El Mediterráneo también se reconoce por su aroma, Divain lo lleva al hogar con tres mikados - divain. Parfums

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de noviembre de 2026.- Hay lugares que permanecen en la memoria mucho después de haberlos visitado. A veces basta con percibir un aroma para recordar unas vacaciones, una sobremesa junto al mar o una casa familiar. Esa relación entre los olores y los recuerdos inspira Mediterranean Collection, la propuesta de Divain que reúne tres mikados con distintas interpretaciones olfativas del Mediterráneo.

La colección parte de una idea sencilla: la identidad de una vivienda no depende únicamente de su decoración. La luz, los materiales y los colores contribuyen a definir un espacio, pero también lo hace su olor. Una dimensión menos visible que puede despertar recuerdos y modificar la percepción del ambiente.

Tres fragancias para interpretar un mismo paisaje

El Mediterráneo reúne una diversidad de aromas difícil de reducir a una única fragancia. Los cítricos, la vegetación, las frutas y las maderas forman parte de un imaginario que cambia según el paisaje, la estación y las experiencias personales.

Divain ha trasladado esa diversidad a tres mikados denominados Amalfi, Fizz y Zest, cada uno con una composición diferente.

Amalfi propone una interpretación cítrica y amaderada. Combina notas de bergamota, cardamomo y pomelo con un fondo de sándalo, cedro y madera de cachemira. Su composición evoca ambientes cálidos y tranquilos, asociados a las sobremesas prolongadas y los espacios de reunión.

Fizz explora una faceta más fresca mediante la combinación de lima, limón y menta, acompañada de almizcle y ámbar. La propuesta busca transmitir una sensación de frescor que Divain relaciona con estancias como cocinas, baños y recibidores.

Zest introduce una interpretación diferente, construida alrededor del melón, las notas verdes y el vetiver. Su carácter afrutado y vegetal remite a jardines y paisajes mediterráneos, alejándose de las composiciones exclusivamente cítricas.

El aroma como parte de la identidad doméstica

La elección de una fragancia para el hogar responde a una lógica distinta de la perfumería personal. Mientras un perfume acompaña a quien lo utiliza, un ambientador permanece en un espacio compartido y contribuye a configurar la experiencia de quienes lo habitan.

Los mikados permiten mantener esa presencia aromática mediante varillas que absorben el líquido perfumado y lo difunden progresivamente, sin necesidad de electricidad ni calor. Su funcionamiento facilita incorporarlos a distintas habitaciones sin modificar la distribución o los elementos decorativos.

Mediterranean Collection reúne tres recipientes de 100 mililitros y se presenta como una edición limitada. Según la información facilitada por Divain, cada mikado puede ofrecer hasta ocho semanas de difusión, aunque la duración depende de las condiciones de uso.

La colección refleja una forma de interpretar la ambientación doméstica que va más allá de neutralizar olores: utilizar las fragancias para construir una atmósfera reconocible. En este caso, el Mediterráneo deja de ser únicamente un destino geográfico para convertirse en una referencia sensorial dentro del hogar.

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