Marketing para viviendas de lujo; claves de Valentasa Consultores para atraer compradores de alto nivel

Madrid, 03 de septiembre de 2025.-

La venta de viviendas de lujo requiere un enfoque distinto al mercado tradicional: no solo se comercializa una propiedad, sino un estilo de vida exclusivo. En Valencia, donde la demanda crece, Valentasa Consultores se ha consolidado como referente gracias a un equipo de tasadores, abogados y arquitectos que combinan marketing especializado, asesoría integral y estrategias para atraer compradores internacionales con rapidez, privacidad y diferenciación.

En este escenario, se analiza a continuación cómo articular una campaña eficaz en el segmento premium, de la mano de uno de los expertos más consolidados del sector. Javier Gracia Sanchis, director de Valentasa Consultores y especialista en marketing digital inmobiliario, tasaciones y valoraciones, ofrece en esta entrevista una visión completa sobre cómo estructurar campañas eficaces para inmuebles de alto standing, detallando desde las herramientas digitales más efectivas hasta las claves de segmentación, privacidad y posicionamiento estratégico.

¿Qué diferencia el marketing para viviendas de lujo del marketing para viviendas “normales”?

El lujo no es solo precio, es experiencia y percepción. Para viviendas de alto standing trabajamos storytelling de marca, producción audiovisual de máxima calidad, eventos privados y targeting internacional. Para viviendas normales priorizamos alcance, rapidez de venta y eficiencia en coste por lead con campañas segmentadas y portales, adaptando el mensaje al público objetivo.

Muchas agencias se confían solo a los portales inmobiliarios. ¿Por qué eso es insuficiente hoy?

Los portales generan visibilidad, pero son un canal pasivo y de gran competencia. Sin estrategias activas como Google Ads, Meta Ads, SEO y campañas programáticas, dependes del tráfico orgánico de cada portal y no controlas la segmentación, el embudo ni la experiencia del cliente. En Valentasa Consultores combinamos portales con campañas propias para controlar la audiencia, optimizar el coste por lead y personalizar el mensaje.

¿Cómo integráis Meta Ads y Google Ads dentro de una estrategia para viviendas de lujo?

Google Ads ayuda a captar demanda activa (search), mientras que Meta Ads (Facebook/Instagram) construye deseo y reconocimiento visual con creatividades inmersivas. Implementamos campañas coordinadas: Search para leads cualificados, Display y Discovery para branding, y retargeting dinámico para cerrar interesados. Todo esto con medición cruzada (UTM, conversion API, CRM) para atribuir correctamente.

¿Qué resultados concretos pueden esperar los propietarios al invertir en una estrategia omnicanal en marketing inmobiliario?

Los propietarios pueden esperar una reducción significativa en el tiempo en el mercado, ya que la estrategia omnicanal aumenta la visibilidad cualificada y genera más interés de compradores potenciales. Además, suelen lograr un precio de venta más alto, gracias a un posicionamiento más fuerte y campañas dirigidas que atraen compradores internacionales y de alto poder adquisitivo.

También experimentan una mejora en la calidad de los leads, con contactos más interesados y con mayor disposición a cerrar, gracias a la segmentación precisa y las campañas personalizadas. Todo esto se traduce en una gestión más eficiente del proceso de venta y mejores resultados en comparación con las estrategias tradicionales.

¿Qué métricas utilizáis para medir el éxito de una campaña inmobiliaria de alto standing?

Medimos tiempo en mercado, precio final versus precio de salida (list-to- sale ratio), leads cualificados por canal, coste por lead (CPL), tasa de conversión a visita y a oferta, y ROI por propiedad. Para lujo añadimos métricas de branding: visualizaciones de vídeo completas, tiempo medio en tours virtuales y engagement en campañas internacionales. Todo ello se integra en CRM con UTMs, Conversion API y seguimiento de conversiones offline.

¿Qué papel juegan las tasaciones y valoraciones en la estrategia de marketing?

La tasación es la base estratégica. Una valoración rigurosa permite fijar un precio competitivo que maximice la demanda y la competitividad en subastas de oferta. Además, orienta el storytelling comercial: qué destacar en la ficha, cómo segmentar buyer personas y qué canales priorizar. La tasación + marketing evita rebajas innecesarias y mejora la negociación.

¿Qué formatos creativos y tácticas funcionan mejor para vender viviendas de lujo?

Producción audiovisual premium (vídeos cinematográficos, drone, twilight shoots), tours 3D/VR, fotografía editorial, microdocumentales sobre el barrio y lifestyle, landing pages dedicadas y contenidos en varios idiomas. Complementamos con eventos privados, relaciones públicas y campañas programáticas dirigidas a audiencias internacionales y perfiles de alto patrimonio usando Meta Ads, Google Ads y listas de contactos exclusivas.

¿Cómo gestionáis la privacidad y la exclusividad que exigen muchos propietarios de alto poder adquisitivo?

Ofrecemos ventas off-market o pre-lanzamientos solo por invitación, visitas privadas con control de identidad, acuerdos de confidencialidad (NDA) y comunicaciones personalizadas. La tecnología ayuda: formularios con screening, acceso por cita y gestión de leads en CRM con permisos y trazabilidad para garantizar discreción y control.

¿Qué consejo darías a una inmobiliaria tradicional que quiere diferenciarse y competir en el segmento premium?

No abandonar los portales, pero dejar de depender solo de ellos. Es fundamental que inviertan en marketing digital de alto nivel, como contenidos visuales impactantes — vídeos cinematográficos, tours 3D, fotografía editorial — y campañas omnicanal en plataformas como Google Ads, Meta Ads y medios internacionales.

También deben ofrecer servicios exclusivos, como ventas off-market, eventos privados y acuerdos confidenciales, para captar clientes de alto patrimonio. La clave está en combinar visibilidad premium, estrategia digital avanzada y atención personalizada, diferenciándose así en un mercado competitivo.

¿Qué ventajas competitivas os diferencian en Valentasa Consultores en comparación con otras inmobiliarias?

Nuestra mayor fortaleza es la integración de marketing digital avanzada con tasaciones profesionales y un enfoque omnicanal completo. Invertimos en campañas específicas en Google Ads, Meta Ads y otras plataformas, junto con una estrategia de branding que combina contenido audiovisual de alto impacto y análisis de mercado, para ofrecer resultados medibles.

Además, contamos con un equipo especializado en marketing de lujo, producción audiovisual y análisis de datos, que nos permite reducir tiempos en el mercado, maximizar precios y captar clientes internacionales de alto nivel. Todo esto, unido a nuestra atención personalizada y alianzas estratégicas, nos posiciona como líderes en el sector inmobiliario de alto nivel.

La venta de propiedades de lujo exige segmentación precisa, presentación impecable y una narrativa que proyecte exclusividad. En una entrevista, Javier Gracia Sanchis explica cómo un enfoque integral con datos, producción audiovisual y campañas digitales marca la diferencia. La experiencia de Valentasa Consultores demuestra que la combinación de tecnología, análisis y servicios personalizados atrae al comprador adecuado y asegura operaciones ágiles, discretas y rentables.

