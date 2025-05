MBE analiza cómo Europa y EE.UU. redibujan las reglas del comercio internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 14 de mayo

El comercio internacional está inmerso en una etapa de redefinición. Un entorno económico global marcado por la inflación, la digitalización acelerada y la búsqueda de soberanía industrial ha impulsado a gobiernos y organismos multilaterales a tomar decisiones históricas en materia de regulación y política comercial. La logística global, eje invisible del comercio diario, se encuentra en el centro de esta transformación, afectando directamente a empresas pequeñas, medianas y grandes

Unión Europea: medidas para frenar el auge de importaciones de bajo valor

En Europa, el crecimiento exponencial del e-commerce transfronterizo ha disparado la llegada de millones de pequeños paquetes desde terceros países, especialmente desde Asia. Este fenómeno ha encendido las alarmas en Bruselas.



La Comisión Europea ha propuesto eliminar la exención de aranceles para paquetes con un valor inferior a 150 euros, medida que afectará directamente a plataformas como Shein y Temu. Solo en 2024, llegaron al continente 4.600 millones de paquetes de bajo valor, el 91% desde China. Esta saturación plantea riesgos en términos de calidad, seguridad y competencia desleal frente a las pymes europeas.



Con esta propuesta, la UE busca nivelar el terreno de juego para los vendedores europeos, reforzar los controles aduaneros y proteger al consumidor. Aunque su entrada en vigor está prevista para 2028, el debate político podría acelerar su implementación, dada la presión de los sectores industriales afectados.



Estados Unidos: proteccionismo reforzado con nuevos aranceles al automóvil europeo

Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha retomado con fuerza su agenda proteccionista. En un movimiento que recuerda a etapas anteriores de tensiones comerciales, el país ha anunciado nuevas barreras que afectan directamente al mercado europeo.



A partir del 2 de abril, entrará en vigor un arancel del 25% sobre todos los automóviles importados. Esta medida, impulsada por la administración Trump, forma parte de una estrategia para reducir la dependencia exterior y reactivar la industria automotriz local. Afectará a 7,3 millones de vehículos —el 44% de las ventas estadounidenses de coches ligeros—, de los cuales el 11% procede de Europa.



El impacto no se limitará a los grandes fabricantes: muchas empresas españolas forman parte de esta cadena de suministro internacional y podrían verse afectadas por la caída de pedidos o el encarecimiento de procesos logísticos y aduaneros.



Adaptación estratégica: una necesidad para las pymes

Estas decisiones, aunque dirigidas por grandes bloques económicos, tendrán un efecto dominó en todo el tejido empresarial. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, pueden encontrarse con mayores barreras para acceder a mercados internacionales, mayores costes de exportación y una creciente necesidad de adaptarse a normativas cambiantes.



En este contexto, la logística deja de ser un proceso operativo para convertirse en una herramienta estratégica. Soluciones como las que ofrece Mail Boxes Etc., con servicios personalizados de gestión aduanera, asesoramiento documental y envíos internacionales, se convierten en un recurso esencial para aquellas empresas que necesitan seguir siendo competitivas sin perder agilidad.



La anticipación, el acompañamiento experto y la capacidad de adaptar cada envío a un marco normativo cada vez más exigente pueden marcar la diferencia en los próximos años. Contar con un socio que combine alcance global y conocimiento local será clave para transformar la incertidumbre en oportunidad.







