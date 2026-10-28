Mundomar Cruceros presenta un nuevo viaje completo de 17 días para descubrir Japón en primavera - Mundomar Cruceros

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva propuesta, con salida el 3 de mayo de 2027, combina siete días de circuito terrestre con un crucero de diez días a bordo del Sapphire Princess, incluyendo vuelos, hoteles de cuatro estrellas, visitas, traslados y acompañamiento en español.

Madrid, 28 de octubre de 2026.- Mundomar Cruceros continúa ampliando su programación de grandes viajes para 2027 con el lanzamiento de “Japón de Norte a Sur”, una experiencia de 17 días diseñada para descubrir la diversidad cultural, histórica y paisajística de Japón a través de un itinerario que combina visitas terrestres y navegación por algunos de los destinos más destacados del país, además de una escala en Corea del Sur.

Con salida única el 3 de mayo de 2027, el programa permite conocer Japón de una forma más completa, integrando las grandes ciudades, los templos históricos, los paisajes tradicionales y las regiones costeras en un único viaje organizado. La propuesta incluye siete días de circuito terrestre y diez días de crucero, con los principales servicios coordinados para facilitar una experiencia cómoda y enriquecedora.

Tokio, Kioto, Nara y Kamakura: el Japón más emblemático

La aventura comenzará con vuelos internacionales directos desde Madrid, o con conexión desde Barcelona o Lisboa, y 3 noches en un hotel 4 estrellas en pensión completa en la bulliciosa ciudad de Tokio, en donde se harán visitas para conocer la ciudad. La capital japonesa ofrecerá un primer acercamiento a los contrastes del país, desde el histórico barrio de Asakusa y el templo Senso-ji hasta el mercado de Tsukiji, el santuario Meiji y el dinámico distrito de Shinjuku.

El recorrido continuará hacia Kioto a bordo del famoso tren bala, una experiencia que forma parte de la identidad del país. Allí, los viajeros disfrutarán de 2 noches en un hotel 4 estrellas en pensión completa para así poder sumergirse por completo en la ciudad y descubrir algunos de sus grandes iconos culturales, como el Pabellón Dorado, el mercado de Nishiki y el célebre bosque de bambú de Arashiyama.

La ruta terrestre incluirá también una visita a Nara, con su parque de ciervos y el templo Todai-ji, y una visita a Kamakura, antigua capital política del Japón medieval, donde destacan el Gran Buda, el templo Hasedera y el santuario Tsurugaoka Hachiman-gu. Tras esta primera inmersión en la historia y las tradiciones japonesas, llegará el momento de embarcar en el Sapphire Princess.

Diez días de crucero para descubrir Japón y Corea del Sur

La segunda parte del viaje se desarrollará a bordo del Sapphire Princess, con un itinerario marítimo que permitirá explorar diferentes regiones de Japón sin necesidad de cambiar continuamente de alojamiento.

El recorrido contempla escalas en Hakodate, en la isla de Hokkaido; Niigata, conocida por su tradición arrocera y su producción de sake; Busan, uno de los principales centros portuarios de Corea del Sur; Sasebo, con sus paisajes costeros; y Kagoshima, situada frente al emblemático volcán Sakurajima.

La combinación de destinos ofrece una perspectiva variada del país, más allá de sus grandes núcleos urbanos, acercando a los viajeros a la diversidad regional de Japón y a la riqueza cultural de Asia oriental.

Las jornadas de navegación completarán la experiencia con el confort, la gastronomía y las propuestas de entretenimiento del barco.

A su regreso a Tokio y tras el desembarque, el programa incluye una última visita a los alrededores del Palacio Imperial, el animado distrito de Shibuya y la zona de Odaiba, antes del traslado al aeropuerto para emprender el viaje de vuelta.

Un viaje organizado con servicios incluidos y asistencia en español

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es su planteamiento integral. El programa incluye vuelos internacionales de ida y vuelta, tres noches de hotel de 4 estrellas en Tokio, dos noches de hotel de 4 estrellas en Kioto, visitas a Tokio, Kioto, Nara y Kamakura, billetes de tren bala entre Tokio y Kioto, crucero de diez días, traslados y Tour Leader en español.

Además, los viajeros podrán contratar excursiones opcionales en español de Mundomar Cruceros para profundizar en los destinos visitados durante las escalas marítimas.

El Viaje Completo a Japón de Norte a Sur en Mayo , con crucero premium y vuelos incluidos desde España o Portugal tendrá una única salida el 3 de mayo de 2027, con una duración de 17 días y plazas limitadas.

Con esta nueva salida, Mundomar Cruceros refuerza su apuesta por los viajes que combinan crucero y circuito terrestre, ofreciendo a los viajeros la posibilidad de descubrir destinos de larga distancia con una planificación integral y el acompañamiento de especialistas en cruceros.

Todos los cruceros y viajes premium para 2027 están disponibles en Mundomar Cruceros

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