Molina de Aragón – Alto Tajo refuerza su posicionamiento con su nueva marca turística - ADR Molina de Aragón – Alto Tajo

(Información remitida por la empresa firmante)

Molina de Aragón, 11 de Junio de 2026 – La comarca de Molina de Aragón – Alto Tajo presenta su nueva identidad de marca turística, una propuesta estratégica desarrollada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU, que nace con el objetivo de reforzar el posicionamiento del territorio como destino de interior, naturaleza, patrimonio, geología y observación del cielo nocturno.

Impulsada por la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) Molina de Aragón – Alto Tajo, esta actuación supone un nuevo paso en la modernización turística de la comarca y en la construcción de un relato común capaz de integrar, bajo una misma identidad, los principales valores diferenciales del destino: el Parque Natural del Alto Tajo, el patrimonio histórico y cultural de Molina de Aragón y su entorno, la riqueza geológica del Geoparque Mundial de la UNESCO, sus paisajes singulares, la calma de sus pueblos y la calidad de uno de los cielos nocturnos más limpios y sugerentes del interior peninsular.

La nueva marca va acompañada de toda una nueva estrategia de presencia digital del territorio que incluye nueva web, contenido audiovisual y la implantación del sistema de planificación de viajes con IA Cicerone.

En este mismo eje se han llevado a cabo otras actuaciones: el sistema de información DTI del destino, los tótems y pantallas interactivas, así como la gymkana digital de la comarca. Todas ellas forman parte de un mismo ecosistema de comunicación y gestión inteligente que permitirá mejorar la información disponible para el visitante, ordenar los contenidos turísticos del territorio y avanzar hacia una promoción más eficaz, accesible y adaptada a los nuevos hábitos de consumo turístico.

Una marca para un territorio que se descubre sin prisa

La nueva identidad se articula en torno a una idea clara: Molina de Aragón – Alto Tajo es un territorio auténtico, intacto y esencial. Un destino que no necesita artificios para emocionar, porque su fuerza reside precisamente en aquello que conserva: la pureza del paisaje, la calma de sus pueblos, la memoria de su patrimonio, el valor de su geología y una relación íntima con la naturaleza.

Frente a los modelos turísticos acelerados y estandarizados, la marca propone una forma de viajar más consciente y pausada. Invita al visitante a convertirse en explorador y observador del territorio; a recorrer sus caminos, leer sus paisajes, comprender su historia, detenerse ante sus formaciones geológicas y contemplar la inmensidad de su cielo nocturno.

Molina de Aragón – Alto Tajo se presenta así, como un destino para quienes buscan algo más que una visita: una experiencia de conexión real con el entorno, alejada de la masificación y vinculada al respeto, la sostenibilidad y el disfrute sereno del territorio.

Una identidad visual inspirada en el paisaje

El nuevo logotipo de turismo de la comarca se concibe como un imagotipo que combina símbolo gráfico y denominación territorial, dando lugar a una imagen clara, equilibrada y fácilmente reconocible. Su diseño sintetiza visualmente la esencia del destino a través de elementos que evocan el relieve montañoso, el perfil del paisaje, el curso fluvial del Tajo y la presencia del cielo nocturno como recurso diferencial.

La composición apuesta por un lenguaje visual contemporáneo y sobrio, capaz de transmitir amplitud, tranquilidad y autenticidad. No se trata de representar el territorio de forma literal, sino de construir una imagen que despierte sensaciones: naturaleza, calma, profundidad, descubrimiento y pertenencia.

La paleta cromática refuerza esta conexión con el entorno mediante tonos marrones, verdes y azules, asociados a la tierra, la vegetación, el agua y el paisaje. Estos colores, acompañados de blancos y negros como tonos neutros, permiten construir una identidad armónica, versátil y coherente con el carácter natural y sostenible del destino.

Naturaleza, patrimonio, geología y cielo nocturno bajo un mismo relato

La nueva marca nace para ordenar, visibilizar y proyectar el destino de forma más clara y cohesionada. Hasta ahora, el territorio contaba con un enorme potencial turístico, pero necesitaba una identidad específicamente orientada al turismo que permitiera aglutinar sus recursos, mejorar su reconocimiento y facilitar una comunicación homogénea en todos los soportes y canales.

Con esta nueva identidad, Molina de Aragón – Alto Tajo refuerza su posición como destino de referencia en turismo de interior, especialmente para un público que valora la autenticidad, la naturaleza, la tranquilidad, el patrimonio cultural, las experiencias al aire libre, la interpretación geológica y la observación astronómica.

La marca aspira también a fortalecer la cohesión territorial y a servir como herramienta compartida para entidades públicas, agentes turísticos, empresas locales y recursos del destino, favoreciendo una promoción más coordinada y eficaz.

Un modelo turístico sostenible y respetuoso

La nueva identidad turística está alineada con un modelo de desarrollo sostenible, responsable y equilibrado. Su misión es contribuir a la conservación del entorno, poner en valor los recursos culturales, paisajísticos y geológicos de la comarca, impulsar el desarrollo local y atraer a un visitante respetuoso, comprometido con el territorio y consciente del valor de aquello que descubre.

Los valores que sustentan la marca son la autenticidad, la sostenibilidad, la calma, la cercanía, el respeto y la singularidad. Todos ellos definen una personalidad tranquila, honesta y reflexiva, que comunica sin estridencias y que invita a descubrir el territorio desde una actitud abierta, pausada y respetuosa.

Una nueva etapa para la promoción turística de la comarca

La presentación de la nueva marca turística marca el inicio de una nueva etapa en la promoción de Molina de Aragón – Alto Tajo. La identidad estará presente en los distintos soportes de comunicación turística del destino, desde materiales promocionales y campañas digitales hasta aplicaciones de merchandising, señalética y otros elementos vinculados a la experiencia del visitante.

“Esta marca nos ayuda a explicar mejor quiénes somos como territorio y qué tipo de turismo queremos construir: un turismo respetuoso, vinculado a nuestros pueblos, a nuestro patrimonio y a un paisaje excepcional. Molina de Aragón – Alto Tajo busca hacer más visible desde la autenticidad, la sostenibilidad y la calidad de la experiencia”, ha señalado Jesús Alba, presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) Molina de Aragón – Alto Tajo.

La nueva marca surge del trabajo conjunto entre la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón- Alto Tajo y el equipo consultor de Open-Ideas, especializado en comunicación turística.

Con esta nueva identidad, Molina de Aragón – Alto Tajo se posiciona como un destino que no se consume deprisa, sino que se descubre con calma. Un territorio donde la naturaleza, el patrimonio, la geología y el cielo nocturno construyen una experiencia turística singular, auténtica y profundamente vinculada a la esencia del lugar.

Más información:

ADR Molina de Aragón – Alto Tajo (C/ Doctor Antonio López Ayllón, Nº 1 – 2ª Planta 19300 Molina de Aragón, Guadalajara)

info@molina-altotajo.com

Web: molina-altotajo.com/

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Emisor: ADR Molina de Aragón – Alto Tajo

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