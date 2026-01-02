Por qué muchos talleres mecánicos están cambiando su forma de gestionar el negocio - Grupo SolverMedia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de enero de 2026.-

La transformación digital también ha llegado al mundo de los talleres mecánicos, un sector tradicionalmente ligado al papel, las llamadas telefónicas y las notas manuales. Frente a un día a día cada vez más exigente, donde la agilidad y el control son determinantes, los profesionales del sector comienzan a mirar hacia soluciones más eficaces. Este cambio de mentalidad no responde solo a la necesidad de optimizar recursos, sino también a la incorporación de nuevas normativas fiscales que requieren sistemas compatibles y actualizados. SolverMedia se posiciona entre las empresas que mejor comprenden esta evolución, ofreciendo herramientas adaptadas a las nuevas demandas de gestión para talleres mecánicos.

De sistemas obsoletos a soluciones preparadas para la normativa actual

Muchos de los programas tradicionales utilizados en el sector fueron desarrollados hace décadas, bajo lenguajes de programación que hoy resultan obsoletos y limitantes. Estas tecnologías no pueden integrar funcionalidades clave exigidas por los nuevos sistemas de facturación electrónica como VeriFactu o TicketBAI, lo que compromete la operatividad y cumplimiento legal de los negocios que aún los utilizan.

En contraposición, SolverMedia ha desarrollado un programa para talleres mecánicos moderno y funcional, homologado para estas normativas fiscales. Este software permite realizar desde la recepción de vehículos con historial detallado hasta el control completo de stock, gastos, horarios del personal y facturación automatizada.

Además, incluye funciones como la creación de presupuestos, gestión de alertas para revisiones, avisos al cliente por múltiples vías y personalización de documentos. También incorpora opciones como la configuración de vehículos por marcas y modelos, control de productos y servicios, así como listados exportables en formato PDF, Word o Excel.

El sistema destaca por ofrecer actualizaciones continuas y copias de seguridad automatizadas, permitiendo mantener la integridad de los datos sin esfuerzo adicional por parte del usuario. La instalación y uso resultan accesibles incluso para quienes no tienen experiencia previa con soluciones informáticas avanzadas.

Tecnología profesional con enfoque práctico

El uso de un buen CRM especializado marca una diferencia tangible en el día a día de un taller. La capacidad de consultar históricos de clientes, asociar varios vehículos a una misma persona o generar órdenes de trabajo de forma rápida ahorra tiempo y reduce errores.

SolverMedia ofrece una licencia anual completa por 109 euros, sin limitaciones en número de ventas o productos. También proporciona una versión de prueba gratuita durante 90 días, sin necesidad de tarjeta ni compromiso alguno. Esto permite a los interesados comprobar de primera mano la utilidad del programa para talleres mecánicos antes de adquirirlo.

Ante un mercado que exige rapidez, cumplimiento normativo y gestión eficiente, las soluciones actualizadas se consolidan como herramientas clave para el futuro inmediato de los talleres mecánicos.

Contacto

Emisor: Grupo SolverMedia

Contacto: Grupo SolverMedia

Número de contacto: 913101880