7 millones de horas perdidas por retrasos: por qué 1 millón de viajeros rastrean sus vuelos con AirHelp

1 millón de viajeros rastrean sus vuelos con AirHelp - brokenadmiral_

(Información remitida por la empresa firmante)

Mientras las interrupciones aéreas persisten, nuevos datos muestran que los viajeros están recuperando el control de su información de vuelo, con la app de AirHelp alcanzando 1 millón de usuarios en los 12 meses posteriores a su lanzamiento

Madrid, 22 de junio de 2026.- Con los viajeros perdiendo casi 7 millones de horas por retrasos en vuelos en 2025, los pasajeros buscan cada vez más información fuera de los canales tradicionales de las aerolíneas. Destacando este cambio, AirHelp anunció que su aplicación gratuita de seguimiento de vuelos independiente ha superado el millón de usuarios apenas un año después de su lanzamiento.



Con usuarios desde Fiyi hasta Laos y Kirguistán, en los últimos 12 meses se realizaron más de 5 millones de búsquedas de números de vuelo, aerolíneas y aeropuertos. Los datos también revelan un cambio significativo en el comportamiento del consumidor: casi la mitad de los usuarios de la app (46%) está monitorizando el viaje de otra persona, lo que sugiere una creciente dependencia de datos independientes en tiempo real para seguir a seres queridos, en lugar de esperar actualizaciones de las aerolíneas.



"Alcanzar un millón de usuarios en un solo año muestra una clara demanda de igualdad en el acceso a la información", afirmó el CEO de AirHelp, Tomasz Pawliszyn. "Cuando ocurre una interrupción, los viajeros quieren visibilidad inmediata. Están usando datos independientes para rastrear vuelos en tiempo real, proteger sus horarios y reclamar compensaciones cuando corresponde".



Nuevas funciones que abordan la brecha de compensación

El crecimiento de la app coincide con un importante despliegue de funciones. La característica "¿Dónde está mi avión?" permite a los pasajeros rastrear la aeronave específica asignada a su vuelo y seguir su ruta antes de la salida.



Además, el sistema de bandeja múltiple de correo escanea automáticamente datos históricos de viaje, identificando interrupciones pasadas elegibles hasta tres años después del incidente. Con 21 millones de pasajeros elegibles para compensación en 2025, estas funciones ayudan a cerrar la brecha entre los derechos del pasajero y la acción del pasajero.



La app ahora también está disponible en ocho idiomas de forma nativa, incluidos francés, alemán, español, seguido de italiano, neerlandés, polaco y portugués.



Tendencias regionales: Ryanair y los principales hubs bajo mayor vigilancia

Los datos de la app de AirHelp revelan dos tendencias claras en Europa: Madrid es el aeropuerto más rastreado por los usuarios de la plataforma, mientras que Ryanair es la aerolínea más monitorizada. Ambos lideran las preferencias de los viajeros, reflejando su papel central en la conectividad aérea europea.



España, Francia e Italia forman el núcleo de la base de usuarios de AirHelp. En estos mercados, el interés se centra principalmente en grandes hubs nacionales. En España, los aeropuertos más rastreados son Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Palma de Mallorca. En Francia destacan París Charles de Gaulle, París Orly, Lyon, Marsella y Niza, mientras que en Italia los principales son Roma Fiumicino, Milán Malpensa, Milán Bérgamo, Nápoles y Bolonia.



Los destinos internacionales más seguidos varían según el país. Los usuarios españoles muestran mayor interés en Ámsterdam, los franceses en Dubái y los italianos en Barcelona.



Los datos de seguimiento de las aerolíneas confirman el dominio de Ryanair entre los usuarios de AirHelp, ya que esta compañía es la que registra un mayor nivel de seguimiento tanto en España como en Italia. En Francia, Air France se encuentra entre las aerolíneas más seguidas por los usuarios.





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