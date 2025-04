Moderna mostrará su amplia investigación en enfermedades infecciosas en ESCMID 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Cambridge, 7 de abril de 2025.-

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) anuncia que presentará en el Congreso Mundial de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), que se celebrará en Viena (Austria) del 11 al 15 de abril de 2025, sus investigaciones en múltiples áreas de las enfermedades infecciosas, como el COVID-19, la gripe, el virus respiratorio sincitial, el citomegalovirus, el norovirus y el mpox

Moderna presentará doce ponencias científicas en el Congreso Mundial ESCMID 2025, incluidas tres presentaciones orales, una presentación de póster electrónico y ocho presentaciones de póster, destacando la amplitud de su investigación en enfermedades respiratorias e infecciosas emergentes.



COVID-19



• Inmunogenicidad de las vacunas COVID-19 con ARNm codificante JN.1- y KP.2- contra los sublinajes JN.1 SARS-CoV-2 en participantes adultos – Presentación oral

Presentador: Frances Priddy

Sesión: Avances en la eficacia de las vacunas contra las infecciones respiratorias víricas

Fecha:12 de abril Hora y ubicación: 11:00 (Hall 9)



• Eficacia relativa de la vacuna COVID-19 de unión al receptor de espigas y dominio N-terminal del SARS-CoV-2 frente al ARNm-1273: análisis de subgrupos - Presentación oral

Presentador: Spyros Chalkias

Sesión: Vacunas y profilaxis de las infecciones víricas respiratorias

Fecha:13 de abril Hora y ubicación: 11:00 (Hall 9)



• Evaluación clínica de una vacuna contra el SRAS-CoV-2 de unión al receptor de picos y dominio N-terminal COVID-19 - Presentación de carteles

Presentador: Spyros Chalkias

Sesión: COVID-19

Fecha:12 de abril Hora y ubicación: 12:00 (Poster Hall)



• Inmunogenicidad y seguridad de una vacuna monovalente XBB.1.5 con dominio N-terminal y dominio de unión al receptor del SARS-CoV-2 en participantes japoneses de ≥12 años de edad - Presentación de carteles

Presentador: Christina Grassi

Sesión: COVID-19

Fecha: 12 de abril Hora y ubicación: 12:00 (Poster Hall)



RSV



• Inmunogenicidad a los seis meses de la vacuna mRNA-1345 contra el VRS en adultos de ≥60 años de edad - E-Presentación de carteles

Presentador: Mihir Desai

Sesión: En las fronteras de la prevención con vacunas

Fecha:12 de abril Hora y ubicación: 08:30 (Arena 1)



• Seguridad e inmunogenicidad de la revacunación con ARNm-1345 a los 24 meses en adultos ≥60 años - Presentación de carteles

Presentador: Mihir Desai

Sesión: Ensayos clínicos

Fecha:15 de abril Hora y ubicación: 12:00 (Poster Hall)



• Carga de enfermedades crónicas que son factores de riesgo de VRS grave entre adultos de 18-59 años en Estados Unidos - Presentación de carteles

Presentador: Clarisse Demont

Sesión: Gripe y virus respiratorios

Fecha:12 de abril Hora y ubicación: 12:00 (Poster Hall)



• Asociación de la positividad del hisopo virológico en adultos de ≥40 años de edad con los subgrupos de infección respiratoria aguda (IRA) notificada por historia clínica informatizada: Estudio observacional de las IRA (ObservatARI) - Presentación de carteles

Presentador: Simon De Lusignan

Sesión: Gripe y virus respiratorios

Fecha:12 de abril Hora y ubicación: 12:00 (Poster Hall)



Mpox



• Seguridad e inmunogenicidad de la vacuna mRNA mpox candiFecha mRNA-1769: Resultados del análisis provisional de un ensayo de fase 1/2 - Presentación oral

Presentador: Hiwot Hiruy

Sesión: Nuevas vacunas en desarrollo clínico

Fecha:14 de abril Hora y ubicación: 17:30 (Hall 3)



Cytomegalovirus



• Seguridad e inmunogenicidad a largo plazo de la vacuna contra el citomegalovirus ARNm-1647 en adultos sanos: Resultados de 36 meses de un ensayo de extensión de fase 2 - Presentación de carteles

Presentador: Ben Lorenz

Sesión: Ensayos clínicos

Fecha:15 de abril Hora y ubicación: 12:00 (Poster Hall)



Influenza



• Persistencia y seguridad durante seis meses de vacunas antigripales basadas en ARNm o vacunas multicomponentes contra la gripe/COVID-19 frente a comparadores autorizados en adultos de ≥18 años de edad. Presentación de carteles

Presentador: Mieke Soens

Sesión: Gripe y virus respiratorios

Fecha:12 de abril Hora y ubicación: 12:00 (Poster Hall)



Norovirus



• Incidencia y gravedad de la infección esporádica por norovirus atendida médicamente en Estados Unidos, 2023-2024 - Presentación de carteles

Presentador: Mark A. Schmidt

Sesión: Epidemiología vírica: general, estudios de prevalencia, epidemiología molecular y genómica

Fecha: 12 de abril Hora y ubicación: 12:00 (Poster Hall)



