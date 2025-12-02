Montaraz se convierte en Proveedor Oficial del Bernabéu - Montaraz

Madrid, 2 de diciembre de 2025.-

La compañía líder en el sector de los ibéricos se une al Bernabéu para desarrollar una oferta gastronómica a la altura del mejor recinto deportivo y de entretenimiento del mundo

Madrid, 2 de diciembre de 2025. - Montaraz, icono en el sector del lujo y del lifestyle, ha cerrado un acuerdo con el Real Madrid para convertirse en proveedor oficial del Bernabéu. La compañía de productos ibéricos, que aporta un sólido patrimonio productivo y gastronómico, ha sabido diferenciarse y sorprender por su estilo audaz y moderno a la hora de resaltar sus valores convirtiéndose en un referente mundial. Por eso, Montaraz será a partir de ahora una pieza fundamental en la oferta gastronómica del Bernabéu, el escenario de momentos épicos que van más allá del fútbol y que buscan asombrar a todos los públicos.

Ambas marcas globales comparten una visión de la excelencia que nace de una larga historia. Por su parte, tras su transformación, el Bernabéu representa la fusión entre tradición e innovación de vanguardia para ofrecer experiencias únicas, convirtiéndose en un referente del entretenimiento a nivel internacional. Por su lado, Montaraz es la única empresa del mundo en elaborar toda su producción conforme a la norma del ibérico y sin añadir ningún tipo de aditivos artificiales, surgiendo unas piezas únicas, 100% naturales, con solo dos ingredientes añadidos a la carne: sal y tiempo. El legado y la búsqueda de la excelencia compartida permiten ahora que Montaraz y el Bernabéu unan sus caminos.

Gracias a esta alianza, Montaraz se encargará de que, en cada partido, miles de aficionados saboreen, no solo un jamón excepcional y totalmente natural, sino también que formen parte de un nuevo estilo de vida desde la alta gastronomía que se podrá disfrutar en todos los productos ibéricos de las barras de admisión general y de las zonas VIP del Bernabéu.

Los mejores ibéricos en el mejor estadio

Jaime Martín, CEO de Montaraz y cuarta generación, afirma que “esta alianza es un nuevo hito que apalanca nuestro liderazgo global y posiciona a Montaraz como socio de referencia en el deporte de élite”. Hito que se suma a los logros conseguidos en el 2025, año en el que Montaraz ha sido galardonado como mejor industria agroalimentaria y ha creado la Montanera más lujosa del mundo.

Montaraz se distingue por tener los secaderos y bodegas naturales de jamones más grandes del mundo y por ser la única compañía del sector que, haciendo el 100% su producción natural, tiene todas sus instalaciones homologadas para exportar a USA y China, incluyendo un moderno matadero y una sala de despiece, ambos de uso exclusivo de la compañía.

