Mc LEHM express agiliza el acceso a la traducción jurada con su plataforma 100 % digital

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El crecimiento de la movilidad internacional y la digitalización de los trámites administrativos han transformado la forma en que se gestionan los documentos oficiales. En este nuevo escenario, contar con traducciones juradas rápidas, seguras y legalmente válidas se ha convertido en una necesidad tanto para particulares como para empresas que operan en entornos multilingües. Frente a este reto, la tecnología permite eliminar barreras tradicionales y simplificar procesos habitualmente complejos.

Mc LEHM express se presenta como una solución digital desarrollada para ofrecer traducción jurada online con plena validez legal, de forma ágil y sin necesidad de desplazamientos. La plataforma permite solicitar el servicio completamente en línea, cargar documentos, seleccionar idiomas y recibir la traducción con firma digital en un plazo de 24 horas. Esta propuesta está pensada para cubrir las necesidades urgentes de quienes requieren traducir certificados, títulos académicos, documentación administrativa, informes oficiales o escrituras legales.

Servicio certificado y entrega en 24 horas con firma digital

El proceso ha sido diseñado para ser intuitivo, transparente y eficiente. A través de la web, los usuarios pueden escoger entre una amplia tipología de documentos, subir el archivo y completar la solicitud en pocos pasos. La traducción se realiza por traductores jurados habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y se entrega firmada digitalmente, con plena validez ante instituciones oficiales.

El modelo elimina tiempos de espera asociados a la gestión tradicional en papel, permitiendo acceder a traducciones certificadas en plazos muy reducidos. Además, el sistema integra protocolos avanzados de seguridad y protección de datos, con cifrado SSL y medidas específicas para garantizar la confidencialidad de cada documento.

Mc LEHM express responde así a la creciente demanda de soluciones que combinen agilidad operativa, cumplimiento normativo y atención personalizada, en un entorno cada vez más exigente en términos de tiempo y trazabilidad.

Accesibilidad para particulares y eficiencia para entornos corporativos

El servicio está orientado a particulares que necesitan traducir documentación personal para trámites de extranjería, homologaciones o procesos laborales. Esta orientación permite que el servicio se adapte con facilidad a contextos individuales. Las soluciones dirigidas a empresas se gestionan desde la web corporativa de Mc LEHM, cuyo expertise está respaldado por 25 años de trayectoria en el sector.

La integración de la firma digital en los documentos traducidos constituye un elemento diferenciador clave, al eliminar la necesidad de copias físicas y desplazamientos para validar el documento. Esto permite a Mc LEHM express ofrecer una experiencia completamente digitalizada, desde el primer clic hasta la recepción del archivo final.

Además del enfoque técnico, la plataforma incorpora un servicio de atención al cliente especializado que acompaña al usuario durante el proceso, resolviendo dudas y garantizando la correcta tramitación de cada solicitud. Esta combinación de tecnología y soporte humano refuerza la fiabilidad del servicio en todos los niveles.

La traducción jurada, tradicionalmente asociada a procesos lentos y presenciales, encuentra en Mc LEHM express un modelo adaptado a las dinámicas actuales de gestión documental. La propuesta demuestra que es posible conjugar agilidad, validez legal y experiencia de usuario en un entorno completamente digital. Esta evolución consolida una nueva forma de entender la traducción oficial, más alineada con las necesidades reales de movilidad, globalización y eficiencia administrativa.

Contacto

Emisor: Mc LEHM

Contacto: Mc LEHM

Número de contacto: +34 91 702 27 97