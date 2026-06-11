El Máster en People Analytics de ID Digital School se consolida como referente en RRHH en España

Clase del Máster en People Analytics de ID Digital School - ID Digital School

(Información remitida por la empresa firmante)

El título oficial, desarrollado junto a la Universidad Camilo José Cela, aparece en siete rankings nacionales de referencia en formación de Recursos Humanos

Madrid, 11 de junio de 2026.- ID Digital School consolida su posición en el panorama formativo español tras ver reconocido su Máster Oficial en People Analytics y Gestión del Talento Digital en siete de las principales clasificaciones nacionales de másteres en Recursos Humanos.



Presencia destacada en rankings nacionales de educación

El programa, impartido en Madrid en colaboración con la Universidad Camilo José Cela (UCJC), ha sido incluido en rankings elaborados por portales de referencia en orientación educativa:



• El medio digital Noticias de Madrid sitúa a la formación en primera posición de su ranking de mejores másteres en RRHH en Madrid, con una puntuación de 96 sobre 100, destacando su carácter oficial, su enfoque en analítica de personas y su orientación a la empleabilidad.



• Noticias Bancarias, lo incluye entre los mejores másteres de Recursos Humanos en España, subrayando la creciente demanda de perfiles especializados en transformación digital y análisis de datos.



• Mundo Posgrado, que lo incorpora en su Top 10 de mejores másteres en RRHH en Madrid 2026, junto a instituciones de referencia del sector académico y empresarial.



• Mastermania, lo sitúa en la cuarta posición entre los másteres de Recursos Humanos más buscados en Madrid para 2026, reflejando el auge de la especialización en People Analytics.



• Por su parte, el portal DondeEstudiar.eu, lo incluye en su Top 12 de mejores másteres en RRHH en Madrid 2026, valorando su metodología, profesorado, reputación e innovación.



• En Emagister figura entre los programas oficiales mejor valorados en RRHH en Madrid, con una puntuación media de 4,7 sobre 5 basada en opiniones de alumnos.



• Empléate con Talento, lo recomienda dentro de su selección de másteres en Recursos Humanos por su enfoque en inteligencia artificial, análisis de datos y gestión del talento digital.



Un título oficial con enfoque tecnológico y alta empleabilidad

El máster se desarrolla en formato presencial a lo largo de un año académico, con un plan de estudios de 1.500 horas que integra conocimientos especializados y aplicación práctica mediante herramientas como Python y Power BI. Su titulación oficial, expedida por la Universidad Camilo José Cela, lo distingue en un mercado formativo donde predominan los títulos propios, y le otorga pleno reconocimiento dentro del sistema educativo español y el Espacio Europeo de Educación Superior.



Los alumnos que han cursado el programa destacan de forma recurrente tres elementos: la calidad y el compromiso del profesorado, la orientación práctica de los contenidos, y un sistema de prácticas en empresa que ha facilitado la inserción laboral directa de varios estudiantes en las organizaciones donde realizaron sus prácticas.



People Analytics, una disciplina en plena expansión

La creciente integración de los datos en la gestión del capital humano ha situado a People Analytics como una de las competencias más demandadas en los departamentos de Recursos Humanos. La toma de decisiones basada en evidencias, la predicción del talento, el análisis de la rotación o la medición del rendimiento son hoy parte del trabajo cotidiano de los equipos de RRHH más avanzados. Por eso ID Digital School diseñó este programa, para dar respuesta directa a esa demanda, combinando rigor académico, actualización tecnológica y una alianza universitaria que garantiza la validez oficial del título.



Sobre ID Digital School

ID Digital School es una escuela de negocios especializada en formación digital y tecnológica, con sede en Madrid. Sus programas están orientados a la transformación digital de las organizaciones y al desarrollo de perfiles profesionales con alta empleabilidad en entornos tecnológicos.

Contacto

Emisor: ID Digital School

Nombre contacto: María López

Descripción contacto: Top Position

Teléfono de contacto: 917123274