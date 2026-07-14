Las marcas de lujo en la era de la inteligencia artificial - Sandra de Soto

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.-

Una persona abre un asistente de inteligencia artificial, sube una foto de su salón y le pregunta: “Necesito una mesa de comedor para ocho personas de madera maciza o de piedra natural en tonos cálidos. Quiero algo que sea de mi estilo y que pegue con la decoración del salón. ¿Qué opciones me propones?” La marca que aparece en la respuesta gana una oportunidad; la que no, puede perderla sin saberlo. Según explica Sandra de Soto, esta nueva forma de buscar información está cambiando cómo los consumidores descubren productos y toman decisiones de compra. Para las marcas de lujo, el reto ya no consiste solo en conectar con las personas, sino también en resultar comprensibles para los sistemas de inteligencia artificial que interpretan, comparan y recomiendan. Si antes el escaparate era la tienda o la web, ahora también lo son las respuestas generadas por la IA, donde la forma de presentar y explicar una marca resulta cada vez más decisiva.

La primera impresión ha cambiado

Antes, una persona descubría una marca al pasar por delante de una tienda, leer una revista, recibir una recomendación, entrar en Google, visitar Instagram o navegar por una web. Hoy, una parte de ese descubrimiento empieza en otro lugar. Una persona pregunta a ChatGPT, Gemini, Claude o cualquier otro asistente qué marca encaja con lo que busca. La IA interpreta la petición, compara opciones, resume información y decide qué nombres merecen entrar en la respuesta. Ese gesto parece pequeño, pero cambia mucho. Un buscador tradicional mostraba enlaces. Un asistente de IA puede ofrecer una conclusión. Puede elegir tres marcas y dejar veinte fuera. Puede reducir una historia rica a una frase pobre. Puede asociar una firma a una categoría equivocada. Puede recomendar por cercanía, popularidad o precio cuando el verdadero valor de una marca vive en el oficio, la trayectoria, el criterio, la estética o la relación con el cliente. La marca no pierde solo visibilidad. También puede perder interpretación. Y en lujo, la interpretación lo es casi todo.

El problema no es la IA

El problema es una marca mal estructurada La inteligencia artificial no inventa valor de la nada. Lee señales: textos, webs, entrevistas, medios, contenidos, casos, descripciones, categorías, titulares y patrones de presencia digital. Cuando una marca tiene una identidad clara, una propuesta bien formulada, una web ordenada y un contenido coherente, la IA encuentra mejores pistas. Cuando una marca comunica de forma dispersa, con una web bonita pero vacía, servicios poco explicados, textos genéricos o una narrativa que otros han contado mejor que ella, la IA interpreta con menos precisión. Ahí aparece el riesgo. Una marca puede parecer sofisticada para una persona y resultar confusa para una máquina. Puede tener una estética impecable y no dejar claro qué hace. Puede tener autoridad real y no demostrarla en ningún lugar legible. Puede pertenecer a un territorio premium y acabar descrita como una opción más. La marca no desaparece por falta de belleza. Desaparece por falta de claridad.

Explicar mejor una marca no rebaja su valor

Muchas marcas, especialmente las de lujo, creen que explicar demasiado quiénes son puede restarles exclusividad. En realidad, una marca que comunica con claridad su historia, su propuesta y aquello que la diferencia refuerza su valor y evita que otros la interpreten de forma equivocada. Una marca puede mantener su identidad, su tono y su capacidad de sugerir y, al mismo tiempo, ofrecer la información necesaria para que una persona o un asistente de IA entiendan qué la hace diferente. El reto consiste en construir ambas capas a la vez: una identidad capaz de conectar con las personas y una estructura clara, coherente y reconocible para los sistemas que leen la marca.

La próxima ventaja competitiva será el criterio

La inteligencia artificial ha abaratado la producción de contenido hasta casi cero. Cualquier empresa puede generar textos, imágenes, campañas, titulares y variaciones en segundos. Pero generar más contenido no significa construir una mejor marca. Cuando cualquiera puede producir contenido, la diferencia está en las decisiones: qué comunicar, cómo hacerlo, qué reforzar y qué valor aportar. La inteligencia artificial puede producir opciones, acelerar tareas y ampliar posibilidades, pero no decide qué merece la pena hacer. Cuantas más herramientas existen, más importante resulta el criterio para elegir qué automatizar, qué mejorar y qué debe seguir dependiendo de una persona.

Cuando el diseño deja de ser solo imagen

Ahí cambia también el papel del diseño estratégico. Ya no consiste únicamente en definir una identidad visual o construir una web, sino en ordenar cómo funciona una marca y cómo presenta su valor. Implica decidir qué información necesita, qué procesos puede optimizar, qué contenido construye autoridad, qué experiencia debe ofrecer al cliente y cómo quiere que las personas y los asistentes de inteligencia artificial la interpreten. La tecnología aporta velocidad. El diseño estratégico aporta dirección. Ese es el enfoque desde el que trabaja el estudio Sandra de Soto: unir estrategia, branding, web, experiencia digital e inteligencia artificial para ayudar a las marcas a decidir qué puede acelerar la tecnología, qué debe seguir dependiendo del criterio humano y cómo aplicar ambas capacidades sin diluir su posicionamiento.

El lujo seguirá siendo humano, pero tendrá que explicarse mejor

La inteligencia artificial no sustituye la creatividad, la experiencia ni la relación con el cliente; las hace todavía más valiosas. Sin embargo, las marcas deben asegurarse de que su identidad también esté bien representada en la web, los contenidos y los asistentes de IA. Quienes trabajen esta nueva realidad podrán influir en cómo los sistemas las interpretan y recomiendan. En el sector del lujo, el futuro pasará por crear marcas capaces de emocionar a las personas y, al mismo tiempo, resultar comprensibles para la inteligencia artificial sin perder su esencia. El nuevo escaparate ya no está solo en la calle o en la web. También está en las respuestas que genera la IA.

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