, por cuarto año consecutivo, con la campaña 'Comparte y Recicla', una iniciativa que tiene como objetivo dar una segunda vida a los juguetes a través de su reutilización y adaptación. Este año, la campaña se llevará a cabo del 21 de junio al 14 de julio, convirtiendo las oficinas de MBE en toda España en puntos de recogida oficiales

Barcelona, 25 de junio de 2024.-

Compromiso con la sostenibilidad y la inclusión

MBE, junto a otros colaboradores como El Corte Inglés, facilita que las familias de toda España puedan donar juguetes que ya no usan, contribuyendo así a que más de 100,000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad reciban juguetes. La colaboración con la Fundación Orange y su proyecto "Jugar es obligatorio" permite que parte de estos juguetes sean adaptados para niños y niñas con diversidad funcional, promoviendo un juego inclusivo para todos.



Proceso de recogida y adaptación

El proceso es sencillo: las familias llevan los juguetes a cualquiera de las tiendas MBE, donde estos son recogidos y enviados a ILADE, un centro especial de empleo. Allí se evalúa si los juguetes están en condiciones de ser reutilizados o si pueden ser adaptados. Los juguetes que cumplen con los requisitos se almacenan en un banco de juguetes y se distribuyen a ONGs y entidades benéficas a través del sitio web www.comparteyrecicla.com. Los juguetes que no son aptos para ser reutilizados se reciclan con la ayuda de la Fundación Ecotic, promoviendo la economía circular y evitando la contaminación.



Resultados y expectativas

En 2023, MBE logró recolectar una cifra récord de 31,563 kilos de juguetes, destacándose como un actor clave en la campaña. Este esfuerzo no solo refleja el compromiso de MBE con la responsabilidad social y la sostenibilidad, sino que también ha evitado la emisión de 140 toneladas de CO₂ en los últimos dos años. Este año, MBE espera superar los logros anteriores, aumentando la cantidad de juguetes reutilizados y adaptados para un uso más inclusivo.



Pulpi, el peluche solidario

Una de las novedades de esta edición es Pulpi, la mascota de la campaña, un peluche solidario hecho a partir de juguetes no aptos para seguir siendo utilizados. Este producto exclusivo y de edición limitada está disponible en la web, ayudando a financiar la sostenibilidad de la campaña.



Difusión y apoyo de la campaña

La difusión de la campaña está a cargo de Mediaset España, a través de su iniciativa '12 Meses 12 Causas'. Este apoyo mediático permite llegar a miles de familias, promoviendo la participación y la solidaridad.



Mail Boxes Etc. reafirma su compromiso con la comunidad y el medio ambiente a través de su participación en 'Comparte y Recicla'. Esta iniciativa no solo beneficia a miles de niños y niñas en España, sino que también promueve valores de solidaridad y sostenibilidad en la sociedad. MBE se enorgullece de ser parte de esta campaña, trabajando con organizaciones que comparten sus valores y contribuyendo a un futuro más sostenible y solidario.



Para más información sobre cómo participar y contribuir a la campaña, visitar www.comparteyrecicla.com. Si se desea más información sobre los servicios de envío de MBE, visitar www.mbe.es







