Inteligencia artificial para empresas - Gemini

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de abril de 2026.- Tras un 2025 donde más de 400.000 pymes terminaron en números rojos, la eficiencia operativa se ha convertido en una cuestión de supervivencia. La consultora Merai.es presenta un modelo de integración de inteligencia artificial diseñado para revertir la pérdida de márgenes. Frente al fracaso del 95 % de los proyectos de IA genérica, la propuesta de Merai apuesta por una estrategia de tres pilares que garantiza el retorno de la inversión (ROI)

La encrucijada histórica del tejido empresarial

El ecosistema empresarial se encuentra en un punto de inflexión crítico. Al cierre del ejercicio 2025, marcado por una volatilidad económica persistente, la inflación de los costes operativos y la erosión de los márgenes de beneficio, más de 400.000 pequeñas y medianas empresas registraron balances negativos. En este escenario, la digitalización ha dejado de ser una opción estratégica para transformarse en el mecanismo de defensa fundamental para el sostenimiento de la actividad productiva.



Sin embargo, el despliegue de la inteligencia artificial (IA) en el entorno corporativo presenta riesgos financieros considerables. Según informes de la MIT Initiative on the Digital Economy, se estima que el 95 % de las implementaciones de IA no logran generar un impacto medible en la cuenta de resultados de las organizaciones. Esta falta de efectividad ha generado un clima de escepticismo entre el empresariado, que observa cómo las inversiones tecnológicas no siempre se traducen en una mejora de la rentabilidad.



El diagnóstico de la "infoxicación tecnológica"

Desde el sector de la consultoría estratégica se identifica un fenómeno denominado "infoxicación tecnológica". La saturación de herramientas y la presión por la adopción inmediata de soluciones de IA han provocado que muchas compañías adquieran software genérico sin una adecuación previa a sus procesos específicos. Este "gasto por tendencia" constituye uno de los mayores drenajes de capital en la pyme actual.



En Merai.es se sostiene que el error estructural reside en tratar la tecnología como un elemento aislado y no como el núcleo de una ingeniería financiera. La desconexión entre la expectativa técnica y el resultado contable aumenta la frustración de las empresas que no logran percibir una reducción de costes o un incremento en la eficiencia operativa tras la inversión. Por ello, se propone un cambio de paradigma: la IA debe ser aplicada únicamente donde el retorno sea proyectable y matemático desde el primer trimestre de ejecución.



El plan de choque: tres pilares para la resiliencia operativa

Para revertir la tendencia de proyectos fallidos, se ha diseñado un plan de choque integral que huye de las soluciones estandarizadas. Este modelo se articula sobre tres ejes fundamentales destinados a fortalecer la estructura financiera de las pymes:



1. Consultoría estratégica y auditoría de procesos

La implementación exitosa no comienza con el software, sino con una fase de análisis. Por ello, Merai ofrece una consultoría estratégica de IA diseñada para localizar puntos de fricción y optimizar márgenes de beneficio.



Este enfoque permite identificar qué áreas de la empresa son realmente aptas para la automatización y cuáles no requieren de tal intervención. Al trazar una hoja de ruta basada en datos reales, se evita el desembolso en tecnologías superfluas y se concentran los recursos financieros en soluciones que reduzcan costes de manera inmediata y generen ventajas competitivas sostenibles.



2. Soluciones paquetizadas de alto impacto

Dada la urgencia de muchas organizaciones por estabilizar sus cuentas, el mercado demanda productos de despliegue rápido. El plan de Merai.es incluye herramientas "llave en mano" diseñadas para integrarse en la operativa diaria sin largos periodos de desarrollo:



• Agentes de atención inteligente: sistemas de procesamiento de lenguaje natural capaces de gestionar interacciones complejas, soporte técnico y ventas de forma ininterrumpida, permitiendo escalar la capacidad de respuesta sin incrementar los costes de estructura.







• Sistemas de clasificación documental automática: herramientas orientadas a la eliminación del error humano en la gestión de grandes volúmenes de datos, facturación y contratos. Esta automatización permite que el capital humano se reasigne a tareas de análisis y toma de decisiones, aumentando el valor añadido por empleado.



3. Integración en sistemas de gestión (ERP/CRM)

La transformación definitiva se alcanza cuando la inteligencia artificial se integra en el núcleo de gestión de la empresa. La especialización en la hibridación de modelos predictivos con los ERP y CRM del mercado permite que las pymes operen con capacidades analíticas propias de grandes corporaciones.



Al dotar a estos sistemas de una capa de inteligencia proactiva, las empresas pueden predecir comportamientos de compra, optimizar los niveles de inventario en tiempo real y personalizar la relación con el cliente de forma automatizada. Esta integración convierte los datos estáticos en activos dinámicos que informan la estrategia de negocio y protegen la liquidez de la organización.



Hacia una cultura de la eficiencia real en 2026

A pesar de los indicadores negativos que dejó el año anterior, el panorama para las empresas que adoptan la tecnología bajo criterios de rentabilidad es optimista. Los datos del sector indican que una digitalización estratégica puede derivar en incrementos de productividad de hasta un 27 %. El objetivo final del plan presentado es democratizar el acceso a esta eficiencia, asegurando que la tecnología IA de Merai.es actúe como un motor de protección para el tejido empresarial español ante los desafíos de 2026.



En un entorno donde el margen de error para la pequeña y mediana empresa se ha reducido drásticamente, la apuesta por la racionalidad tecnológica se presenta como la única vía para garantizar no solo la supervivencia, sino el crecimiento sólido en el medio plazo.



Sobre Merai.es

Merai es una consultora especializada en la integración estratégica de inteligencia artificial para el ámbito empresarial. Con un enfoque centrado en el retorno de inversión y la optimización de procesos, la firma asiste a las organizaciones en su transformación digital, transformando la complejidad tecnológica en resultados de negocio medibles y tangibles.

Contacto

Emisor: Merai.es

Nombre contacto: Estela Lareo

Descripción contacto: CEO

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