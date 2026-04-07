Meridian Biohealth; Odontología biológica y salud integrativa en España - Meridian Biohealth

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de abril de 2026.-

En los últimos años, la medicina está viviendo un cambio de paradigma: cada vez más personas buscan tratamientos que no solo solucionen un problema puntual, sino que tengan en cuenta la salud del organismo en su totalidad. En este contexto se desarrolla la actividad de Meridian Biohealth, una clínica en España que combina odontología biológica, medicina integrativa y tecnología avanzada para el cuidado de la salud desde una perspectiva global. La información sobre sus servicios puede consultarse en meridianbiohealth.com/, así como a través de su canal de Instagram @meridianbiohealth o mediante contacto en info@meridianbiohealth.com.

Ubicada en Calle Arturo Soria 336 de Madrid, Meridian Biohealth centra su actividad en la odontología biológica e integrativa con un enfoque multidisciplinar, donde la salud oral se entiende como una pieza clave dentro del equilibrio del organismo. Este planteamiento se basa en la relación entre la cavidad oral y diferentes sistemas biológicos, incluyendo el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el metabolismo.

La odontología biológica considera la boca como una parte inseparable del resto del cuerpo. Problemas dentales, infecciones ocultas o materiales incompatibles pueden influir en la regulación del sistema inmunológico, en el sistema nervioso y en el equilibrio metabólico. Bajo esta filosofía, Meridian Biohealth trabaja con materiales biocompatibles, protocolos mínimamente invasivos y tratamientos diseñados para respetar la biología del paciente. El objetivo se orienta a intervenir sobre la salud oral teniendo en cuenta el estado global del organismo.

El equipo médico cuenta con formación en odontología biológica e implantología cerámica en Tufts University, en Boston, y ha sido formado en Suiza bajo el Swiss Biohealth Concept, un modelo clínico aplicado a la implantología biológica y la medicina dental integrativa. Esta formación se integra en la práctica clínica con el fin de abordar cada caso desde una perspectiva biológica y contextual.

Otro de los ejes del modelo clínico es la incorporación de tecnología orientada a la recuperación y la respuesta biológica del organismo. Entre los abordajes utilizados se encuentran la crioterapia terapéutica, la biofotomodulación, la terapia neural, la medicina funcional y distintas estrategias de apoyo inmunológico. Estas intervenciones se integran en los protocolos clínicos con el objetivo de favorecer la cicatrización, modular la inflamación y acompañar los procesos de regeneración.

La salud bucodental no depende únicamente de los dientes. Factores como el estrés, la respiración, la postura o el equilibrio del sistema nervioso influyen en el bienestar general y en la evolución clínica. Por ello, Meridian Biohealth integra distintas disciplinas dentro del mismo entorno asistencial, incluyendo psicología, psiconeuroinmunología, terapia miofuncional, logopedia y medicina funcional. Este modelo permite abordar los casos desde diferentes dimensiones y construir planes terapéuticos personalizados.

En el contexto actual de la medicina, caracterizado por una mayor atención a la prevención y a los enfoques personalizados, la odontología biológica y la salud integrativa se consolidan como áreas de desarrollo dentro del ámbito sanitario. Meridian Biohealth desarrolla su actividad dentro de este modelo, en el que la salud oral se entiende como parte de un sistema interconectado y se aborda en relación con el conjunto del organismo.

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