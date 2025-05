La movilidad inteligente y sostenible de Finlandia, protagonistas en el ITS European Congress de Sevilla

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 19 de mayo

Finlandia presenta soluciones pioneras en movilidad digital, neutralidad de carbono y ecosistemas de transporte autónomo para impulsar las ciudades del futuro. La delegación estará compuesta por actores clave como ITS Finland, Ciudad de Tampere, Fintraffic, TietoEvry, Traficom, VAMOS Ecosystem, VTT, CGI y Business Tampere

Business Finland, en colaboración con ITS Finland y otras destacadas entidades del país nórdico, estará presente en el ITS European Congress 2025, consolidando el liderazgo de Finlandia en movilidad inteligente y sostenible. Esta participación refuerza el compromiso finlandés con la creación de ecosistemas de transporte digitalizados, sostenibles y centrados en la innovación.



"La movilidad del futuro será sostenible, digital y colaborativa. Finlandia está desarrollando soluciones con visión a largo plazo, integrando tecnología de vanguardia con políticas públicas responsables. Esta participación demuestra nuestro compromiso con un futuro más conectado y limpio para Europa" afirma Sari Rautio, Embajadora de Finlandia en España.



El evento se celebra del 19 al 21 de mayo de 2025 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), bajo el lema 'Clean, Resilient, and Connected Mobility'. Finlandia está representada en el Pabellón Nórdico, Stand E5, donde muestra cómo impulsa el futuro de la movilidad sostenible e inteligente a través de la colaboración.



Bajo su propio lema 'Smart. Sustainable. Together', Finlandia presenta su estrategia nacional para construir el sistema de transporte más eficiente, seguro y sostenible del mundo. La delegación, organizada por ITS Finland, una red que agrupa a 110 operadores de transporte, reúne a un conjunto de entidades públicas y privadas que trabajan de forma coordinada para promover el know-how tecnológico del país, tanto en el mercado nacional como internacional.



Los sistemas de movilidad inteligentes, sostenibles y robustos dependen de una red energética confiable y consistente. Finlandia, como líder reconocido en seguridad de infraestructuras, es un buen ejemplo de cómo la seguridad nacional y la resiliencia digital apoyan la movilidad, integrando la vigilancia en tiempo real, la respuesta híbrida a las amenazas y la colaboración público-privada.



Empresas finlandesas como Nokia contribuyen con soluciones de detección de fibra y basadas en IA que ayudan a prevenir interrupciones en el suministro de energía y la infraestructura digital, garantizando operaciones de transporte continuas, seguras y eficientes. Por ejemplo, Tietoevry mejora la fortaleza digital en la movilidad, desarrollando plataformas seguras y basadas en datos para la gestión del transporte y la optimización de energía, apoyando los objetivos de sostenibilidad y eficiencia.



Por su parte, Fintraffic desempeña un papel fundamental en la gestión del tráfico en tiempo real y el conocimiento de la situación en todos los modos de transporte, contribuyendo a una movilidad más segura, fluida y respetuosa con el medio ambiente en todo el país. Además, VTT, la principal organización de investigación de Finlandia, apoya el desarrollo de sistemas de transporte preparados para el futuro combinando investigación aplicada, tecnologías emergentes y experiencia a nivel de sistemas para mejorar la sostenibilidad, la resistencia y la seguridad de las redes de movilidad y energía.



"En 2025, nuestro objetivo es construir ecosistemas de transporte habilitados digitalmente y posicionar a Finlandia como referente global en movilidad inteligente y sostenible. La ITS European Congress nos brinda una plataforma ideal para mostrar nuestro know-how y establecer alianzas estratégicas", afirma Daria Mashkina, Senior Advisor de Business Finland.



