El mercado asegurador de crédito está más preparado que nunca, según Aon

Aon organiza la jornada 'Credit Solutions Spain Conference 2025' para analizar la situación actual y perspectivas del seguro de crédito

Madrid, 14 de mayo de 2025.- El mercado asegurador de crédito proporciona una herramienta clave en el apoyo a las empresas en situaciones de máxima incertidumbre como la actual. Ésta es una de las principales conclusiones de la jornada "Credit Solutions Spain Conference 2025. Seguro de Crédito: Situación actual y perspectivas", organizada por Aon España con el fin de reunir a los mayores expertos, líderes de opinión del sector y responsables de la toma de decisiones de alto nivel para debatir las soluciones crediticias más urgentes en este momento, aportando una mayor claridad y confianza en este ámbito.



El encuentro, presentado por Juan Pablo García-Lliberós, CCO de Aon, contó con la introducción de José Mª Segón, Head of Specialties de Aon, que analizó la situación del entorno económico actual, con un comercio mundial bajo turbulencias, subrayando la relevancia de la nueva situación geopolítica con los nuevos anuncios arancelarios y con un mercado asegurador de crédito con suficiente apetito y capacidad para responder a las necesidades de las empresas.



La mesa redonda del mercado asegurador tuvo el privilegio de reunir de nuevo a los líderes nacionales de las principales aseguradoras de crédito en España. Marta Nodal, Regional Director Atradius Spain, Portugal and Brazil; Enrique Cuadra, CEO de Solunion España; Guillermo Rodríguez, CEO de Coface España y Portugal; y Manuel Alves, Director General Cuenta Propia de Cesce; moderados por Jon Ander Barrenechea, Head of Credit Solutions de Aon España, destacaron la capacidad que tienen las aseguradoras de crédito para responder en entornos socioeconómicos complejos como el actual y pusieron en valor todos los servicios añadidos al seguro de crédito, que son pieza clave para ayudar a desarrollar mercados de forma segura a las empresas españolas así como facilitar el acceso a la financiación.



El evento se cerró con un Diálogo sobre Factoring entre Carlos García, Secretario General de la Asociación Española de Factoring, y José Mª Segón, en el que se analizaron cuestiones sobre como el Seguro de Crédito ha ayudado al crecimiento y desarrollo del Factoring en España, el dinamismo que ha adquirido el mercado de factoring y de confirming y su complementariedad con el mercado de seguro de crédito.



"El mercado asegurador de crédito español está más preparado que nunca. Afrontamos una de las etapas con mayor incertidumbre geopolítica y volatilidad económica en la reciente historia económica, pero con un mercado de crédito solvente y competitivo. Desde Aon queremos estar al lado de las empresas españolas para ayudarles a tomar sus mejores decisiones en estos tiempos de tanta inestabilidad e incertidumbre económica", afirmó José María Segón, Head of Specialties de Aon.



