Mundomar Cruceros, entre las 500 empresas españolas líderes en crecimiento de 2026 según CEPYME

Mundomar Cruceros SL - Mundomar Cruceros SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de octubre de 2026.- Su CEO, Agustín Quesada, recogió ayer el diploma acreditativo durante la gala de la X edición de CEPYME500, celebrada en el Palacio de la Bolsa de Madrid

Mundomar Cruceros ha sido seleccionada por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) como una de las 500 empresas españolas líderes en crecimiento empresarial en 2026, formando parte así de la X edición de CEPYME500, iniciativa que reconoce anualmente a compañías con una evolución destacada y un elevado potencial de crecimiento.

El CEO de Mundomar Cruceros, Agustín Quesada, recogió ayer el diploma acreditativo durante el acto celebrado en el Palacio de la Bolsa de Madrid, que reunió a las empresas seleccionadas en esta edición. La entrega de diplomas estuvo presidida por la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, y contó posteriormente con una gala y un cóctel en la terraza del Palacio de la Bolsa, bajo el lema “Empresas que crecen, empresas que inspiran”.

La inclusión de Mundomar Cruceros en CEPYME500 supone un reconocimiento a la evolución de la compañía y a su trayectoria de crecimiento dentro del sector turístico y, en particular, del segmento de cruceros. El programa CEPYME500 pone el foco en empresas que destacan por su crecimiento, capacidad de generación de actividad y potencial de desarrollo, contribuyendo al dinamismo del tejido empresarial español.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente positivo para la compañía. Según datos del informe CEPYME500, Mundomar Cruceros lidera el crecimiento en el sector de touroperadores y agencias de viaje, con un incremento de su facturación del 176,4 % y una rentabilidad sobre activos (ROA) del 27,1 % en los 4 años añalizados.. Esta posición consolida su papel como referente en la distribución de cruceros y responde a una estrategia sostenida en tres pilares: la innovación, el uso de la tecnología y la internacionalización.

En materia de innovación, la compañía ha apostado por el desarrollo de herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo diario de las agencias de viajes colaboradoras. Entre ellas destaca su motor de reservas B2B, que cuenta ya con más de 40.000 agentes de viaje registrados y que les permite consultar disponibilidad y gestionar reservas de forma ágil y autónoma. Este uso de la tecnología, unido al análisis de datos para conocer mejor el mercado y anticipar las necesidades de agentes y pasajeros, permite a Mundomar Cruceros ofrecer un servicio más ágil, eficiente y personalizado, sin renunciar a la atención cercana que la ha caracterizado desde sus inicios.

La internacionalización es otro de los motores de su crecimiento. Con actividad en España, Portugal, México y Sudamérica, Mundomar Cruceros ha sabido trasladar con éxito su modelo de negocio a distintos mercados, actuando como representante y Agente Internacional de Ventas de algunas de las navieras más prestigiosas del mundo y reforzando su posición como puente entre las grandes compañías de cruceros y la red de agencias de viajes a ambos lados del Atlántico.

“Recibimos este reconocimiento con enorme orgullo y, sobre todo, con gratitud. Es un reconocimiento al trabajo y al compromiso de todo el equipo de Mundomar Cruceros, así como a la confianza que cada día depositan en nosotros nuestros clientes, las agencias de viajes y las compañías navieras con las que trabajamos. Nuestro crecimiento es fruto de una apuesta firme por la innovación, por una tecnología puesta al servicio de las agencias y de los pasajeros, y por una expansión internacional que nos ha permitido llevar nuestro modelo a mercados como Portugal, México y Sudamérica. Este reconocimiento nos impulsa a seguir creciendo y, especialmente, a seguir ofreciendo un servicio diferencial y una experiencia de viaje de calidad antes, durante y después del crucero”, afirma Agustín Quesada, Director General de Mundomar Cruceros.

Con esta distinción, Mundomar Cruceros pasa a formar parte del Anuario CEPYME500 2026, que reúne a las 500 empresas seleccionadas en esta edición.

CEPYME500 es una iniciativa de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) que identifica, selecciona y promociona anualmente a las 500 empresas españolas líderes en crecimiento empresarial. El programa busca dar visibilidad a compañías que destacan por su evolución y potencial, poniendo en valor su contribución al desarrollo económico y social de España.

Emisor: Mundomar Cruceros SL

Contacto: Mundomar Cruceros SL

Número de contacto: +34912901845