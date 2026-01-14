Más del 20% de vehículos 100% eléctricos vendidos en España son chinos

BYD en Estación Zunder - ZUNDER

Según el Observatorio de Movilidad Eléctrica de Zunder, BYD se sitúa en segundo puesto en venta de vehículos eléctricos a poca distancia de Tesla

Palencia, 14 de enero.- Zunder, operador líder en carga ultrarrápida en el sur de Europa, presenta su Observatorio de Movilidad Eléctrica 2026, un informe que analiza el cierre de 2025 en España y las principales tendencias que definirán la evolución del vehículo 100% eléctrico (BEV) en los próximos años.



Según el estudio, 2025 ha sido un año de consolidación estructural. El vehículo 100% eléctrico deja atrás una etapa de crecimiento irregular y empieza a comportarse como un mercado más estable, con menor estacionalidad y una base de demanda más sólida. El ejercicio se cierra con una cuota del vehículo 100% eléctrico del 8,4% y 109.656 matriculaciones, situándolo a tan solo 1,2 puntos porcentuales del híbrido enchufable. Este avance se produce en un contexto en el que el mercado sigue dominado por la combustión (45,3%) y el híbrido convencional (36,7%), pero en el que el vehículo 100% eléctrico gana peso real y sostenido dentro del mercado total. El análisis de 2025 refleja un cambio claro en el patrón de demanda. Se ha registrado un fuerte crecimiento en el primer semestre y una estacionalidad veraniega más contenida, seguida de una recuperación sólida desde septiembre y máximos históricos en el cuarto trimestre. En concreto, el vehículo 100% eléctrico ha pasado de 5.493 matriculaciones en enero a 11.921 en diciembre, con un pico adicional en junio (11.892) y una caída estival en agosto (7.523) antes del repunte en septiembre (10.873).



Liderazgo y concentración de marca: China gana peso en el mercado eléctrico español

El Observatorio de Movilidad 2026 de Zunder constata que el mercado del vehículo 100% eléctrico en España avanza hacia una fase de mayor concentración en la parte alta. En 2025, Tesla y BYD lideran las matriculaciones con 17.345 y 15.864 unidades respectivamente, sumando 33.209 vehículos 100% eléctricos. En conjunto, casi tres de cada diez vehículos 100% eléctricos matriculados en España corresponden a estas dos marcas, una señal clara de consolidación del liderazgo en el segmento. Junto a este duopolio, el Observatorio identifica un segundo nivel de crecimiento impulsado por modelos de vehículos 100% eléctricos de origen chino, que ganan peso de forma progresiva en el mercado eléctrico español. Con estos datos, a la cabeza se sitúa tesla con dos modelos, seguido por KIA, Renault y BYD. Situando en el top 10 a cuatro modelos chinos (todos BYD), la Coreana KIA, Toyota de Japón y solo dos europeos, Renault y Citroen (puestos 4 y 10 respectivamente).



El Observatorio confirma, además, que la adopción del vehículo eléctrico tiene un marcado carácter metropolitano y se concentra en los tramos de renta más alta, con un liderazgo claro de los grandes polos urbanos. A nivel territorial, destaca Madrid (512.673), seguida de Barcelona (114.591) y Valencia (76.697), con presencia relevante también de Alicante (67.607) y Málaga (40.669).



La infraestructura empieza a acompañar al mercado

El crecimiento del vehículo 100% eléctrico en 2025 ha venido acompañado por avances relevantes en infraestructura de recarga. Según los últimos datos publicados por AEDIVE, España cerró el año con 50.000 puntos de recarga de acceso público operativos, un 10,2% más que en 2024. El Observatorio subraya, además, la evolución cualitativa de la red, con un aumento significativo de los puntos de alta potencia y ultrarrápida, fundamentales para sostener el uso del vehículo 100% eléctrico tanto en entorno urbano como en larga distancia. En este contexto, Zunder cerró 2025 con más de 1.300 puntos de carga ultrarrápida operativos, consolidando una de las redes de alta potencia más extensas del sur de Europa. Este despliegue, centrado en corredores estratégicos y grandes ejes de movilidad, refuerza la capacidad de la infraestructura para acompañar el crecimiento real del mercado eléctrico y contribuye a reducir una de las principales barreras percibidas por los conductores.2026–2027, del 10% al 15% de adopción.



Con los datos de 2025 como base, el Observatorio de Zunder proyecta que el mercado del 100% eléctrico superará en 2026 el 10% de cuota, con aproximadamente 144.700 matriculaciones (un crecimiento interanual del 32%), y que en 2027 podría alcanzar las 185.200 unidades y una cuota cercana al 14–15%. Este crecimiento marcaría la entrada del BEV en una fase de adopción más amplia, en la que el mercado empieza a extenderse más allá de los early adopters y de los grandes núcleos urbanos, aunque todavía con importantes retos por delante.



Para Daniel Pérez, CEO y Cofundador de Zunder: "2025 confirma que el mercado del vehículo eléctrico en España ha entrado en una nueva fase. El crecimiento es más estable, el liderazgo de marca se consolida y la infraestructura empieza a acompañar la demanda real. Superar el 10% en 2026 será un hito clave, pero el verdadero reto es convertir ese crecimiento en una experiencia de uso fiable y sencilla que permita escalar el mercado de forma sostenida".



Las palancas del nuevo ciclo de crecimiento

El Observatorio identifica tres factores clave para consolidar la trayectoria del vehículo 100% eléctrico en España: la reducción progresiva del precio de acceso, impulsada por una mayor oferta de modelos; el acceso a financiación y fórmulas de apoyo a la compra, que siguen siendo determinantes para activar la demanda; y el despliegue de infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos.



El análisis de 2025 muestra que el crecimiento del vehículo 100% eléctrico se produce con mayor intensidad allí donde estos tres elementos confluyen. En este contexto, la disponibilidad de una red de recarga fiable, visible y de alta potencia como la de Zunder se consolida como un factor estructural para sostener el crecimiento del mercado y facilitar su expansión territorial en los próximos años.



