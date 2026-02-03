Mc LEHM refuerza su servicio de traducción jurada con soluciones integrales para empresas globales - Mc LEHM

Madrid, 3 de febrero de 2026.- El crecimiento de la actividad empresarial internacional ha intensificado la necesidad de gestionar documentación oficial en múltiples idiomas con total validez legal. En este escenario, la traducción jurada se ha consolidado como un servicio estratégico para empresas que operan en entornos multinacionales y requieren precisión lingüística, fiabilidad jurídica y cumplimiento normativo. La combinación de especialización lingüística y experiencia técnica es esencial para garantizar la validez y coherencia de los documentos traducidos.

Mc LEHM, firma especializada en servicios lingüísticos y tecnolingüísticos, ha reforzado su propuesta de traducción jurada como parte de una estrategia orientada a ofrecer soluciones completas para empresas con presencia internacional. Su equipo de traductores jurados, acreditados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, realiza traducciones certificadas de contratos, certificados, escrituras notariales, informes financieros, documentación legal y técnica, con garantía de fidelidad y validez oficial ante autoridades e instituciones públicas y privadas.

Traducción jurada con enfoque técnico y cobertura multilingüe

La propuesta de Mc LEHM destaca por su capacidad para combinar exigencia legal con un conocimiento técnico profundo, adaptando cada proyecto a las especificidades del sector de actividad del cliente. Esta capacidad resulta especialmente relevante en áreas como el derecho mercantil, la ingeniería, la salud, las finanzas o la energía, donde la terminología debe ser tratada con máxima precisión.

Los documentos traducidos son entregados con los requisitos formales necesarios (firma, sello, certificación), en formato físico o digital, según la normativa vigente y las condiciones exigidas por el organismo receptor. Además, la empresa gestiona plazos ajustados y procesos urgentes mediante flujos de trabajo optimizados y control de calidad en cada fase, manteniendo una trazabilidad completa.

Localización web y multimedia como extensión del servicio lingüístico

Junto al servicio de traducción jurada, Mc LEHM ha consolidado líneas de trabajo específicas en localización web y localización multimedia, fundamentales para empresas que buscan expandir su presencia internacional con coherencia lingüística y cultural. La localización web incluye la adaptación de contenidos digitales, plataformas e interfaces multilingües, integrando aspectos técnicos, terminológicos y funcionales que permitan una navegación intuitiva en cada idioma destino.

En el ámbito multimedia, la firma ofrece servicios de subtitulación, doblaje, transcripción y adaptación audiovisual multilingüe para vídeos corporativos, formaciones internas, campañas publicitarias o materiales divulgativos. Este enfoque permite que el contenido no solo se entienda, sino que conecte culturalmente con los distintos públicos objetivo.

La combinación de traducción jurada con servicios de localización permite a Mc LEHM ofrecer una solución lingüística global a sus clientes. Las empresas cuentan con un interlocutor único para cubrir todas sus necesidades de comunicación multilingüe, desde la documentación legal hasta el contenido digital y audiovisual, lo que mejora la coherencia del mensaje y reduce los tiempos de gestión.

La apuesta de Mc LEHM por una oferta especializada, avalada por más de 25 años de trayectoria y respaldada por certificaciones de calidad, posiciona a la firma como un socio estratégico para empresas globales que requieren precisión, versatilidad y un enfoque profesional en sus comunicaciones multilingües.

