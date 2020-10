Majorel IBILAT refuerza su equipo directivo con el nombramiento de Isabel Bolea como Directora de Clientes

Isabel Bolea, nueva Directora de Clientes de Majorel IBILAT - C. FELIX - Archivo

Se encargará de coordinar la relación con los clientes y los procesos de transformación digital

Cuenta con una amplia experiencia y conoce de primera mano el ecosistema de innovación en España

MADRID, 6 Oct.

Majorel IBILAT, compañía líder global en servicios de experiencia de cliente y BPO, ha anunciado el nombramiento de Isabel Bolea como nueva Directora de Clientes. En esta área, Bolea se encargará de liderar y coordinar la relación de Majorel con sus clientes y de sus procesos de transformación digital.

Isabel Bolea, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, ha centrado su carrera en el ámbito del desarrollo de negocio y la gestión de clientes, liderando equipos comerciales en diferentes compañías de ámbito nacional e internacional.

Dada su formación de postgrado en Ventas Digitales y Management 3.0, ha estado siempre vinculada a proyectos de innovación y transformación. Concretamente, en los dos últimos años ha liderado el desarrollo de negocio de una start-up tecnológica especializada en soluciones de identificación digital y seguridad lógica.

Esta última etapa profesional le ha permitido conocer de primera mano el ecosistema de innovación en España y la posibilidad de participar de manera directa en la transformación de sectores como banca y seguros, ámbitos de vital importancia para Majorel.

Con esta incorporación, Majorel IBILAT refuerza un área que hasta el momento era coordinada y dirigida, desde octubre de 2018, por Gema de Mijares. De Mijares, que ha estado ocupando puestos de responsabilidad en la compañía desde su incorporación en el año 2000, se pone ahora al frente de la Dirección de Operaciones.

Acerca de Majorel

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más respetadas del mundo. Y lo hace combinando el talento humano y la tecnología avanzada con un conocimiento único de este sector. A Majorel le apasionan sus clientes y sus empleados, una pasión que se ejemplifica en su lema: 'Driven to Go Further'. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades de front y back office, consultoría en experiencia de cliente, gestión de relaciones con clientes y analítica de datos. La presencia global de Majorel cubre actualmente 29 países y más de 60 idiomas. Para más información sobre Majorel, visita www.majorel.com

