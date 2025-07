MCC Banking transforma la experiencia del cliente con su nuevo centro de atención multicanal 24/7

(Información remitida por la empresa firmante)

MCC Banking lanza su nuevo centro de atención multicanal 24/7, una solución diseñada para ofrecer soporte personalizado y continuo a sus clientes a través de múltiples plataformas digitales

Madrid, 23 de julio de 2025.- La atención al cliente es uno de los pilares fundamentales para cualquier institución financiera.



En línea con su compromiso con la excelencia y la cercanía, MCC Banking ha desarrollado una infraestructura de servicio al cliente que integra canales como chat en vivo, videollamadas, correo electrónico, redes sociales y asistencia telefónica, disponibles en tiempo real todos los días del año.



Según el informe Digital Banking Customer Experience Report 2023 de Accenture, el 66% de los usuarios de servicios financieros espera una experiencia fluida y sin interrupciones en todos los canales de atención.



Con esta implementación, MCC Banking da respuesta a esa expectativa, eliminando tiempos de espera y mejorando la resolución de consultas desde el primer contacto.



"Nuestro centro de atención multicanal no es solo una mejora tecnológica, es un cambio de paradigma en cómo nos relacionamos con nuestros clientes. Queremos que se sientan acompañados en cada paso de su experiencia financiera, sin importar el día ni la hora", afirma Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.



El nuevo sistema ofrece:



• Soporte humano y automatizado en más de 10 idiomas.



• Integración total con la cuenta del cliente, permitiendo respuestas personalizadas según historial y preferencias.



• Escalado automático a agentes especializados en casos complejos o sensibles.



• Interacción multicanal sin pérdida de continuidad, gracias a la sincronización de conversaciones.



"Con este centro de atención estamos elevando el estándar del servicio financiero. Escuchamos activamente a nuestros clientes, respondemos con precisión y actuamos con rapidez. Así construimos una relación basada en la confianza y la eficiencia", añade Peter Van Louse.



Durante la fase piloto del servicio, realizada en usuarios de Alemania, Chile y Nigeria, el centro registró una reducción del 58% en tiempos de respuesta y un aumento del 45% en la satisfacción del cliente.



El sistema se apoya en tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, bases de datos en la nube y asistentes virtuales potenciados con inteligencia artificial, garantizando no solo rapidez, sino también precisión y contexto en cada interacción. Todo esto bajo los más altos estándares de protección de datos y cumplimiento normativo.



Para acceder al centro de atención 24/7, los usuarios solo necesitan estar registrados en la banca digital de MCC Banking. No se requiere instalación adicional y el sistema es compatible con todos los dispositivos.



Sobre MCC Banking

MCC Banking es una institución financiera internacional líder en servicios digitales. Su apuesta por la innovación continua se refleja en cada solución que desarrolla para mejorar la experiencia del cliente, garantizar accesibilidad y ofrecer una atención cercana, humana y tecnológica a partes iguales.







