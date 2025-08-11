Las manualidades impulsan el desarrollo infantil durante el verano - Javier Galan

Madrid, 11 de agosto de 2025.-

¡Las manualidades son para el Verano!

Según forrester, si los niños realizasen manualidades durante el verano, el 87% mejoraría 1.4 aptitudes vitales necesarias para su desarrollo y, si además, las realizan en familia, el 100% favorecería su capacidad social y su afectividad.

Las manualidades son muy buenas para los niños porque les ayudan a desarrollar muchas habilidades importantes mientras se divierten.

Por ejemplo, cuando recortan, pegan o pintan, mejoran la coordinación mano-ojo y la motricidad fina, que es clave para tareas como escribir. También fomentan la creatividad, ya que al crear cosas con sus propias manos, los niños aprenden a imaginar, probar ideas y expresarse sin miedo a equivocarse.

Otro beneficio es que las manualidades fortalecen la concentración y la paciencia. Muchos niños aprenden a seguir instrucciones paso a paso y a terminar lo que empiezan, lo que mejora su autoestima.

Además, si las hacen en grupo, también practican el trabajo en equipo, el respeto por los demás y la comunicación.

Entre todas las manualidades posibles, y cuyos materiales puedes encontrar online en materialescolar.es, tres que elegiría son:

Pintura con témperas o acuarelas: porque les permite experimentar con colores y formas de manera libre.

Collages con papel, cartón y materiales reciclados: estimula la imaginación y les enseña a reutilizar.

Modelado con plastilina: ideal para trabajar la motricidad fina y dar forma a lo que piensan.

Estas actividades no solo entretienen, también aportan mucho al desarrollo emocional y mental de los niños.

