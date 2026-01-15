La movilidad urbana se refuerza con nuevos carriles bici fotoluminiscentes de Abadecom Urban

La movilidad urbana da un paso adelante; crecen los carriles bici con separadores fotoluminiscentes de Abadecom Urban - Abadecom Urban

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El carril bici se ha consolidado como uno de los elementos clave en la transformación de las ciudades hacia modelos de movilidad más sostenibles, seguros y eficientes. Más allá de su trazado, la infraestructura ciclista requiere soluciones que refuercen su visibilidad, delimitación y durabilidad en el espacio urbano.

Abadecom Urban contribuye a esta evolución mediante el desarrollo de separadores fotoluminiscentes fabricados con PVC reciclado, diseñados para mejorar la protección del carril bici y apoyar estrategias municipales orientadas a la movilidad activa, la reducción de emisiones y la mejora de la seguridad vial.

Separadores de carril bici fotoluminiscentes: sostenibilidad, visibilidad y seguridad

Cada vez son más las ciudades que incorporan separadores de carril bici fotoluminiscentes como parte de sus estrategias de movilidad sostenible y seguridad vial. Esta tecnología, desarrollada e impulsada por Abadecom Urban, ya se está implantando en nuevos tramos urbanos, sumando cada vez más kilómetros de carriles bici seguros y sostenibles. Los separadores fotoluminiscentes permiten delimitar claramente los espacios destinados a ciclistas, aumentando la seguridad tanto para usuarios de bicicletas y patinetes como para peatones y vehículos.

Gracias a su capacidad de absorber luz natural o artificial durante el día y emitirla en condiciones de baja visibilidad, estos elementos se convierten en una alternativa sostenible, duradera y de bajo mantenimiento. La expansión de esta tecnología refleja un compromiso creciente de las administraciones locales con la movilidad activa, la reducción de la huella de carbono y la mejora del entorno urbano. Además, su instalación contribuye a disminuir accidentes, ordenar el tráfico y fomentar el uso de medios de transporte no contaminantes. Con cada nuevo proyecto, más ciudades se suman a esta tendencia, ampliando la red ciclista y consolidando un modelo de ciudad más segura, accesible y respetuosa con el medio ambiente.

La incorporación de kilómetros de carril bici con señalización y separación fotoluminiscente marca un paso firme hacia el futuro de la movilidad urbana.

Tecnología eficiente para una infraestructura ciclista de alto rendimiento

El separador de carril bici fotoluminiscente de Abadecom Urban está fabricado con PVC 100 % reciclado y reciclable, un material que garantiza resistencia frente a la abrasión, los impactos y la radiación ultravioleta. Con unas dimensiones de 700x160x100 mm y un peso de 6,5 kg, se presenta como una solución robusta y manejable, disponible en colores negro y amarillo. Su instalación resulta rápida y limpia mediante tornillos de anclaje, sin necesidad de obras complejas ni consumo eléctrico.

El dispositivo luminiscente se activa con luz solar o artificial y mantiene su visibilidad durante más de 12 horas en condiciones de oscuridad. Las superficies reflectantes permiten la detección a más de 400 metros, reforzando la seguridad nocturna en zonas urbanas o con iluminación limitada. La pintura empleada, homologada por tráfico, está libre de disolventes y sustancias tóxicas, presenta alta resistencia mecánica y química, y mantiene su brillo y color en exteriores.

Cada unidad instalada evita la emisión de 22,75 kg de CO₂, reforzando el valor medioambiental del producto. Su durabilidad, mínimo mantenimiento, resistencia al vandalismo y facilidad de limpieza lo convierten en un elemento eficaz para la ordenación del tráfico y la mejora de la seguridad vial en las ciudades.

Contacto

Emisor: Abadecom Urban

Contacto: Abadecom Urban

Número de contacto: 656716984