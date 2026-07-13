Molmar Inmobiliaria líder en Valencia lanza un nuevo canal de oportunidades atentos al mercado

Molmar Inmobiliaria Oficinas en Valencia - MOLMAR

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia , 13 de julio de 2026.

Molmar Inmobiliaria, empresa valenciana con más de 30 años de experiencia acompañando a compradores, vendedores e inversores, refuerza su compromiso con quienes buscan hacer crecer su patrimonio a través del inmobiliario.

En un mercado inmobiliario cada vez más dinámico, donde las buenas oportunidades permanecen poco tiempo disponibles, Molmar Inmobiliaria pone en marcha un nuevo canal de comunicación pensado para acercar a sus clientes las mejores ocasiones de compra, inversión y venta de forma rápida, directa y eficaz.

La iniciativa nace con un mensaje claro: hoy, más que nunca, estar bien informado y actuar a tiempo marca la diferencia. El mercado valenciano vive un momento de fuerte actividad: según datos del portal de venta idealista, el precio de la vivienda en la provincia de Valencia alcanzó en abril de 2026 los 2.066 €/m², con una subida interanual del 24,1 %, mientras que en la ciudad de València el precio llegó a 3.359 €/m². Tinsa también refleja esta tendencia en la provincia, con un incremento anual del 15,55 % en el primer trimestre de 2026.

Con este contexto, Molmar Inmobiliaria quiere ofrecer a sus clientes una herramienta ágil para acceder antes que nadie a inmuebles seleccionados, oportunidades de inversión y operaciones con potencial de revalorización.

“En Molmar llevamos más de 30 años acompañando a personas y familias a hacer realidad sus sueños. Hemos ayudado a muchos clientes a encontrar su hogar, vender su vivienda o hacer crecer su patrimonio. Este nuevo canal responde a una realidad: las oportunidades vuelan y queremos que nuestros clientes sean los primeros en conocerlas”, señalan desde la compañía.

La trayectoria de Molmar está ligada al mercado inmobiliario valenciano desde 1993, año desde el que la empresa afirma dedicarse a la venta y alquiler de viviendas con una vocación centrada en la profesionalidad y la satisfacción del cliente. Además, la propia compañía destaca en su web que acumula más de 30 años gestionando ventas de inmuebles con éxito.

El nuevo canal permitirá compartir de manera inmediata aquellas propiedades que, por precio, ubicación, rentabilidad o características, puedan representar una ocasión interesante para compradores particulares, familias, propietarios e inversores.

Molmar Inmobiliaria mantiene así su esencia: acompañar, asesorar y generar confianza en una de las decisiones más importantes de la vida de una persona. Una vivienda no es solo una operación económica; es un proyecto, una ilusión y, muchas veces, el inicio de una nueva etapa.

Sobre Molmar Inmobiliaria

Molmar Gestión Inmobiliaria e Hipotecaria S.L. desarrolla su actividad en el ámbito de la compra, venta y alquiler de inmuebles. La empresa tiene su sede social en València y figura vinculada al sector de agentes de la propiedad inmobiliaria. Molmar Inmobiliaria lleva más de 30 años acompañando a sus clientes a hacer realidad sus sueños y a hacer crecer su patrimonio. El mercado inmobiliario actual se mueve rápido: las buenas oportunidades no esperan. Por eso nace este nuevo canal, para que puedas conocer antes que nadie nuestras mejores ocasiones de compra, venta e inversión.

Cuando una oportunidad encaje contigo, estaremos a tu lado para asesorarte y ayudarte a tomar la mejor decisión.