Media Party Barcelona 2026: primera edición europea con foco en la integridad informativa post-search

Head of Product, Reuters | AI Strategy Media Party Buenos Aires - Media Party

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de agosto

La conferencia internacional de innovación en medios y periodismo desembarca por primera vez en Europa del 7 al 9 de septiembre, con seis keynote speakers internacionales, talleres, lightning talks, una hackatón impulsado por Cloudflare y registro gratuito con cupos limitados

Media Party es la mayor conferencia-comunidad enfocada en la innovación en medios y periodismo. Durante 15 años reunió en Buenos Aires y Estados Unidos a periodistas, desarrolladores, diseñadores e investigadores. Con Barcelona 2026 llega por primera vez a Europa: del 7 al 9 de septiembre, el CaixaForum será sede de dos jornadas de keynotes, talleres y feria de proyectos, más una hackatón en BIT Hábitat Barcelona.



El eje de esta edición es cómo sostener la integridad de la información en la era post-search y de la IA generativa: qué ocurre con el periodismo cuando la búsqueda cede terreno frente a los agentes de IA y los nuevos formatos de creadores, y cómo se preserva la confianza y la verificación en ese escenario.



Keynote speakers confirmados



• Nic Newman, Senior Research Associate del Reuters Institute (Universidad de Oxford) y autor principal del informe Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026. Analizará cómo debe cambiar el periodismo ante los motores de respuesta con IA y el auge de los creadores de contenido.





• Clara Jiménez Cruz, cofundadora y CEO de Maldita.es y presidenta de la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). Compartirá su mirada sobre la lucha contra la desinformación en Europa.





• Teresa Mondría Terol, Senior Manager de Inteligencia Artificial en NPR. Expondrá casos de uso de IA en investigación periodística, entre ellos el análisis de los Epstein Files.





• Dmitry Shishkin, asesor de medios independientes y creador del User Needs Model. Presentará el "Agent Readiness Layer", su propuesta para que el periodismo preserve su credibilidad ante agentes de IA.





• Dr. Chema Alonso, vicepresidente y Head of International Development en Cloudflare, ex Chief Digital Officer de Telefónica y fundador de ElevenPaths e Informática 64. Abordará nuevos modelos de intercambio de valor entre medios e IA.





• Elena Sanz, directora editorial de The Conversation España. Contará cómo su proyecto "Bienestar Digital y Menores" influyó en la Ley de Protección de los Menores en los Entornos Digitales de España.



Agenda de talleres y lightning talks

Además de las keynotes, la agenda incluye talleres y lightning talks de especialistas de NPR, The Conversation España, Meedan, Are We Europe, Seek Initiative, La Silla Rota, Civio, The Times y The Sunday Times, entre otros, sobre integridad informativa (verificación, detección de contenido sintético) y redacciones potenciadas por IA (flujos editoriales, gobernanza, modelos de negocio).



Hackatón impulsado por Cloudflare

El 9 de septiembre suma una hackatón de jornada completa en BIT Hábitat Barcelona, junto a Cloudflare como sponsor principal. Entre 100 y 120 desarrolladores, periodistas, científicos de datos y diseñadores formarán equipos para construir prototipos open source sobre automatización editorial, periodismo agéntico, nuevos modelos económicos para publishers y verificación de la información. La compañía aportará infraestructura y herramientas de IA, y otorgará premios y grants a los proyectos ganadores.



Registro gratuito

El registro ya está abierto en mediaparty.org/events/media-party-barcelona-2026. El evento es gratuito, con cupos limitados, y convoca a periodistas, desarrolladores, diseñadores, investigadores, organizaciones cívicas y líderes de medios. La inscripción a la hackathón es independiente.



Sobre Media Party

Media Party es la mayor conferencia-comunidad de innovación en medios y periodismo. Con ediciones en Buenos Aires y Estados Unidos, construyó en 15 años una red con más de 12.000 participantes y 200 speakers globales. Barcelona 2026 marca su primera edición europea.





Contacto

Nombre contacto: Maca Lara Dillon

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